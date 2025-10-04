శనివారం, 4 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శనివారం, 4 అక్టోబరు 2025 (12:17 IST)

Deepika: దీపికా పదుకొనె, ఆలియా భట్ లు తెలుగు సినిమాల్లో చేయమంటున్నారు..

Deepika Padukone, Alia Bhatt, Saipallavi
బాలీవుడ్ నటీమణులు ఈమద్య తెలుగు సినిమాల్లోనుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నారు. ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్ లో స్పిరిట్ సినిమాలో ముందుగా దీపికను అనుకొనగా ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాలవల్ల ప్రభాస్ తో చేయనని సోషల్ మీడియాలోనే పోస్ట్ పెట్టింది. ఇంకోవైపు కల్కి 2 సినిమాను నాగ్ అశ్విన్ ప్రణాళిక సిద్ధంచేశాడు. కానీ, ప్రభాస్ చేస్తున్న రాజాసాబ్, స్పిరిట్ తోపాటు సలార్ 2 కూడా పైప్ లైన్ లో వుండడంతో డేట్స్ కుదరక కల్కి 2 వాయిదా పడే సూచనలు కనిప్పించాయి. దాంతో తను ప్లాన్ చేసినట్లు ఆర్టిస్టులు ఎంపిక సెట్ కావడంలేదని తెలుస్తోంది.
 
అందుకే ఈలోగా లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమా కోసం నాగ్ అశ్విన్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. మహానటి లాగా ఓ బయోపిక్ చేస్తున్నాడనే టాక్ ఇండస్ట్రీలో నెలకొంది. అది ఎవరునేది సస్పెన్స్. దానికోసం ముందుగానే ఆలియా భట్ ను సంప్రదించినట్లు తెలిసింది. కానీ ఆ తర్వాత తాను తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది. అందుకు వచ్చే ఏడాది లో తన డేట్స్ లేవని మేనేజర్ చెప్పినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
 
తాజాగా, బాలీవుడ్ లో ఆలియా భట్ బాలీవుడ్ చాముండ చిత్రంలో నటిస్తోంది.అయితే వచ్చే ఏడాది నుంచి షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. అయినా సరే తనకు డేట్స్ కుదరకపోవచ్చని నాగ్అశ్విన్ కు చెప్పినట్లు కథనాలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఆమె స్థానంలో సాయి పల్లవిని తీసుకుంటారని వార్తలు వస్తున్నాయి. రణబీర్ కపూర్ తో రామాయణం సినిమాలో సీతగా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం షూటింగ్ వచ్చే ఏడాది మధ్యలో పూర్తికావస్తుందట. అందుకే ఆమె డేట్స్ అయితే బాగుంటుందని తెలుస్తోంది.
 
కాగా, ఒకవైపు దీపికా, మరోవైపు ఆలియా భట్ లు తప్పుకోవడంతో ఇండియన్ మార్కెట్ రీత్యా ఫేమస్ అయిన నటీమణుల్లో సాయి పల్లవి బెటర్ అనే టాక్ వుంది. కానీ లేడీ ఓరియెంటె్ పాత్రలో ఆమె సరిపోతుందో లేదో అని తన దర్శక సంఘం టీమ్ తో నాగ్ చర్చిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా బాలీవుడ్ నటీమణులతో సినిమాలు తీయడం కష్టంతోపాటు రెమ్యునరేషన్ కూడా ఎక్కువగా వుండడంతో హీరోయిన్లను మార్చేస్తున్నారనే వార్త వినిపిస్తోంది.
 

ఉండవల్లి నుంచి ఆటోలో విజయవాడ సింగ్ నగర్‌కు చంద్రబాబు, పవన్, నారా లోకేష్ (video)

ఉండవల్లి నుంచి ఆటోలో విజయవాడ సింగ్ నగర్‌కు చంద్రబాబు, పవన్, నారా లోకేష్ (video)ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆటో డ్రైవర్స్ సేవా పథకం కింద 2.90 లక్షల మంది ఆటో రిక్షా, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు ఒక్కొక్కరికి రూ.15,000 చొప్పున క్రెడిట్ చేయనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సేవాలో పథకానికి రూ.436 కోట్లు కేటాయించింది. గత ప్రభుత్వం తన కేటాయింపు అయిన రూ.261. 51 కోట్లలో 2,61,516 మంది ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.10,000 చొప్పున పంపిణీ చేయగా, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి కేటాయింపును రూ.436 కోట్లకు పెంచింది. దీనివల్ల 2.90 లక్షల మంది డ్రైవర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

Leopard: గోడదూకి రోడ్డుపైకి వచ్చిన చిరుత.. మహిళపై దాడి.. తరిమికొట్టిన జనం (video)

Leopard: గోడదూకి రోడ్డుపైకి వచ్చిన చిరుత.. మహిళపై దాడి.. తరిమికొట్టిన జనం (video)చిరుత దాడికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగానే వున్నాయి. చిరుత పులుల సంచారం జన వాసాల్లో అధికమయ్యాయి. అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో చిరుత సంచారం ఒక్కసారిగా కలకలం రేపింది. రెప్పపాటులో కుక్కపై దాడి చేసిన చిరుత.. అనంతరం దానిని నోట పట్టుకుని.. అక్కడి నుంచి ఎత్తుకెళ్లింది. చిరుత సంచారంతో కళ్యాణ దుర్గం వాసులు భయాందోళనతో వణికిపోతున్నారు.

ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. బస్సును నడుపుతూ కుప్పకూలిపోయాడు..

ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. బస్సును నడుపుతూ కుప్పకూలిపోయాడు..గుండెపోటుతో మరణించే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతోంది. వయోబేధం లేకుండా హార్ట్ ఎటాక్‌తో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. తాజాగా శనివారం రామభద్రపురం ఆర్టీసీ బస్ కాంప్లెక్స్‌లో డ్యూటీలో ఉండగా ఒక బస్సు కండక్టర్ గుండెపోటుతో మరణించాడు. మృతుడిని దాసుగా గుర్తించారు. సాలూరు నుండి విశాఖపట్నం వెళ్తున్న బస్సులో వాహనం బస్సు కాంప్లెక్స్ నుండి బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే అకస్మాత్తుగా తన సీటులో కుప్పకూలిపోయాడు.

తెలంగాణలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు.. ఏడింటింలో మూడు హైదరాబాదులోనే

తెలంగాణలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు.. ఏడింటింలో మూడు హైదరాబాదులోనే2023 సంవత్సరానికి సంబంధించిన నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో (ఎన్సీఆర్బీ) తాజా డేటా ప్రకారం, దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నింటిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు జరిగాయి. రాష్ట్రంలో 36 వరకట్న సంబంధిత హత్యలు నమోదయ్యాయి, పశ్చిమ బెంగాల్ (220), ఒడిశా (224) వంటి ప్రధాన నేరస్థుల కంటే చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి. కానీ అన్ని దక్షిణ పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్ (26), కర్ణాటక (12), మహారాష్ట్ర (5), తమిళనాడు (1) కంటే ముందు ఉన్నాయి.

అనధికార తవ్వకం కారణంగా హిందూపూర్‌లో దెబ్బతిన్న సిటీ గ్యాస్ పైప్‌లైన్

అనధికార తవ్వకం కారణంగా హిందూపూర్‌లో దెబ్బతిన్న సిటీ గ్యాస్ పైప్‌లైన్హిందూపూర్: హిందూపూర్‌లోని హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ సమీపంలో భారతీ ఎయిర్‌టెల్ తరపున స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ మరియు క్వెస్ కార్ప్ లిమిటెడ్ తరపున ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వేయడం కోసం అనధికారకంగా చేపట్టిన తవ్వకం పనుల సమయంలో థింక్ గ్యాస్ (గతంలో ఏజి&పి ప్రథమ్ సంస్థ) పైప్‌లైన్ ప్రమాదవశాత్తు దెబ్బతిన్నందున హిందూపూర్‌లోని నగర గ్యాస్ సరఫరాలో స్వల్ప అంతరాయం ఏర్పడింది. థింక్ గ్యాస్‌లోని అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందం, ప్రభావిత విభాగాలను త్వరగా వేరుచేసి 10 నిమిషాల్లో గ్యాస్ సరఫరాను పునరుద్ధరించింది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలుఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?కాలేయం పలు కారణాల వల్ల వ్యాధులకు గురవుతుంది. వీటిలో లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో లక్షణాలను కలిగించదు, కాబట్టి గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయితే క్యాన్సర్ పెరిగేకొద్దీ, వివరించలేని బరువు తగ్గడం, ఆకలి లేకపోవడం, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి, కామెర్లు వంటి వివిధ సంకేతాలు, లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. వివరించలేని బరువు తగ్గడం: ఆకస్మికంగా, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం కాలేయ క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఆకలి లేకపోవడంతో కలిపి ఉంటే అనుమానించాల్సిందే.
