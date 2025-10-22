బుధవారం, 22 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 22 అక్టోబరు 2025 (15:07 IST)

నీరజ్ చోప్రాకు భారత సైన్యంలో అరుదైన గౌరవం.. ధోనీ, అభినవ్ బింద్రాల తర్వాత?

Neeraj Chopra
Neeraj Chopra
ఒలింపిక్ స్వర్ణ పతక విజేత, స్టార్ జావెలిన్ త్రోయర్ నీరజ్ చోప్రాకు భారత సైన్యంలో ప్రతిష్టాత్మక గౌరవ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ హోదా లభించింది. భారత రక్షణ మంత్రి భారత రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్, ఆర్మీ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది తదితరుల సమక్షంలో ఈ ఉన్నత గౌరవాన్ని నీరజ్ చోప్రా అందుకున్నారు. ఈ హోదా టెరిటోరియల్ ఆర్మీలో వర్తిస్తుంది. 
 
ఇది సాధారణ సైన్యానికి మద్దతుగా పనిచేస్తుంది. హర్యానాలోని పానిపట్ జిల్లాకు చెందిన నీరజ్ చోప్రా 2016లోనే భారత సైన్యంలో నాయబ్ సుబేదార్‌గా చేరారు. అప్పటి నుండి ఆయన ఒకవైపు సైనిక బాధ్యతలను, మరోవైపు అథ్లెటిక్స్ శిక్షణను సమన్వయం చేసుకుంటూ వచ్చారు. 
 
ఇప్పుడు టెరిటోరియల్ ఆర్మీలో గౌరవ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ హోదాను పొందడంతో అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.  ఈ గౌరవ హోదా పొందిన వారిలో ఎం.ఎస్. ధోని (క్రికెట్), అభినవ్ బింద్రా (షూటింగ్) వంటి ఇతర ప్రముఖ క్రీడాకారులు కూడా ఉన్నారు. 

బొద్దింకను చంపేందుకు నిప్పు పెడితే.. అపార్టుమెంట్ తగలబడింది...

బొద్దింకను చంపేందుకు నిప్పు పెడితే.. అపార్టుమెంట్ తగలబడింది...బొద్దింకను చంపేందుకు ఓ యువతి చేసిన ప్రయత్నం పెను ప్రమాదానికి దారి తీసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 20 ఏళ్ల యువతి తన అపార్ట్‌మెంట్‌లో కనిపించిన బొద్దింకలను తేలికపాటి మంటతో చంపడానికి ఓ లైటర్‌, ఫ్లేమబుల్ స్ప్రేను ఉపయోగించింది. అదే సమయంలో ఆమె అంటించిన మంటలు తన మంచం, ఇతర చెత్తపైకి వ్యాపించాయి. దీంతో మంటలు చిలికి చిలికి పెద్దగా మారి మొత్తం అపార్ట్‌మెంట్ భవనమంతా దట్టమైన పొగ కమ్ముకుంది. ఈ అగ్నిప్రమాద ఘటనలో 30 ఏళ్ల చైనీస్ మహిళ మరణించింది. ఈ ఘటన దక్షిణ కొరియాలో చోటుచేసుకుంది.

కన్నడిగను అని చెప్పడానికి గర్వంగా ఉంది... ఎవరికీ సమాధానం చెప్పను.. కిరణ్ మజుందార్

కన్నడిగను అని చెప్పడానికి గర్వంగా ఉంది... ఎవరికీ సమాధానం చెప్పను.. కిరణ్ మజుందార్ఏడు దశాబ్దాలుగా నా నగరాన్ని, నా కన్నడ సంస్కృతిని ప్రేమిస్తున్నాను... నేను కన్నడిగను అని చెప్పడానికి గర్వంగా ఉందని, బయోకాన్ సీఎండీ కిరణ్ మజుందార్ షా చెప్పారు. పైగా, తాను చేసిన ట్వీట్ లేదా తనపై సాగుతున్న ట్రోల్స్‌పై ఎవరికీ సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

జీవికా దీదీలకు నెలకు రూ.30 వేలు ఆర్థిక సాయం : ఆర్జేడీ బిగ్ ప్రామిస్

జీవికా దీదీలకు నెలకు రూ.30 వేలు ఆర్థిక సాయం : ఆర్జేడీ బిగ్ ప్రామిస్బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం వేడెక్కింది. వచ్చే నెలలో రెండు దశల్లో ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ జరుగనుంది. ఈ ఎన్నికల కోసం జేయూడీ, బీజేపీ, ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ తదితర పార్టీలు ఎన్నికల హామీలను కురిపిస్తున్నాయి. ఇందులోభాగంగా బీహార్ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆర్జేడీ అధినేత తేజస్వీ యాదవ్‌ బిగ్ ప్రామిస్ ఇచ్చారు. జీవికా దీదీలకు నెలకు రూ.30 వేల ఆర్థిక సాయం చేయనున్నట్టు ఎన్నికల హామీ ఇచ్చారు. పైగా, వారిని పర్మినెంట్ చేస్తామని, వారు తీసుకున్న రుణాలు మాఫీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

సపోటా తోటలో మైనర్ బాలికపై తుని టీడీపీ లీడర్ అత్యాచారయత్నం

సపోటా తోటలో మైనర్ బాలికపై తుని టీడీపీ లీడర్ అత్యాచారయత్నంమహిళలపై అకృత్యాలు పెచ్చరిల్లిపోతున్నాయి. కాకినాడ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. తునిలో వృద్ధ కీచకుడి బాగోతం బయటపడింది. మైనర్ బాలికపై టీడీపీ నేత తాటిక నారాయణ రావు అత్యాచారయత్నం చేశాడు. బాలికను హాస్టల్ నుంచి తీసుకుని వెళ్లి హంసవరం సపోటా తోటల్లో అత్యాచార యత్నం చేశాడు. తుని రూరల్ గురుకుల పాఠశాలలో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న బాలికపై తాటిక నారాయణ రావు ఈ అకృత్యానికి దారి తీయడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. చెన్నైలో మూతపడిన పాఠశాలలు

తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. చెన్నైలో మూతపడిన పాఠశాలలుతమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భారీ వర్ష హెచ్చరిక కారణంగా చెన్నైలోని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. కడలూరు, విల్లుపురం, రాణిపేట జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా తమ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. తూత్తుకుడిలో, పాఠశాలలు మాత్రమే మూసివేయబడతాయని అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. ఎడతెరపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనాల నేపథ్యంలో పుదుచ్చేరి, కారైకల్‌లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు బుధవారం సెలవులు ప్రకటించాయి.

