టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
టొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
టొమాటో సూప్లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.
టొమాటో సూప్లో ఫైబర్ ఉంటుంది, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి, మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటో సూప్లో తక్కువ కేలరీలు ఉంటాయి. ఇది బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించే వారికి మంచి ఎంపిక. టొమాటో సూప్లో ఉండే పొటాషియం, విటమిన్ బి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
టొమాటో సూప్ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఐతే రెడీమేడ్ సూప్ మిక్స్లకు బదులుగా, ఇంట్లోనే తాజా టొమాటోలతో సూప్ తయారు చేసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే, రెడీమేడ్ సూప్ మిక్స్లలో ఎక్కువ ఉప్పు, ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉండవచ్చు.