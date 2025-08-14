గత 30 ఏళ్లలో తొలిసారిగా పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఘన విజయం
తెలుగు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒక చారిత్రాత్మక విజయంగా పరిగణించదగిన విషయం ఏమిటంటే, జరుగుతున్న జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ చివరకు పులివెందుల కోటను కైవసం చేసుకుంది. గత 30 ఏళ్లలో తొలిసారిగా, తెలుగుదేశం పార్టీ పులివెందుల జెడ్పీటీసీ స్థానాన్ని గెలుచుకోగలిగింది.
మంగళవారం జరిగిన జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు తర్వాత ఈ రోజు ఈ ఫలితం అధికారికంగా నిర్ధారించబడింది. పులివెందులలో తెలుగుదేశం పార్టీ 6,052 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో పార్టీకి ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన ఎన్నికల విజయాలలో ఒకటి, ఎందుకంటే వైఎస్ కుటుంబ కోట అయిన పులివెందులలో ఆధిక్యంలో ఉండటం అరుదైన ఘనత.
మొత్తం మీద, టీడీపీ అభ్యర్థి లత రెడ్డి 6,375 ఓట్లు సాధించగా, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కేవలం 683 ఓట్లను మాత్రమే సాధించింది. మొత్తం జెడ్పీటీసీ ఓట్లలో 10 శాతం కూడా పొందలేకపోయినందున ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్కు అవమానకరమైన ఫలితమని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు.