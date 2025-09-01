ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్కు అరుదైన గౌరవం.. ఆస్ట్రేలియా సర్కారు నుంచి పిలుపు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్స్, మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్కు ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం అరుదైన గుర్తింపును ఇచ్చింది. ఆ దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక స్పెషల్ విజిట్స్ ప్రోగ్రామ్ (SVP)లో పాల్గొనడానికి ఆయనకు అధికారికంగా ఆహ్వానం అందింది. ఈ ఆహ్వానం నారా లోకేష్కు వ్యక్తిగత గౌరవం మాత్రమే కాదు.. ఆంధ్రప్రదేశ్కు గర్వకారణం.
గత సంవత్సరంలో నారా లోకేష్ నాయకత్వాన్ని, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మానవ వనరుల అభివృద్ధి, ఆర్థిక వృద్ధిలో ఆయన చొరవలను ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఈ లక్ష్యాలను సాధించడంలో ఆస్ట్రేలియా సహజ భాగస్వామిగా ఉండటానికి ఎదురుచూస్తుందని ఆహ్వాన లేఖ హైలైట్ చేసింది.
ముఖ్యంగా, 2001లో భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా ఇదే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఇది గుర్తింపుకు మరింత చారిత్రక ప్రాముఖ్యతను ఇస్తుంది. తన ఆస్ట్రేలియా పర్యటన సందర్భంగా, నారా లోకేష్ విద్య, నైపుణ్య అభివృద్ధి, ఆక్వాకల్చర్, మౌలిక సదుపాయాలలో నిపుణులు, పెట్టుబడిదారులతో సంభాషించనున్నారు. దీంతో ఏపీ-ఆస్ట్రేలియాల సహకారాలు, పెట్టుబడులకు మార్గం సుగమం కానుంది.