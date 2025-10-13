Amaravati: అమరావతి అంతటా స్మార్ట్ స్ట్రీట్లైట్లు-రూ.4.4 కోట్ల విలువైన టెండర్లు
ఏపీ క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఏపీసీఆర్డీడీఏ ఇప్పుడు అమరావతి అంతటా స్మార్ట్ స్ట్రీట్లైట్లను ఏర్పాటు చేయడంపై దృష్టి సారించింది. ఈ ప్రణాళికలో పాత స్తంభాలను అలంకార నిర్మాణాలతో భర్తీ చేయడం మరియు స్వతంత్ర నియంత్రణ వ్యవస్థలతో వచ్చే స్మార్ట్ ఎల్ఈడీ లూమినైర్లు ఉన్నాయి.
మొదటి దశలో, ముఖ్యమంత్రి నివాసం, సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డును కవర్ చేస్తూ కరకట్టు నుండి కొండవీటివాగు వరకు స్మార్ట్ స్ట్రీట్లైట్లు ఏర్పాటు చేయబడతాయి. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు వెంట కొత్త అష్టభుజి స్తంభాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ3-ఎన్99 జంక్షన్ నుండి ఉన్న లైట్లు స్మార్ట్ లూమినైర్లతో భర్తీ చేయబడతాయి.
ఏపీసీఆర్డీడీఏ రూ.4.4 కోట్ల విలువైన టెండర్లను దాఖలు చేసింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ మూడు నెలల్లో పూర్తవుతుందని భావిస్తున్నారు. అమరావతి కీలక కారిడార్లో పట్టణ సౌందర్యం, ప్రజా భద్రత, ఇంధన సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం దీని లక్ష్యం.
ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం, అమరావతి మూడు సంవత్సరాలలో పూర్తిగా అభివృద్ధి చేయబడుతుంది. రాజధాని నగరం ప్రపంచ స్థాయి, భవిష్యత్ మౌలిక సదుపాయాలను కలిగి ఉండేలా ప్రణాళిక చేయబడింది.