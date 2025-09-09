బుధవారం, 10 సెప్టెంబరు 2025
సిహెచ్
మంగళవారం, 9 సెప్టెంబరు 2025 (12:55 IST)

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Tomato
టొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.
 
టొమాటో సూప్‌లో ఫైబర్ ఉంటుంది, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి, మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటో సూప్‌లో తక్కువ కేలరీలు ఉంటాయి. ఇది బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించే వారికి మంచి ఎంపిక. టొమాటో సూప్‌లో ఉండే పొటాషియం, విటమిన్ బి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
 
టొమాటో సూప్ చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఐతే రెడీమేడ్ సూప్ మిక్స్‌లకు బదులుగా, ఇంట్లోనే తాజా టొమాటోలతో సూప్ తయారు చేసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే, రెడీమేడ్ సూప్ మిక్స్‌లలో ఎక్కువ ఉప్పు, ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉండవచ్చు.

వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు- హంతకుడిని గుర్తించకుండానే దర్యాప్తు పూర్తయ్యిందా?

వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు- హంతకుడిని గుర్తించకుండానే దర్యాప్తు పూర్తయ్యిందా?వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసుకు సీబీఐ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదని తెలుస్తోంది. దర్యాప్తును సీబీఐ పదే పదే ఆలస్యం చేస్తోంది. సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసును మళ్ళీ విచారించింది. అయితే, అవసరమైన అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడంలో సీబీఐ విఫలమైంది. ఈ కేసు దర్యాప్తుకు మరిన్ని సమయం కోరింది. కోర్టు ఇప్పుడు విచారణను ఈ నెల 16వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వాయిదా వేసింది. మునుపటి విచారణలో, దర్యాప్తు పురోగతి గురించి సుప్రీంకోర్టు సీబీఐని ప్రశ్నించింది.

నెల్లూరులోని దగదర్తి విమానాశ్రయం పనులు- రూ.916 కోట్లు ఆమోదం

నెల్లూరులోని దగదర్తి విమానాశ్రయం పనులు- రూ.916 కోట్లు ఆమోదంనెల్లూరులోని దగదర్తి విమానాశ్రయం మొదటి దశను పూర్తి చేయడానికి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం రూ.916 కోట్లను ఆమోదించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ లిమిటెడ్ (ఏపీఏడీసీఎల్) ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (పీపీపీ) నమూనా ద్వారా విమానాశ్రయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్ని జిల్లాల్లో విమానాశ్రయాలను నిర్మించాలనే దాని ప్రణాళికలో భాగంగా, ఏపీఏడీసీఎల్ దగదర్తిలో ఈ గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయంపై పనిని ప్రారంభించింది.

సిద్ధం సిద్ధం.. అని అప్పుడు అరిచారు.. ఇప్పుడు రప్పా రప్పా అంటే ఊరుకుంటామా?

సిద్ధం సిద్ధం.. అని అప్పుడు అరిచారు.. ఇప్పుడు రప్పా రప్పా అంటే ఊరుకుంటామా?అనంతపురంలో బుధవారం జరిగిన సూపర్ సిక్స్-సూపర్ హిట్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వైఎస్ఆర్సీపీని నకిలీ రాజకీయాలకు పాల్పడిందని తీవ్రంగా విమర్శించారు. పార్టీ తన గుర్తింపును కోల్పోతోందని, కార్యాలయాలను మూసివేస్తోందని, సోషల్ మీడియా ఉనికిపై మాత్రమే ఆధారపడుతోందన్నారు. ఎన్నికలకు ముందు, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు సిద్ధం, సిద్ధం అని అరిచారు, కానీ ఇప్పుడు వారు ప్రతిపక్ష హోదాను డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు దూరంగా ఉన్నవారిని రాజకీయ నాయకులు ఎలా పిలుస్తారని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు.

Super Six: వైకాపా పాలనను ధృతరాష్ట్ర కౌగిలిగా అభివర్ణించిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

Super Six: వైకాపా పాలనను ధృతరాష్ట్ర కౌగిలిగా అభివర్ణించిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుఅనంతపురంలో నిర్వహించిన సూపర్ సిక్స్-సూపర్ హిట్ సభలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వైకాపాపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. సీమ అభివృద్ధికి తమ వద్ద స్పష్టమైన బ్లూ ప్రింట్ ఉందని, దానిని అమలు చేసి తీరుతామని భరోసా ఇచ్చారు. వైకాపా పాలనను ధృతరాష్ట్ర కౌగిలిగా అభివర్ణించిన ఆయన, ఆ కౌగిలిలో చిక్కుకున్న ప్రజలకు 2024 ఎన్నికల్లో విముక్తి లభించిందని వ్యాఖ్యానించారు.

హైదరాబాదులో రూ.13.9 కోట్ల విలువైన 13.9 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ పట్టివేత

హైదరాబాదులో రూ.13.9 కోట్ల విలువైన 13.9 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ పట్టివేతహైదరాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో బుధవారం రూ.13.9 కోట్ల విలువైన మొత్తం 13.9 కిలోల అనుమానిత హైడ్రోపోనిక్ కలుపును స్వాధీనం చేసుకున్నామని, ఆ ప్రయాణికుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని కస్టమ్స్ అధికారులు తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 8న బ్యాంకాక్ నుండి వచ్చిన ప్రయాణీకుడిని తనిఖీ సమయంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Kantara Sequel: కాంతారా చాప్టర్ వన్‌కు కేరళతో వచ్చిన కష్టాలు.. సమస్య పరిష్కరించకపోతే..?

Kantara Sequel: కాంతారా చాప్టర్ వన్‌కు కేరళతో వచ్చిన కష్టాలు.. సమస్య పరిష్కరించకపోతే..?రిషబ్ శెట్టి 2022 బ్లాక్‌బస్టర్‌ కాంతారాకు సీక్వెల్ కాంతారా చాప్టర్ వన్, అక్టోబర్ 2, 2025న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో భారీ హైప్‌ను సృష్టిస్తోంది. హోంబాలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం భారతదేశం అంతటా బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. అయితే, కేరళలో దీని విడుదల ఇబ్బందుల్లో పడింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. పృథ్వీరాజ్ ప్రొడక్షన్స్, ఫిల్మ్ ఎగ్జిబిటర్స్ యునైటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కేరళ (ఎఫ్ఈయూఓకే) మధ్య ఆదాయ వాటా విషయంలో వివాదం చెలరేగింది.

Bellam konda: దెయ్యాలుండే హౌస్ లో కిష్కింధపురి షూటింగ్ చేశాం : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్

Bellam konda: దెయ్యాలుండే హౌస్ లో కిష్కింధపురి షూటింగ్ చేశాం : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ మిస్టీరియస్ అకల్ట్ థ్రిల్లర్ 'కిష్కింధపురి'. అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కౌశిక్ పెగల్లపాటి దర్శకత్వం వహించారు. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచింది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Ritika Nayak : సెట్ లో బ్రదర్ సిస్టర్ అని పిలుచుకునే వాళ్లం : రితికా నాయక్

Ritika Nayak : సెట్ లో బ్రదర్ సిస్టర్ అని పిలుచుకునే వాళ్లం : రితికా నాయక్నా తొలి చిత్రం అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం తర్వాత ఒక మంచి క్యారెక్టర్ కోసం చూస్తున్నప్పుడు మిరాయ్ అవకాశం వచ్చింది. అద్భుతంమైన కథ. నా క్యారెక్టర్ చాలా నచ్చింది. ఈ సినిమా కోసం చాలా ఎక్సయిటెడ్ గా ఉన్నాను. చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి సినిమా చేశాం.ఫైనల్ గా సినిమా ఆడియన్స్ కి ముందుకు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అని హీరోయిన్ రితికా నాయక్ అన్నారు.

సామాన్యుడి గేమ్ షో గా రానున్న ది లక్ - గెలిచిన వారికి కారు బహుమానం

సామాన్యుడి గేమ్ షో గా రానున్న ది లక్ - గెలిచిన వారికి కారు బహుమానంరియాలిటీ షో లపై ప్రస్తుతం ప్రజలకు ఎంతో మక్కువ కలుగుతున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ప్రజా ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా ప్రస్తుత పరిస్థితులను ఆధారంగా ఒక రియాలిటీ షో ప్రారంభం చేయనుంది. ఇప్పటికీ దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుండి పలు భాషల్లో రియాలిటీ షోలు ఉండగా అవి అన్ని ఎంతోకొంత సినీ సెలెబ్రిటీలను, అలాగే ఇతర రంగాలలో ప్రముఖులను షోలో బాగంగా చేసుకుని ముందుకు వెళ్తున్నాయి. కాని దేశంలోనే తొలిసారిగా కేవలం సామాన్యులు మాత్రమే తమ గేమ్ లో ఉండేవిధంగా ది లక్ అనే రియాలిటీ షో ఉండబోతుంది అని ఈ షో నిర్వాహక బృందం వారు తెలిపారు.

Samyukta Menon: అందం, ఆరోగ్యం ఒకరిని అనుకరించడం కరెక్ట్ కాదు: సంయుక్త మీనన్

Samyukta Menon: అందం, ఆరోగ్యం ఒకరిని అనుకరించడం కరెక్ట్ కాదు: సంయుక్త మీనన్అందం, ఆరోగ్యం అనేది అందరికీ కావాలి. అలా అని ఒకరిని అనుకరించడం కరెక్ట్ కాదని కథానాయిక సంయుక్త మీనన్ తెలియజేస్తుంది. ప్ర‌ముఖ హెల్త్ కేర్ సంస్థ కలర్స్ (Kolors Healthcare) విజయవాడలో కొత్త బ్రాంచీని ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీనివాస్‌నగర్ బ్యాంకు కాలనీలో ‘కలర్స్ హెల్త్ కేర్ 2.O’ నూతన బ్రాంచ్‌ను హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ ప్రారంభించారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో ఏర్పాటు చేసిన సౌకర్యాలను ఆమె స్వయంగా పరిశీలించి నిర్వాహకులను అభినందించారు.
