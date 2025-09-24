Chandra Babu: అమరావతిలో బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేయండి.. చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అనేక బ్యాంకులను గ్రీన్ఫీల్డ్ రాజధాని నగరం అమరావతిలో తమ ప్రాంతీయ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేయాలని, వివిధ ప్రాజెక్టులలో రాష్ట్రంతో భాగస్వామ్యం కావాలని అభ్యర్థించారు. ముఖ్యమంత్రి మంగళవారం రాత్రి గుంటూరు జిల్లా ఉండవల్లిలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, ఇతర బ్యాంకుల చైర్పర్సన్లు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లు (MDలు)తో సమావేశమయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వివిధ బ్యాంకుల చైర్మన్లు, ఎండీలను అమరావతిలో తమ ప్రాంతీయ కార్యాలయాలను ప్రారంభించాలని, రాజధానిలో చేపడుతున్న వివిధ ప్రాజెక్టులలో భాగస్వామిగా ఉండాలని కోరారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాజెక్టుల గురించి వివరిస్తూ, అమరావతిని అంతర్జాతీయ నగరంగా మార్చడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాల నుండి వచ్చే అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి బ్యాంకర్లకు పిలుపునిచ్చారు.
అమరావతిలో అనేక బ్యాంకులకు భూమిని అందించామని, గత 15 నెలల్లో ఆకర్షించిన పెట్టుబడులను, వాటిలో పోర్టులు, విమానాశ్రయాలు, నౌకాశ్రయాలు, జాతీయ రహదారులు, క్వాంటం వ్యాలీ, ఇతర ప్రాజెక్టులను కూడా వివరించామని చంద్రబాబు నాయుడు గుర్తు చేశారు.