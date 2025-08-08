కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?

ఈ రోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసే వారి సంఖ్య పెరగుతోంది. దీనితో పాటు ఊబకాయుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ పోతోంది. ఆరోగ్యపరంగా వుండాల్సిన బరువు కంటే అధిక బరువు వున్నవారిని ఊబకాయులుగా పరిగణిస్తారు. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బరువు పెరగడం మాత్రమే కాదు, అనేక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే ఒక సంక్లిష్టమైన వ్యాధి. అధిక శరీర కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల వివిధ అవయవాలపై ఒత్తిడి పెరిగి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వస్తాయి.
ఊబకాయం వల్ల వచ్చే ప్రధాన వ్యాధులు:
టైప్ 2 మధుమేహం (Type 2 Diabetes): ఊబకాయం ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దారితీస్తుంది, దీనివల్ల శరీర కణాలు ఇన్సులిన్కు సరిగా స్పందించవు. ఫలితంగా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి.
హృదయ సంబంధ వ్యాధులు (Cardiovascular Diseases): అధిక బరువు గుండె మరియు రక్త నాళాలపై భారం పెంచుతుంది. ఇది అధిక రక్తపోటు (High Blood Pressure), అధిక కొలెస్ట్రాల్ (High Cholesterol), ధమనులు గట్టిపడటం (Atherosclerosis), గుండెపోటు (Heart Attack), స్ట్రోక్ (Stroke) వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
శ్వాసకోశ సమస్యలు (Respiratory Problems): ఊబకాయం ఉన్నవారిలో స్లీప్ అప్నియా (నిద్రలో శ్వాస ఆగిపోవడం), ఆస్తమా (ఉబ్బసం) వంటి శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అధిక బరువు ఊపిరితిత్తుల పనితీరును ప్రభావితం చేస్తుంది.
కీళ్ల సమస్యలు (Joint Problems): అధిక శరీర బరువు మోకాళ్లు, తుంటి, వెన్నెముక వంటి బరువు మోసే కీళ్లపై తీవ్రమైన ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. దీనివల్ల ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ (Osteoarthritis), కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు (Certain Cancers): రొమ్ము క్యాన్సర్, పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, మూత్రపిండాల క్యాన్సర్, ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ వంటి కొన్ని క్యాన్సర్ రకాలకు ఊబకాయం ఒక ప్రమాద కారకం అని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. కొవ్వు కణాలు కణితి పెరుగుదలను ప్రోత్సహించే హార్మోన్లను విడుదల చేయగలవు.
నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్: కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల ఈ పరిస్థితి వస్తుంది, ఇది వాపు- కాలేయ నష్టానికి దారితీస్తుంది. చికిత్స చేయకపోతే సిర్రోసిస్, కాలేయ వైఫల్యం కూడా సంభవించవచ్చు.
హార్మోన్ల అసమతుల్యత- వంధ్యత్వం (Hormonal Imbalance and Infertility): ఊబకాయం హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తుంది, ముఖ్యంగా మహిళల్లో పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ (PCOS) వంటి సమస్యలకు దారితీసి, వంధ్యత్వానికి కారణం కావచ్చు.
మానసిక సమస్యలు (Mental Health Issues): ఊబకాయం ఉన్నవారిలో ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడం, నిరాశ(Depression), ఆందోళన (Anxiety) వంటి మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తలెత్తవచ్చు.
ఊబకాయాన్ని నియంత్రించడం ద్వారా ఈ వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉండవచ్చు లేదా వాటి తీవ్రతను తగ్గించుకోవచ్చు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, అవసరమైతే వైద్య సలహా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.