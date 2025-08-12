పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?
పెరుగుతో కొన్ని పదార్థాలను తినకూడదు. తింటే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆ పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
చేపలతో పెరుగు కలపడం వల్ల జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుంది, అసౌకర్యం కలుగుతుంది.
నారింజ, నిమ్మకాయలు లేదా ఉష్ణమండల పండ్లు (పైనాపిల్, కివి) వంటి పండ్లు జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తాయి కాబట్టి పెరుగుతో తినకూడదు.
పరాఠాలు, పకోడాలు వంటి వేయించిన, నూనెతో కూడిన ఆహారాలు పెరుగుతో కలిపి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, అజీర్ణం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
రైతాలో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఉల్లిపాయలు, పెరుగును విరుద్ధంగా భావిస్తారు. వాటి కలయిక మంచిది కాదు.
పెరుగు తిన్న వెంటనే టీ తాగితే జీర్ణ సంబంధ సమస్య తలెత్తుతుంది.
మామిడికాయల వేడి స్వభావం పెరుగు యొక్క శీతలీకరణ ప్రభావంతో విభేదిస్తుంది, ఇది జీర్ణ సమస్యలకు దారితీస్తుంది.