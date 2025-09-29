Prabhas : రాజా సాబ్ లో సంజయ్ దత్ హైలైట్ కాబోతున్నాడా..
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, డైరెక్టర్ మారుతి కాంబినేషన్ లో హార్రర్ సినిమా రాజా సాబ్. ఈ సినిమా ట్రైలర్ కొద్దిగంటల్లో విడుదలచేయనున్నారు. పోస్టర్ ను బట్టి ఈ చిత్రంలో సంజయ్ దత్ హైలైట్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాత, మనవడు కాన్సెప్ట్ తో దెయ్య కథగా రూపొందుతోంది. ప్రేమకథా చిత్రమ్ తరహాలోనే ఈ సినిమా వుంటుందని టాక్ కూడా నెలకొంది. ఈ సినిమాను పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మిస్తోంది.
మిరాయ్ సినిమా తర్వాత చాలా హ్యాపీగా వున్న నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, మిరాయ్ తర్వాత మరో హిట్ సినిమా రాజా సాబ్ అవుతుందనే నమ్మకంగా వున్నాను. ఈ సినిమా ఇంతకుముందు వచ్చిన హార్రర్ సినిమాలకు భిన్నంగా వుంటుందని చెప్పారు.
సినిమాను భారీ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ తో అన్ కాంప్రమైజ్డ్ గా నిర్మిస్తున్నారు నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్. ప్రభాస్ ఇప్పటిదాకా చేయని రొమాంటిక్ హారర్ జానర్ లో ఈ సినిమాను దర్శకుడు మారుతి రూపొందిస్తుండటంతో ఈ సినిమా మీద అందరిలో క్యూరియాసిటీ ఏర్పడుతోంది. "రాజా సాబ్" సినిమాతో ప్రేక్షకులకు ఎవర్ గ్రీన్ సినిమాటిక్ ఎక్సిపీరియన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు డైరెక్టర్ మారుతి.
నటీనటులు - ప్రభాస్, నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్, సంజయ్ దత్, తదితరులు