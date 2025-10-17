లైట్స్, కెమెరా, అబుధాబి: రణ్వీర్ సింగ్తో ఎక్స్పీరియన్స్ అబుధాబి కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా దీపికా పదుకొణె
అబుధాబి సాంస్కృతిక, పర్యాటక శాఖ యొక్క డెస్టినేషన్ బ్రాండ్ అయిన ఎక్స్పీరియన్స్ అబుధాబి, దీపికా పదుకొణెను తమ సరికొత్త ప్రాంతీయ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నియమించినట్లు ప్రకటించింది. 2023 నుండి ఎక్స్పీరియన్స్ అబుధాబి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్న తన భర్త, బాలీవుడ్ ఐకాన్ రణ్వీర్ సింగ్తో దీపికా చేరారు. దీనితో ఈ గమ్యస్థానానికి అధికారికంగా కలిసి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న తొలి బాలీవుడ్ పవర్ కపుల్గా వారు నిలిచారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రయాణికులతో అబుధాబి ఎంత వ్యక్తిగతంగా, వాస్తవంగా కనెక్ట్ అవుతుందో వారిద్దరూ కలిసి చూపిస్తారు.
భారతదేశంలో, వెలుపల ఉన్న ప్రేక్షకులకు అభిమాన తారగా, తనకున్న ప్రపంచవ్యాప్త ఆదరణతో, దీపికా అబుధాబి ద్వారా తన ప్రయాణాన్ని పంచుకుంటారు, చూడటానికి, చేయడానికి మరియు కనుగొనడానికి ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదో ఒకటి అందించే, అనుభవాలతో సుసంపన్నమైన గమ్యస్థానంగా ఈ నగరాన్ని ప్రదర్శిస్తారు.
అబుధాబి కుటుంబాలకు అంతిమ హాట్స్పాట్. సంస్కృతి, సాహసం, బీచ్లు, వినోదం, మీరు ఏది అడిగినా అక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి అని పవర్హౌస్ రణ్వీర్ సింగ్ అన్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ నగరాన్ని ప్రపంచంతో పంచుకోవడం నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది, ఇప్పుడు నా భార్య దీపికా బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా చేరడంతో ఈ ప్రయాణాన్ని ఆమెతో కలిసి అనుభవించే అవకాశం రావడం నాకు మరింత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కుటుంబ-స్నేహపూర్వక ఆకర్షణల నుండి ఎమిరాటీ ఆతిథ్యం యొక్క ఆత్మీయత వరకు, అబుధాబిని ఇంత ప్రత్యేకంగా మార్చే ప్రతిదాన్ని మేము వేడుకగా జరుపుకుంటున్నాము. ఇది జీవితకాల జ్ఞాపకాలను సృష్టించుకోవడానికి ప్రజలు వచ్చే ప్రదేశం.
బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా, దీపికా రాబోయే ప్రచార కార్యక్రమాలలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తారు. ఇందులో ఎమిరేట్ యొక్క విస్తృతమైన అనుభవాలు, దీపావళి పండుగతో సహా కాలానుగుణ ఆఫర్లను ప్రముఖంగా చూపిస్తారు. బ్రాండ్ చిత్రాలు, కథల ద్వారా, దీపికా ప్రేక్షకులను అబుధాబిని అన్వేషించడానికి ఆహ్వానిస్తారు. మడ అడవులలో నెమ్మదిగా, విశ్రాంతిగా కయాకింగ్ చేయాలనుకున్నా లేదా అడ్రినలిన్ను పెంచే సాహసాలతో నిండిన ప్యాక్డ్ షెడ్యూల్ను ఎంచుకున్నా, అబుధాబిలో ప్రతిఒక్కరికీ ఏదో ఒకటి ఉంది.
దీపికా పదుకొణె మాట్లాడుతూ, మీరు ప్రేమించే వ్యక్తులతో ప్రయాణం చేసినప్పుడు అది ఎల్లప్పుడూ మరింత అర్థవంతంగా ఉంటుంది. గత 3 సంవత్సరాలుగా రణ్వీర్ అబుధాబిని ఎంతో ఉత్సాహంతో అన్వేషించారు మరియు వేడుకగా జరుపుకున్నారు, ఇప్పుడు నేను అతనితో ఈ ప్రయాణంలో చేరబోతున్నాను. ఈ అందమైన నగరం అందించే ప్రతిదాన్ని ప్రయాణించడానికి, అన్వేషించడానికి, అనుభవించడానికి నేను వేచి ఉండలేను. దాని ఉత్సాహభరితమైన సంప్రదాయాల నుండి, కుటుంబంలా స్వాగతించబడే ఆత్మీయత వరకు అన్నీ అద్భుతమే. అబుధాబితో రాబోయే ప్రయాణం కోసం ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. సుపరిచితమైన ముఖాల నుండి ప్రామాణికమైన కథల ద్వారా, ఎక్స్పీరియన్స్ అబుధాబి తమ అభిమాన జంట కళ్లతో అబుధాబిని అన్వేషించడానికి భారతీయ ప్రేక్షకులను ఆహ్వానిస్తుంది.