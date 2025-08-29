Pulivendula: జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఫలితాలు.. పులివెందులతో సీన్ మారుతోందిగా!
జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల తర్వాత దశాబ్ధాల పాటు పులివెందులలో వైఎస్సార్ ఫ్యామిలీ ఆధిక్యం తగ్గుతోందనే టాక్ వస్తోంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మద్దతుతో వైఎస్ అవినాష్ ప్రచారం చేసిన అభ్యర్థిపై తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి గెలవడం రాజకీయ వాతావరణంలో మార్పును సూచిస్తుంది.
ఈ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత పులివెందులలో మార్పు తథ్యమని తాజా పరిణామాలను బట్టి తెలుస్తోంది. చారిత్రకంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్తో, ముఖ్యంగా వైఎస్ కుటుంబంతో ఉన్న అనేక రాజకీయంగా మొగ్గు చూపిన కుటుంబాలు ఇప్పుడు టీడీపీ వైపు కదులుతున్నాయని సమాచారం.
ఈ క్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి బిటెక్ రవి నాయకత్వంలో అనేక కుటుంబాలు టీడీపీలో చేరినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ప్రాంతంలో పార్టీ పట్టు సాధిస్తున్నందున భవిష్యత్తులో ఇలాంటి చేరికలు మరిన్ని ఉండవచ్చని రాజకీయ నేతలు భావిస్తున్నారు.
చారిత్రాత్మకంగా, వైకాపా చీఫ్ జగన్, ఆయన కుటుంబానికి చెందిన పులివెందుల కోటను బద్దలు కొట్టడంపై తెలుగుదేశం ఎప్పుడూ పెద్దగా దృష్టి పెట్టలేదు. కానీ ఇటీవల జరిగిన జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో జరిగిన ఓటమి టీడీపీకి సానుకూల ఊపును ఇచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది.
దీనికి తోడు, జెడ్పీటీసీ విజయం నుంచి నారా లోకేష్ పులివెందులలో పార్టీ కార్యకలాపాలను చురుగ్గా పర్యవేక్షిస్తున్నారని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. అనేక అంశాలు కలిసి రావడంతో, పులివెందులలో టీడీపీ క్రమంగా పట్టు సాధిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
అయితే, పులివెందులలో జగన్ ఇప్పటికీ బలమైన శక్తి వుందని 2029 ఎన్నికలను టీడీపీ తేలిగ్గా తీసుకోకూడదని రాజకీయ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు.