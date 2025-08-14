Pulivendula: పులివెందుల ప్రజలు భయాన్ని వదిలించుకున్నారు.. జగన్ భయపడుతున్నారు
పులివెందుల ప్రజలు తమ భయాన్ని వదిలించుకున్నారని, ఇప్పుడు వైకాపా చీఫ్ జగన్ భయపడుతున్నారని
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు. పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట ఓటర్లలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం భయాన్ని వ్యాపింపజేస్తోందని, రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితికి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కారణమని జగన్ సుదీర్ఘ మీడియా ప్రసంగం తర్వాత ఇది జరిగింది.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమయంలో అప్పుడప్పుడు గొడవలు సర్వసాధారణమని పయ్యావుల అన్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు అదుపులో ఉన్నాయని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. జగన్ పాలనలో పోలీసులు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నారని, కానీ ఇప్పుడు ఆ శాఖ స్వేచ్ఛా వాతావరణంలో పనిచేస్తోందని ఆయన అన్నారు.
గతంలో సీబీఐ కూడా అవినాష్ రెడ్డిపై చర్య తీసుకోలేదని, కానీ ప్రస్తుత పాలనలో ఒక కానిస్టేబుల్ ఆయనను ఆపగలిగాడని పయ్యావుల గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనల తర్వాత జగన్, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడటం వినడం విడ్డూరంగా ఉందని పయ్యావుల అన్నారు.
జగన్ తన కేడర్ను అనేక విధాలుగా రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నించారని, కానీ పులివెందుల ప్రజలు భయం లేకుండా ఓటు వేశారని పయ్యావుల ఆరోపించారు. జగన్ ఇంకా అసెంబ్లీ ఎన్నికల తీర్పును అంగీకరించలేదు. తప్పులను వెతుకుతూనే ఉన్నారు. ఇంకా పులివెందుల ఫలితాలు ఆయనను షాక్ ఇచ్చాయన్నారు.