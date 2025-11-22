Mother : ప్రేమించిన వ్యక్తి మోసం చేశాడు.. 11 రోజుల నవజాత శిశువును అమ్మేసిన తల్లి
కరీంనగర్ జిల్లాలో పిల్లల అక్రమ రవాణా కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. కరీంనగర్లో ఒక యువతి తన ఏడు రోజుల శిశువును రూ.6 లక్షలకు విక్రయించిందని ఆరోపించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్ నివాసి అయిన ఆ మహిళ ఒక యువకుడితో సంబంధం కలిగి ఉంది. తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి చేతిలో మోసపోయింది. ప్రసవించిన తర్వాత, బిడ్డను పెంచడానికి తనకు ఆర్థిక స్తోమత లేదని ఆమె పేర్కొంది. దీంతో నవజాత శిశువును అమ్మాలని నిర్ణయించుకుంది.
12 మంది మధ్యవర్తుల సహాయంతో, ఆ మహిళ కరీంనగర్ జిల్లా గన్నేరువరం మండలం చాకలివానిపల్లె గ్రామానికి చెందిన బామండ్ల రాయమల్ల, అతని భార్య లతకు రూ.6 లక్షలకు బిడ్డను విక్రయించిందని ఆరోపించారు.
చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు, పోలీసులు నవజాత శిశువును గుర్తించి తల్లి-శిశు సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించారు. తల్లి, కొనుగోలుదారులు, మధ్యవర్తులు సహా 15 మందికి పైగా వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేశారు. తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోంది.