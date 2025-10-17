శుక్రవారం, 17 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 17 అక్టోబరు 2025 (15:59 IST)

లైట్స్, కెమెరా, అబుధాబి: రణ్‌వీర్ సింగ్‌తో ఎక్స్‌పీరియన్స్ అబుధాబి కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా దీపికా పదుకొణె

Deepika Padukune
అబుధాబి సాంస్కృతిక, పర్యాటక శాఖ యొక్క డెస్టినేషన్ బ్రాండ్ అయిన ఎక్స్‌పీరియన్స్ అబుధాబి, దీపికా పదుకొణెను తమ సరికొత్త ప్రాంతీయ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నియమించినట్లు ప్రకటించింది. 2023 నుండి ఎక్స్‌పీరియన్స్ అబుధాబి బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ఉన్న తన భర్త, బాలీవుడ్ ఐకాన్ రణ్‌వీర్ సింగ్‌తో దీపికా చేరారు. దీనితో ఈ గమ్యస్థానానికి అధికారికంగా కలిసి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న తొలి బాలీవుడ్ పవర్ కపుల్‌గా వారు నిలిచారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రయాణికులతో అబుధాబి ఎంత వ్యక్తిగతంగా, వాస్తవంగా కనెక్ట్ అవుతుందో వారిద్దరూ కలిసి చూపిస్తారు.
 
భారతదేశంలో, వెలుపల ఉన్న ప్రేక్షకులకు అభిమాన తారగా, తనకున్న ప్రపంచవ్యాప్త ఆదరణతో, దీపికా అబుధాబి ద్వారా తన ప్రయాణాన్ని పంచుకుంటారు, చూడటానికి, చేయడానికి మరియు కనుగొనడానికి ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదో ఒకటి అందించే, అనుభవాలతో సుసంపన్నమైన గమ్యస్థానంగా ఈ నగరాన్ని ప్రదర్శిస్తారు.
 
అబుధాబి కుటుంబాలకు అంతిమ హాట్‌స్పాట్. సంస్కృతి, సాహసం, బీచ్‌లు, వినోదం, మీరు ఏది అడిగినా అక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి అని పవర్‌హౌస్ రణ్‌వీర్ సింగ్ అన్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ నగరాన్ని ప్రపంచంతో పంచుకోవడం నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది, ఇప్పుడు నా భార్య దీపికా బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా చేరడంతో ఈ ప్రయాణాన్ని ఆమెతో కలిసి అనుభవించే అవకాశం రావడం నాకు మరింత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కుటుంబ-స్నేహపూర్వక ఆకర్షణల నుండి ఎమిరాటీ ఆతిథ్యం యొక్క ఆత్మీయత వరకు, అబుధాబిని ఇంత ప్రత్యేకంగా మార్చే ప్రతిదాన్ని మేము వేడుకగా జరుపుకుంటున్నాము. ఇది జీవితకాల జ్ఞాపకాలను సృష్టించుకోవడానికి ప్రజలు వచ్చే ప్రదేశం.
 
బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా, దీపికా రాబోయే ప్రచార కార్యక్రమాలలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తారు. ఇందులో ఎమిరేట్ యొక్క విస్తృతమైన అనుభవాలు, దీపావళి పండుగతో సహా కాలానుగుణ ఆఫర్‌లను ప్రముఖంగా చూపిస్తారు. బ్రాండ్ చిత్రాలు, కథల ద్వారా, దీపికా ప్రేక్షకులను అబుధాబిని అన్వేషించడానికి ఆహ్వానిస్తారు. మడ అడవులలో నెమ్మదిగా, విశ్రాంతిగా కయాకింగ్ చేయాలనుకున్నా లేదా అడ్రినలిన్‌ను పెంచే సాహసాలతో నిండిన ప్యాక్డ్ షెడ్యూల్‌ను ఎంచుకున్నా, అబుధాబిలో ప్రతిఒక్కరికీ ఏదో ఒకటి ఉంది.
 
దీపికా పదుకొణె మాట్లాడుతూ, మీరు ప్రేమించే వ్యక్తులతో ప్రయాణం చేసినప్పుడు అది ఎల్లప్పుడూ మరింత అర్థవంతంగా ఉంటుంది. గత 3 సంవత్సరాలుగా రణ్‌వీర్ అబుధాబిని ఎంతో ఉత్సాహంతో అన్వేషించారు మరియు వేడుకగా జరుపుకున్నారు, ఇప్పుడు నేను అతనితో ఈ ప్రయాణంలో చేరబోతున్నాను. ఈ అందమైన నగరం అందించే ప్రతిదాన్ని ప్రయాణించడానికి, అన్వేషించడానికి, అనుభవించడానికి నేను వేచి ఉండలేను. దాని ఉత్సాహభరితమైన సంప్రదాయాల నుండి, కుటుంబంలా స్వాగతించబడే ఆత్మీయత వరకు అన్నీ అద్భుతమే. అబుధాబితో రాబోయే ప్రయాణం కోసం ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. సుపరిచితమైన ముఖాల నుండి ప్రామాణికమైన కథల ద్వారా, ఎక్స్‌పీరియన్స్ అబుధాబి తమ అభిమాన జంట కళ్లతో అబుధాబిని అన్వేషించడానికి భారతీయ ప్రేక్షకులను ఆహ్వానిస్తుంది.

Kiran: ఇకపై మీరు గర్వపడేలా మూవీస్ చేస్తాను : కిరణ్ అబ్బవరం

Kiran: ఇకపై మీరు గర్వపడేలా మూవీస్ చేస్తాను : కిరణ్ అబ్బవరంకిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్. ఈ సినిమాను రాజేష్ దండ, శివ బొమ్మకు సంయుక్తంగా నిర్మించారు. సినిమాకు జైన్స్ నాని దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ నెల 18న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. హైదరాబాద్ లో మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Telusu kadaa Review: అమ్మాయిల ప్రేమలో నిజమెంత. సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా మూవీ రివ్యూ

Telusu kadaa Review: అమ్మాయిల ప్రేమలో నిజమెంత. సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ తెలుసు కదా మూవీ రివ్యూసిద్ధూ జొన్నలగడ్డ హీరోగా రాశిఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్స్ గా నీరజ కోన దర్శకురాలిగా పరిచయం అవుతూ చేసిన చిత్రం తెలుసు కదా. ట్రైలర్ చూస్తే అవాక్కయ్యేలా వుంటుంది. ఇద్దరు హీరోయిన్లతో బెడ్ షేర్, హర్ష కాంబినేషన్ లో ద్వందార్థడైలాగ్ తో కూడిన సన్నివేశాలు వుండడంతో ఇది ఇద్దరు భార్యల ముగ్గురు మొగుడు తరహానో, ఇద్దరితో సహజీవనం చేసే హీరో ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. దీనిపై ఆ తర్వాత పలు విధాలుగా సోషల్ మీడియాలో టాపిక్ స్క్రోలింగ్ అవడంతో.. ఇకపై ఇలాంటి కేరెక్టర్ చేయనని సిద్దు స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చాడు. మరి దర్శకురాలిగా మొదట ఇటువంటి ప్రయోగం చేయడం కూడా సాహసమే. ఈరోజే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Preity Zinta: ఆభరణాలు జీవితంలో అమూల్యమైన క్షణాలంటున్న ప్రీతి జి జింటా

Preity Zinta: ఆభరణాలు జీవితంలో అమూల్యమైన క్షణాలంటున్న ప్రీతి జి జింటాభారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫైన్ జువెలరీ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్వ డైమండ్స్, ప్రముఖ భారతీయ నటి ప్రీతి జి జింటాను తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా స్వాగతించడం ద్వారా ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆమె నిత్యనూతనమైన అందం, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన ఉనికితో, స్వ డైమండ్స్ భారతదేశం మరియు UAE అంతటా తమ ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే దిశగా ఒక సాహసోపేతమైన అడుగు ముందుకు వేసింది.

Tilak Verma : ఆసియా కప్ హీరో క్రికెటర్ తిలక్ వర్మను సత్కరించిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి

Tilak Verma : ఆసియా కప్ హీరో క్రికెటర్ తిలక్ వర్మను సత్కరించిన మెగాస్టార్ చిరంజీవిమెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. చిత్రీకరణలో బిజీగా ఉన్న చిరంజీవి, ఒక మంచి సందర్భానికి సమయం కేటాయించారు. ఇటీవల ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్‌పై భారత్ ఘనవిజయం సాధించడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన యువ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మను మెగాస్టార్ సన్మానించారు. ఒత్తిడిలోనూ ప్రశాంతంగా ఆడుతూ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌తో భారత్ విజయంలో కీలకమైన భాగస్వామి అయిన తిలక్ వర్మ ప్రతిభను చిరంజీవి అభినందించారు.

K-ర్యాంప్ ట్రైలర్ తో డీజే మిక్స్ యూత్ కు రీచ్ చేస్తున్న కిరణ్ అబ్బవరం

K-ర్యాంప్ ట్రైలర్ తో డీజే మిక్స్ యూత్ కు రీచ్ చేస్తున్న కిరణ్ అబ్బవరంతన సినిమాలను ప్రేక్షకులకు రీచ్ చేసేందుకు సాధ్యమైనంత కొత్తగా ప్రయత్నిస్తుంటారు యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం. ఆయన తన లేటెస్ట్ మూవీ K-ర్యాంప్ పై కూడా ఆడియెన్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. గతంలో తన సినిమా ఎస్ఆర్ కల్యాణమండపం కు డీజే మిక్స్ చేసి ఆ కంటెంట్ ను వైరల్ చేశారు. ఇప్పుడు K-ర్యాంప్ టీజర్, ట్రైలర్ తో డీజే మిక్స్ చేసి యూత్ ఆడియెన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ డీజే మిక్స్ K-ర్యాంప్ మీద ఒక వైబ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. టీజర్, ట్రైలర్ లో పేలిన డైలాగ్స్ అన్నీ ఈ డీజే మిక్స్ లో యాడ్ చేయడం కొత్త ఫీల్ కలిగిస్తోంది.

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)మామిడి రసం ఫ్యాక్టరీని చూపించే వైరల్ వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ క్లిప్‌లో, కార్మికులు పెద్ద ట్యాంకులలో రసాయనాలు, రంగులు, సంరక్షణకారులను కలుపుతారు. ఈ సెటప్ అపరిశుభ్రంగా వుంది. సురక్షితం కాదు. భారతదేశంలో చాలా వరకు ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్‌లను ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు. నిజమైన పండ్ల కంటెంట్, గుజ్జు లేదా పొడి, సాధారణంగా 20శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.
