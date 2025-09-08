Bhatti Vikramarka: రుణాలు అవసరం, వేధింపులు కాదు.. ఉదారంగా రుణాలు అందించాలి
ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక మంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క బ్యాంకర్లకు రుణాలు ఇవ్వడంలో మానవీయ దృక్పథాన్ని అవలంబించాలని, రైతులు, స్వయం సహాయక బృందాలు (ఎస్హెచ్జీలు), ఎంఎస్ఎంఈలు, ఇందిరమ్మ గృహాల లబ్ధిదారులకు ఉదారంగా రుణాలు అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల కమిటీ (ఎస్ఎల్బీసీ) సమావేశంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, వ్యవసాయం తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక అని తెలిపారు. పంట రుణాలు మంజూరు చేసేటప్పుడు తనఖాలు లేదా డిపాజిట్ల కోసం పట్టుబట్టవద్దని బ్యాంకులను కోరారు.
రైతులకు సకాలంలో రుణాలు అవసరం, వేధింపులు కాదు. పంట రుణ మాఫీ, రైతు భరోసా కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రూ.30,000 కోట్లు బ్యాంకుల్లో జమ చేసిందని తెలిపారు. తలసరి ఆదాయంలో తెలంగాణ రూ.3.87 లక్షలతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోందని తెలిపారు.
మొదటి త్రైమాసికంలో 126.5 శాతం క్రెడిట్-డిపాజిట్ నిష్పత్తి, వార్షిక క్రెడిట్ ప్లాన్ లక్ష్యాలలో 33.64 శాతం సాధించడంతో, బ్యాంకింగ్ రంగం బాగా పనిచేస్తోందన్నారు.
4.5 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు నిధులు సమకూర్చడంలో, ఒక్కొక్కటి రూ.5 లక్షల పెట్టుబడితో, 13,000 కి.మీ. విస్తీర్ణంలో హెచ్ఏఎం ప్రాజెక్ట్ కింద అంతర్గత రోడ్లకు రుణాలు అందించడంలో బ్యాంకుల క్రియాశీల భాగస్వామ్యాన్ని భట్టి విక్రమార్క కోరారు.
ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకం కింద మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలకు, రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద ఉద్యోగ సృష్టికర్తలుగా ఆయన అభివర్ణించిన ఎస్హెచ్జీలకు బలమైన మద్దతు ఇవ్వాలని కూడా ఆయన కోరారు.