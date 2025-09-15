కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?
కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది. ఇది కడుపు నొప్పి, గ్యాస్, ఉబ్బరం, అజీర్ణం వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం ఇస్తుంది. కొత్తిమీర టీ తాగడం వల్ల ఈ సమస్యలు తగ్గుతాయి.
కొత్తిమీరలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ను (LDL) తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను (HDL) పెంచుతుంది.
కొత్తిమీరలో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి. ఇది మొటిమలు, నల్ల మచ్చలు, చర్మంపై ఏర్పడే ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గిస్తుంది. కొత్తిమీర పేస్ట్ చేసి ముఖానికి రాస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
కొత్తిమీరలో ఉండే విటమిన్ సి శరీర రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇది జలుబు, దగ్గు వంటి వ్యాధుల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది.
కొత్తిమీర రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఇన్సులిన్ స్రావాన్ని పెంచుతుంది. అందుకే డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది చాలా మంచిది.
కొత్తిమీరలో ఉండే విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఇది కంటి చూపును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
కొత్తిమీరలో మూత్రవిసర్జనను పెంచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది శరీరంలోని విషపదార్థాలను బయటకు పంపి, మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.
మీరు కొత్తిమీర ఆకులను కూరల్లో, సలాడ్స్లో లేదా జ్యూస్లో కలిపి తీసుకోవచ్చు. దాని గింజలను ఎండబెట్టి, పొడి చేసి వంటల్లో లేదా మసాలాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.