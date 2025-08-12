మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025 (17:44 IST)

పోలీస్ యూనిఫాం ఇక్కడ.. కాల్చిపడేస్తా : వైకాపా కేడర్‌కు డీఎస్పీ మాస్ వార్నింగ్

కడప జిల్లాలోని పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. పులివెందులలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. డీఎస్పీ మురళి నాయక్, వైకాపా కార్యకర్తల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంద. దీంత అక్కడ ఉద్రిక్తతతో పాటు గందరగోళం నెలకొంది. ఒకసమయంలో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన డీఎస్పీ మురళి నాయక్.. వైకాపా కార్యకర్తలకు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పోలీస్ యూనిఫాం ఇక్కడ.. కాల్చిపడేస్తా అంటూ హెచ్చరించారు. 
 
పులివెందులలో జరుగుతున్న జట్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్‌తో పాటు డీఎస్పీ మురళీ నాయక్‌ భారీ పోలీస్ బలగంతో వైకాపా కార్యాలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరావడంతో వైకాపా నేతలు, కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. తమ నాయకుడికి ఏదో జరుగుతుందనే ఆందోళనతో పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకున్నారు. దీంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా జనం పోగయ్యారు. 
 
పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు డీఎస్పీ మురళీ నాయక్ రంగంలోకి దిగారు. గుంపుగా ఉన్న కార్యకర్తలను అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలని సూచించారు. వారు ఎంత చెప్పినా వినికుండా పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన డీఎస్పీ మురళీ నాయక్... వైకాపా కార్యకర్తలపై ఫైర్ అయ్యారు. కాల్చిపడేస్తా నా కొ... కా.. నువ్వు తాగి మాట్లాడొద్దు. ఏమనకుంటున్నావ్... పోలీస్ యూనిఫాం ఇక్కడ అంటూ గట్టిగా హెచ్చరించారు. డీఎస్పీ వార్నింగ్‌ తాలూకూ వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. 

దక్షిణాది సినిమాల్లో నటనకు, బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ కు పెద్దపీఠ : పూజా హెగ్డే

దక్షిణాది సినిమాల్లో నటనకు, బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ కు పెద్దపీఠ : పూజా హెగ్డేదక్షిణాది సినిమాల్లో హీరోలతోపాటు నాయికలకు కాస్తకూస్తో కథలో అవకాశం వున్న పాత్రలు వచ్చేవి. అలా తనకు అలవైకుంఠపురం, రెట్రో వంటి పాత్రలు చేశాననీ, కానీ బాలీవుడ్ లో గ్లామరస్ డాల్ గా మార్చేశారని తెలియజేస్తుంది పూజా హెగ్డే, తాజాగా నేడు సోషల్ మీడియాలో ముంబైలో జిమ్ కు వెళుతున్న ఫోటోలు వైరల్ గా మారాయి. లోదుస్తులు ధరించి కారు దిగగానే ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చింది. ఇదిలా వుండగా, ఇటీవల జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో పూజా హెగ్డే, ఉత్తర భారతదేశంలోని చిత్రనిర్మాతలు తనను గ్లామరస్ పాత్రల్లో చూపించారని వెల్లడించారు.

మెక్‌డోవెల్స్ సోడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా విజయ్ దేవరకొండ

మెక్‌డోవెల్స్ సోడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా విజయ్ దేవరకొండహీరోలతో ప్రముఖ కంపెనీలు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ప్రకటించుకోవడం, ప్రచారం చేయడం మామూలే. ఇటీవలే గేమ్ యాప్ కు ప్రచారం చేసి పోలీసు అధికారుల ఎంక్వయిరీకి వెళ్ళి వచ్చిన విజయ్ దేవరకొండ తాజాగా సోడాకు వ్యాపార ప్రచార కర్తగా నిలిచాడు. హౌస్ ఆఫ్ మెక్‌డోవెల్స్ సోడా తన కొత్త వ్యాపారప్రచారకర్తగా నటుడు విజయ్ దేవరకొండను ప్రకటించింది. తాజాగా విజయ్ నటించిన సినిమా కింగ్ డమ్ రిలీజ్ అయింది. మరో రెండు సినిమాలు షూటింగ్ లు జరుగుతున్నాయి.

పవన్‌ కల్యాన్‌ వల్ల డొక్కా సీతమ్మ అందరికీ తెలిసింది : బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి

పవన్‌ కల్యాన్‌ వల్ల డొక్కా సీతమ్మ అందరికీ తెలిసింది : బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డిసముద్ర, శివిక, కుసుమ, సుప్రియ, నవీన్‌ మట్టా, రోహిల్‌, ఆదిల్‌, రూపేష్‌, కీలక పాత్రధారులుగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘అన్నపూర్ణ తల్లి బువమ్మ’. గోరి బ్రదర్స్‌ మీడియా, బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ మూవీ మార్క్‌ పతాకాలపై సిరాజ్‌ ఖాదరన్‌ గోరి నిర్మిస్తున్నరు. సురేష్‌ లంకలపల్లి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ పూర్తయింది. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి, రాధికాపతి దాస్‌ ప్రభు, సాయి విజయేందర్‌ సింగ్‌ తదితరులు హాజరయ్యారు. బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి టీమ్‌ అందరికీ షీల్డ్‌లు అందజేశారు.

Mrunal Thakur: ధనుష్‌తో ప్రేమాయణంపై మృణాల్ ఏమందంటే..? తప్పుగా..?

Mrunal Thakur: ధనుష్‌తో ప్రేమాయణంపై మృణాల్ ఏమందంటే..? తప్పుగా..?బాలీవుడ్ బ్యూటీ మృణాల్ ఠాకూర్ తమిళ నటుడు ధనుష్‌తో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు పుకారు వెలువడిన నేపథ్యంలో.. మృణాల్ నోరు విప్పింది. "ధనుష్ నాకు మంచి స్నేహితుడు, సన్ ఆఫ్ సర్దార్ 2 ప్రీమియర్ సమయంలో దీనిని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. అజయ్ దేవగన్ ఈ సినిమా ప్రీమియర్ షో కోసం ధనుష్‌ను ఆహ్వానించారు.." అని చెప్పుకొచ్చింది. దీనికి ముందు, మృణాల్ ఠాకూర్ ధనుష్ బాలీవుడ్ చిత్రం తేరే ఇష్క్ మే పార్టీకి హాజరయ్యారు.

ఆర్ నారాయణమూర్తి యూనివర్సిటీ పేపర్ లీక్ నాకు బాగా నచ్చింది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

ఆర్ నారాయణమూర్తి యూనివర్సిటీ పేపర్ లీక్ నాకు బాగా నచ్చింది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్స్నేహ చిత్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ లో ఆర్ నారాయణ మూర్తి స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం యూనివర్సిటీ (పేపర్ లీక్). ఈ చిత్రం ఆగస్టు 22 న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న సందర్భంగా ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ప్రత్యేకంగా వీక్షించిన స్టార్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మీడియా తో మాట్లాడారు.

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానం

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానంసత్తెనపల్లి: తెలుగునాట నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదానం చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులను శ్రీహరి మందాడి ప్రశంసించారు. మొల్లమంబ వృద్ధాశ్రమానికి నాట్స్ తన వంతు చేయూత అందిస్తుందని శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. కన్న తల్లిదండ్రులను ఎవరూ విస్మరించకూడదని శ్రీహరి అన్నారు. పేద వృద్ధులకు మానవత్వంతో సాయం చేయడం అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో నాట్స్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుందని, ముఖ్యంగా పేదల ఆకలి బాధలు తీర్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తుందని శ్రీహరి తెలిపారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?ఫ్రిజ్‌లో ఉల్లిపాయలు పెట్టకూడదు. అలాగే దుంపలకు సంబంధించిన పదార్థాలను ఫ్రిజ్‌లో వుంచకూడదు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పిండిని కలిపేసి చపాతీలను చేసే టైం అందరికీ ఉండకపోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది ఒకేసారి ఎక్కువ పిండిని కలిపేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టేస్తుంటారు. అలా ఫ్రిజ్‌లో కలిపిన చపాతీ పిండిని వుంచకూడదు అంటున్నారు చాలామంది. చపాతీ పిండి ఎక్కువ సేపు ఫ్రిజ్‌లో ఉంటే దానిపై పొర గడ్డకడుతుంది. అలాగే పిండి వాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇది మంచిది కాదని, ఇలాంటి పిండి చపాతీలను తినకూడదని చెప్తుంటారు. అలాగే కొంతమంది అయితే ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన పిండి విషంలా మారుతుందని కూడా అంటుంటారు. ఒకవేళ నిల్వ చేయాలనుకుంటే పిండిని సరిగ్గా నిల్వ చేయడం చాలా అవసరం.

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. వంకాయ తినడం బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది. ఇది కొవ్వు బర్నింగ్ రేటును మరింత పెంచుతుంది. కళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు, వంకాయ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని లోపలి నుండి మెరుస్తూ, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. వంకాయ తినటం వల్ల గుండె సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులుఅనేక ప్రతిరోజు ఇష్టానుసారంగా శీతలపానీయాలు తాగుతుంటారు. అలాగే డైట్ సోడా కూడా తాగుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి పక్షవాతం తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాస పత్రికలో ఈ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. అధ్యయనకారులు 45 ఏళ్లు దాటిన 2,800 మందిని పదేళ్లపాటు పరిశీలించారు. వారి పరిశోధనలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
