సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025 (08:59 IST)

Maruthi: వాళ్లిద్దరూ లేకుంటే నేను ఇక్కడ ఉండేవాడ్ని కాదు : డైరెక్టర్ మారుతి

Martui, skn and beauty team
అంకిత్ కొయ్య, నీలఖి హీరో హీరోయిన్లుగా విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదల, ఉమేష్ కుమార్ భన్సల్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం ‘బ్యూటీ’. జీ స్టూడియోస్, మారుతీ టీం ప్రొడక్ట్స్, వానర సెల్యూలాయిడ్ సంయుక్తంగా ‘బ్యూటీ’ మూవీని నిర్మించారు. జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ మాటలు, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వహించారు. ఈ సినిమాకు కథ, స్క్రీన్‌ప్లేని ఆర్.వి. సుబ్రహ్మణ్యం అందించారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 19న విడుదల కాబోతోంది.
 
డైరెక్టర్ మారుతి మాట్లాడుతూ .. మా ప్రతీ సినిమా ఆడిందంటే దానికి కారణం ఎస్ కే ఎన్. ఈరోజుల్లో మూవీకి ఎస్ కే ఎన్, శ్రేయాస్ శ్రీనివాస్ సపోర్ట్ చేశారు. ఆ రోజు వాళ్లిద్దరూ లేకుంటే నేను ఈ రోజు ఇక్కడ ఇలా ఉండేవాడ్ని కాదు. సుబ్బు మాకు ఎప్పుడూ క్రైమ్ కథలు చెబుతుండేవారు. కానీ ఓ పాయింట్‌ను సుబ్బు చెప్పాడు. ఆ కథ నాకు నచ్చింది. కానీ మా గ్రూపులో మాత్రం ఎవ్వరూ నమ్మలేదు. ఇద్దరు ఆడపిల్లల తండ్రిగా ఆ ఫాదర్ ఫీలింగ్‌ను పేపర్ మీద పెట్టారని నాకు అనిపించింది. ఆ కథను నిమ్మకాయల ప్రసాద్ గారు విని ఎగ్జైట్ అయ్యారు. మేం చెప్పిన మార్పులు, చేర్పులతో ఆ కథను మాకు సుబ్బు ఇచ్చేశాడు. అప్పటికే సాయి బాధల్లో ఉన్నాడు. అందుకే పిలిచి ఈ కథను ఇచ్చాను. సాయి కుమార్ మంచి విజువల్స్ ఇచ్చారు. విజయ్ బుల్గానిన్ మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. మదర్ కారెక్టర్‌లో వాసుకి జీవించారు. వాసుకి, నరేష్  చేసిన పర్ఫామెన్స్ చూసి డిస్ట్రిబ్యూటర్‌లు ఎమోషనల్ అయ్యారు. 
 
ఒరిస్సా నుంచి వచ్చిన నీలఖి అద్భుతంగా నటించారు. సినిమా చూసిన తరువాత హీరో హీరోయిన్లు ప్రతీ ఒక్కరికీ గుర్తుండిపోతారు. అంకిత్ మంచి యాక్టర్ అని మరోసారి రుజువు అవుతుంది. సినిమాలో దమ్ముంది కాబట్టే.. ఈ రోజు ఇక్కడ మేం ఇలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నాం. ‘బ్యూటీ’ చాలా గొప్ప సినిమా. ప్రతీ తల్లిదండ్రులు చూడాల్సిన సినిమా. సెప్టెంబర్ నెల బాగా కలిసి వస్తోంది. ప్రస్తుతం ‘లిటిల్ హార్ట్స్’ బాగా ఆడుతోంది.. ‘మిరాయ్’ హిట్ అయింది.. ఇప్పుడు ‘బ్యూటీ’ వస్తోంది.. ‘ఓజీ’ ఎలా ఉండోబోతోందో నాకు తెలుసు.. మధ్యలో ‘బ్యూటీ’ని చూడండి. ఆడపిల్లల గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పిన మాటలతో, యథార్ఘ సంఘటనలతో ‘బ్యూటీ’ కథను రాశారు. సెప్టెంబర్ 19న థియేటర్లోకి రాబోతోంది. అందరూ చూడండి’ అని అన్నారు.
 
ఎస్‌కేఎన్ మాట్లాడుతూ .. ‘సెప్టెంబర్ నెలలో ‘లిటిల్ హార్ట్స్’, ‘మిరాయ్’, ‘కిష్కింధపూరి’ ఆడుతున్నాయి. తరువాత ‘బ్యూటీ’ వస్తుంది.. ఆపై తుఫాన్ ‘ఓజీ’ వస్తుంది. మామూలు టికెట్ రేట్లతో సినిమాలు వస్తే జనాలు థియేటర్లకు వస్తున్నారని సినీ పెద్దలు గుర్తించాలి. ‘బ్యూటీ’ కథ నాకు చాలా ఇష్టం. జర్నలిస్ట్‌గా సుబ్బు గారు మా గ్రూపులో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉండేవారు. ఆయనలాంటి వారు ‘బ్యూటీ’ లాంటి కథను చెప్పడంతో ఆశ్చర్యపోయాను. ‘బ్యూటీ’ కథ నా మనసుకి హత్తుకుంది. ప్రొడ్యూసర్స్ అంతా కూడా క్యాస్ట్ గురించి చూస్తారు.. కానీ ఆయన మాత్రం కంటెంట్‌లో టేస్ట్ చూస్తారు. విజయ్ పాల్ రెడ్డి గారు మంచి టేస్ట్ ఉన్న నిర్మాత. టైటిల్ మాత్రమే కాదు.. కథ కూడా ఎంతో బ్యూటీఫుల్‌గా ఉంటుంది. పిల్లలు అడిగిందల్లా కొనివ్వలేని పేరెంట్స్ పడే మథనం గురించి అద్భుతంగా చూపించారు. తన ఫ్యామిలీతో కలిసి వచ్చిన ఆ షోని చూడొచ్చు’ అని అన్నారు.
 
హీరో అంకిత్ కొయ్య మాట్లాడుతూ .. ‘వర్దన్ గారికి మారుతి గారు రెండో అవకాశం ఇచ్చారు. సక్సెస్ లేనప్పుడు కూడా మారుతి గారు లాంటి వారు వెన్నంటే ఉండి ప్రోత్సహిస్తుంటారు. నన్ను నమ్మి నాకు ఇంత మంచి సినిమాను ఇచ్చిన మారుతి గారికి థాంక్స్. ‘మారుతీనగర్ సుబ్రహ్మణ్యం’ థియేటర్‌ విజిట్‌కు వెళ్తే.. ‘తిమ్మరుసు’, ‘ఆయ్’లో చేసింది నువ్వేనా? అని అడిగారు. మంచి చిత్రాలు చేస్తున్నావ్ అంటూ ఆ పెద్దాయన అన్న మాటలు నాలో ఎంతో స్పూర్తిని నింపాయి. మంచి పాత్రలు, మంచి చిత్రాలు చేసుకుంటూ వెళ్తే.. ఆడియెన్స్ మనల్ని హీరోని చేస్తారని నాకు అర్థమైంది. ‘బ్యూటీ’ చిత్రం ఏ ఒక్కరినీ నిరాశ పర్చదు. నా పేరు అంకిత్ కొయ్య.. ఇప్పుడిప్పుడే మార్కెట్లోకి వస్తున్న ప్రొడక్ట్.. కానీ మినిమం గ్యారెంటీ.. జర్నలిస్ట్‌గా ఉన్న సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ కథను రాశారు. సెప్టెంబర్ 19న ‘బ్యూటీ’ చిత్రం రాబోతోంది. ఒక్కసారి వచ్చి సినిమా చూడండి.. నచ్చకపోతే సున్నా రేటింగ్ ఇవ్వండి.. నచ్చితే మాత్రం ప్రమోట్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్లండి’ అని అన్నారు.

పార్టీ ఫిరాయింపులపై కేటీఆర్ నీతులు చెప్పడం హాస్యాస్పదం : అద్దంకి దయాకర్

పార్టీ ఫిరాయింపులపై కేటీఆర్ నీతులు చెప్పడం హాస్యాస్పదం : అద్దంకి దయాకర్పార్టీ ఫిరాయింపులపై భారత రాష్ట్ర సమితి (భారాస) వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌పై కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ అద్దంకి దయాకర్ విమర్శలు గుప్పించారు. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల ఫిరాయింపులపై కేటీఆర్ ఇపుడు నీతులు సుద్ధులు చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి దయనీయంగా ఉందని, అభివృద్ధి పేరుతో వారు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని కేటీఆర్ చేసిన విమర్శలపై అద్దంకి దయాకర్ ఒక వీడియో ప్రకటన ద్వారా గట్టిగా బదులిచ్చారు.

వలసలకు వ్యతిరేకంగా బ్రిటన్‌లో నిరసనలు : మద్దతు ప్రకటించిన ఎలాన్ మస్క్

వలసలకు వ్యతిరేకంగా బ్రిటన్‌లో నిరసనలు : మద్దతు ప్రకటించిన ఎలాన్ మస్క్వలసలకు వ్యతిరేకంగా బ్రిటన్ దేశంలో భారీ ఎత్తున నిరసనలు వ్యక్తమైన సంగతి తెలిసిందే. లక్ష మందికి పైగా ఆందోళనకారులు పాల్గొన్న ఈ ర్యాలీకి ప్రపంచకుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్ మద్దతు తెలిపారు. వలసలకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమిస్తున్న కార్యకర్త టామీ రాబిన్సన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ ర్యాలీలో మస్క్ వర్చువల్‌గా మాట్లాడారు. యూకేలో పాలన మార్పునకు పిలుపునిచ్చారు. దేశం విధ్వంసం అంచున ఉందని హెచ్చరించారు.

మానసిక సమస్యతో బాధపడుతున్న కొడుకును చూడలేక....

మానసిక సమస్యతో బాధపడుతున్న కొడుకును చూడలేక....మానసిక, శారీరక సమస్యలతో బాధపడుతున్న కొడుకు బాధను చూడలేక, తమ కోసం కష్టపడుతున్న భర్తకు భారంగా మారలేక ఓ మహిళ దివ్యాంగుడైన తన కుమారుడితో సహా ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నోయిడాలో చోటుచేసుకుంది. సాక్షి చావ్లా అనే మహిళ తన భర్త దర్పణ్ చావ్లా, కుమారుడు దక్ష (11)తో కలిసి గ్రేటర్ నోయిడాలోని ఏస్ సిటీలో నివసిస్తోంది.

మద్యం మత్తులో పాఠశాల వంట మనిషిపై విద్యార్థుల దాడి

మద్యం మత్తులో పాఠశాల వంట మనిషిపై విద్యార్థుల దాడిఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొందరు విద్యార్థులు మద్యం, గంజాయి సేవించి ఇష్టారాజ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తాజాగా కొందరు విద్యార్థులు మద్యాన్ని సేవించి పాఠశాల మహిళా వంట మనిషిపై దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటన కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలం గొల్లనపల్లి హైస్కూల్‌లో జరిగింది. ఈ నెల 13వ తేదీ రెండో శనివారం కావడంతో పాఠశాల మిద్దెపై కూర్చొని మద్యం సేవిస్తున్న తొమ్మది, పదో తరగతి విద్యార్థులను ఆమె గమనించి ప్రశ్నించింది. పైగా, వార్డెన్‌కు ఫిర్యాదు చేస్తానని బెదిరించింది.

ఇండిగో విమానంలో సాంకేతిక లోపం.. తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం

ఇండిగో విమానంలో సాంకేతిక లోపం.. తృటిలో తప్పిన ప్రమాదంలక్నో నుంచి ఢిల్లీ వెళుతున్న ఇండిగో విమానంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. ఈ విమానం టేకాఫ్ అవుతుండగా ఈ సమస్య ఏర్పడింది. దీంతో వెంటనే స్పందించిన పైలెట్ చివరి నిమిషంలో టేకాఫ్‌ను నిలిపివేసి, విమానాన్ని సురక్షితంగా రన్‌వే పైకి తీసుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో విమానంలో సమాజ్‌వాదీ పార్టీ ఎంపీ డింపుల్ యాదవ్ సహా 151 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్టు విమానాశ్రయ అధికారులు వెల్లడించారు. అనంతరం ప్రయామణికులను వేరే విమానంలో ఢిల్లీ తరలించడానికి ఏర్పాటు చేశారు.

