Heart attack: వర్షాకాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువా?

వర్షాకాలంలో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కాస్తంత పెరుగుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము.
ఉష్ణోగ్రత తగ్గడం: వర్షాకాలంలో వాతావరణం చల్లబడటం వల్ల రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయి. దీనివల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుంది, గుండెపై భారం పడుతుంది. ఇప్పటికే గుండె సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది మరింత ప్రమాదకరం.
అధిక తేమ: గాలిలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడం కొంచెం కష్టమవుతుంది, ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులు ఉన్నవారికి. శరీరం ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించుకోవడానికి గుండె ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల రక్తపోటులో హెచ్చుతగ్గులు, అలసట, గుండెపై ఒత్తిడి పెరుగుతాయి.
ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గడం: వర్షాకాలంలో వాతావరణంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు కాస్త తగ్గుతాయి. గుండె శరీరానికి సరిపడా ఆక్సిజన్ను పంప్ చేయడానికి మరింత కష్టపడాల్సి వస్తుంది.
శారీరక శ్రమ తగ్గడం: వర్షాలు పడటం వల్ల చాలా మంది బయట వ్యాయామం చేయడానికి ఇష్టపడరు, ఇంటిపట్టునే ఉంటారు. శారీరక శ్రమ తగ్గడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. రక్త ప్రసరణ మందగించి, రక్తపోటు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇన్ఫెక్షన్లు: వర్షాకాలంలో ఫ్లూ, జలుబు, దగ్గు, టైఫాయిడ్, డెంగ్యూ వంటి శ్వాసకోశ మరియు నీటి ద్వారా సంక్రమించే ఇన్ఫెక్షన్లు ఎక్కువగా వస్తాయి. ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు శరీరంపై, ముఖ్యంగా గుండెపై అదనపు ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి. గుండె జబ్బులు ఉన్నవారిలో ఇవి తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.
నీరు, ఉప్పు నిల్వ: అధిక తేమ, శారీరక శ్రమ తగ్గడం వల్ల శరీరంలో నీరు, ఉప్పు నిల్వ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది రక్త పరిమాణాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, గుండెపై భారాన్ని పెంచుతుంది, ముఖ్యంగా గుండె వైఫల్యం ఉన్నవారికి.
ఆహారపు అలవాట్లు: వర్షాకాలంలో వేడివేడి, నూనె పదార్థాలు, బయటి ఆహారం తినాలనే కోరిక పెరుగుతుంది. ఈ ఆహారాల్లో ఉప్పు, కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రక్తపోటు పెరిగి, గుండె ఆరోగ్యానికి హానికరం. పరిశుభ్రత లేని బయటి ఆహారం తినడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుంది.
వర్షాకాలంలో గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రక్తపోటును పర్యవేక్షించండి: క్రమం తప్పకుండా రక్తపోటును తనిఖీ చేసుకోండి.
క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడండి: డాక్టర్ సలహా మేరకు మందులు తీసుకుంటూ ఉండండి.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం: ఉప్పు, నూనె తక్కువగా ఉండే, తాజా, పోషకాలు నిండిన ఆహారాన్ని తీసుకోండి.
శారీరక శ్రమ: ఇంట్లోనే తేలికపాటి వ్యాయామాలు లేదా యోగా చేయండి.
వెచ్చగా ఉండండి: వర్షంలో తడవకుండా జాగ్రత్తపడండి. చల్లగా ఉన్నప్పుడు వెచ్చని దుస్తులు ధరించండి.
వైద్యుడిని సంప్రదించండి: ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, అలసట వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి: ఒత్తిడి కూడా గుండె జబ్బులకు ఒక కారణం. యోగా, ధ్యానం వంటివి చేయండి.
వర్షాకాలం ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నప్పటికీ, గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం. మీ ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండటం వల్ల చాలా సమస్యలను నివారించవచ్చు.