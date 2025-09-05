శుక్రవారం, 5 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శుక్రవారం, 5 సెప్టెంబరు 2025 (13:12 IST)

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

Onions
పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి.
 
ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది. సాధారణంగా ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తాత్కాలికమే. అయినప్పటికీ, కొంతమందికి ఉల్లిపాయలు పడకపోవచ్చు. అలాంటివారు వాటిని తినడం మానేయడం మంచిది. మీకు ఏమైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే, పచ్చి ఉల్లిపాయలను ఎక్కువగా తినే ముందు వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం.

Teachers Day: టీచర్స్ డే- ఉపాధ్యాయులకు బహుమతులు పంపిన పవన్ కల్యాణ్

Teachers Day: టీచర్స్ డే- ఉపాధ్యాయులకు బహుమతులు పంపిన పవన్ కల్యాణ్ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఉపాధ్యాయులను ఆలోచనాత్మక బహుమతులతో ఆశ్చర్యపరిచారు. పిఠాపురంలో వేడుకలు ఒక రోజు ముందుగానే ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలలో సుమారు 2,000 మంది ఉపాధ్యాయులకు బహుమతులు పంపించారు. మహిళా ఉపాధ్యాయులకు చీరలు, పురుష ఉపాధ్యాయులకు ప్యాంటు-షర్టు సెట్లు బహుమతిగా ఇచ్చారు. పిఠాపురం, గొల్లప్రోలు, కొత్తపల్లి అంతటా ఒక ప్రత్యేక బృందం పంపిణీని నిర్వహించింది. ఈ చర్యకు ఉపాధ్యాయులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇకా పవన్ కల్యాణ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

హైదరాబాద్‌లో మైక్రో బ్రూవరీలు- హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, టిఫిన్ సెంటర్లలో ఇక బీర్, వైన్

హైదరాబాద్‌లో మైక్రో బ్రూవరీలు- హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, టిఫిన్ సెంటర్లలో ఇక బీర్, వైన్రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం హైదరాబాద్‌లో మైక్రో బ్రూవరీలు విజృంభించనున్నాయి. త్వరలో బీరు వైన్ షాపుల్లోనే కాకుండా తెలంగాణ అంతటా హోటళ్ళు, రెస్టారెంట్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు, పర్యాటక ప్రదేశాలలో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది. నిబంధనల ప్రకారం, 1,000 చదరపు అడుగుల స్థలం ఉన్న ఎవరైనా రూ.1 లక్ష చెల్లించి లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

Dallas: డల్లాస్‌లో గణేష్ చతుర్థి వేడుకలు.. డ్యాన్స్ ఇరగదీశారు.. వీడియో వైరల్

Dallas: డల్లాస్‌లో గణేష్ చతుర్థి వేడుకలు.. డ్యాన్స్ ఇరగదీశారు.. వీడియో వైరల్డల్లాస్‌లో, గణేష్ చతుర్థి కార్యక్రమం వైరల్‌గా మారింది. పలు కుటుంబాలు ఈ వేడుక సందర్భంగా ఒక్కటిగా చేరాయి. ఈ వేడుకల్లో అమెరికా పోలీసు అధికారి కూడా చేరారు. తద్వారా భారతదేశం పండుగ వాతావరణాన్ని డల్లాస్‌లో పునఃసృష్టించారు. అంతేగాకుండా ఈ సందర్భంగా పలు కుటుంబాలు ఒక్కటై డ్యాన్స్ చేసిన వీడియో వైరల్ అయ్యింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.

Kavitha: కవితను పట్టించుకోని కాంగ్రెస్, బీజేపీ.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక తర్వాత కొత్త పార్టీ?

Kavitha: కవితను పట్టించుకోని కాంగ్రెస్, బీజేపీ.. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక తర్వాత కొత్త పార్టీ?మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవితను అధికారికంగా బీఆర్ఎస్ నుండి సస్పెండ్ చేశారు. ఆపై ఆమె తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీనితో, కుటుంబ సంబంధాలు తప్ప, కేసీఆర్‌తో కవితకు ఉన్న రాజకీయ సంబంధాలు తెగిపోయాయి. గతంలో ఆమె కాంగ్రెస్‌లో చేరే అవకాశం వుందని కొన్ని మీడియా సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. కానీ ప్రస్తుతం అది జరిగేట్లు లేదు. ఎందుకంటే.. కవిత బహిరంగంగా తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకుని, తన జైలు శిక్షకు బీజేపీని విమర్శించారు.

Chandrababu: అనంతపురంలో డిస్నీ ల్యాండ్ ఏర్పాటు.. రాయలసీమకు ప్రత్యేక ఆకర్షణ

Chandrababu: అనంతపురంలో డిస్నీ ల్యాండ్ ఏర్పాటు.. రాయలసీమకు ప్రత్యేక ఆకర్షణఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అనంతపురంలో డిస్నీ ల్యాండ్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనతో భారీ పర్యాటక రంగాన్ని అన్వేషిస్తున్నారు. ప్రపంచ అద్భుత ప్రపంచాన్ని రాయలసీమకు తీసుకురావడంపై వాల్ట్ డిస్నీతో చర్చలు జరపాలని అధికారులకు సూచించినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ ప్రణాళిక కార్యరూపం దాల్చితే, అనంతపురం భారతదేశ పర్యాటక పటంలో స్థానం పొందుతుంది.

Watch More Videos

Allari Naresh,: అల్లరి నరేష్, రుహాని శర్మ థ్రిల్లర్ డ్రామా గా ఆల్కహాల్

Allari Naresh,: అల్లరి నరేష్, రుహాని శర్మ థ్రిల్లర్ డ్రామా గా ఆల్కహాల్అల్లరి నరేష్, రుహాని శర్మ సినిమా ఆల్కహాల్ చిత్ర టీజర్ విడుదలైంది. ఉత్కంఠభరితమైన థ్రిల్లర్ డ్రామా అని తెలిపేలా టీజర్ ను రూపొందించారు. మద్యం కథానాయకుడి జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో, తాగడానికి ముందు తాగిన తరువాత అతని ప్రవర్తన, మరియు దాని చుట్టూ జరిగే సంఘటనల సమాహారాన్ని ఈ టీజర్ సూచిస్తుంది.

Madrasi Review: మురుగదాస్ మదరాసి ఎలా వుందో తెలుసా.. మదరాసి రివ్యూ

Madrasi Review: మురుగదాస్ మదరాసి ఎలా వుందో తెలుసా.. మదరాసి రివ్యూరఘు (శివ కార్తికేయన్) చిన్నతనంలోనే ఓ ప్రమాదంలో కుటుంబం కోల్పోతాడు. ఇది చూస్తూ ఏమీ చేయలేని రఘు అమ్మా, నాన్న అంటూ అరుస్తూ షాక్ కు గురవుతాడు. దాంతో మానసిక రుగ్మత డిల్యూషన్ సిండ్రోమ్ కి గురవుతాడు. ఇలా 16 ఏళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత బయటకు వచ్చిన రఘుకు విచిత్రమైన రీతిలో మాలతి (రుక్మిణి వసంత్) పరిచయం కావడం, ప్రేమగా మారడం జరుగుతాయి.

అనుష్క, క్రిష్ సినిమా ఘాటీ ఎలా ఉందంటే? రివ్యూ

అనుష్క, క్రిష్ సినిమా ఘాటీ ఎలా ఉందంటే? రివ్యూక్వీన్ అనుష్క శెట్టి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా ఘాటి. విక్రమ్ ప్రభు మేల్ లీడ్‌గా నటించిన ఈ చిత్రానికి విజనరీ డైరెక్టర్ క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహించారు. UV క్రియేషన్స్ సమర్పణలో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై రాజీవ్ రెడ్డి, సాయి బాబు జాగర్లమూడి నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 5న ఈ సినిమా విడుదల అయింది. కథ: ఒరిస్సా, ఆంధ్రా బోర్డర్లో కొండలు, కనుమలలో నివసించే గ్రామల ప్రజలు అక్కడ పండే గంజాయిని సరఫరాచేసే కూలీలు. వీరిని ఘాటీలు అని పిలుస్తారు. ఆ కోవకు చెందిన వాళ్లే అనుష్క(శీలావతి), విక్రం ప్రభు.

పవన్ కళ్యాణ్ "ఓజీ" మూవీ టిక్కెట్ ధర రూ.5 లక్షలు - దక్కించుకున్న ఆ ఇద్దరు

పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త చిత్రం "ఓజీ" (ఒరిజినల్ గ్యాంగ్‌స్టర్). ఈ నెల 25వ తేదీన విడుదలకానుంది. సుజీత్ దర్శకుడు. డీవీవీ దానయ్య నిర్మాత. అయితే, ఈ చిత్రం టిక్కెట్ల విక్రయం అపుడే మొదలైంది. ఈ సినిమా టిక్కెట్ ధర ఏకంగా రూ.5 లక్షలు పలికింది.

9 వారాల సాయిబాబా వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పూర్తి చేసిన ఉపాసన

9 వారాల సాయిబాబా వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పూర్తి చేసిన ఉపాసనటాలీవుడ్ హీరో రామ్ చరణ్ సతీమణి, అపోలో ఆస్పత్రుల వైస్ చైర్మన్ ఉపాసన కొణిదెల తొమ్మిది వారాల పాటు సాయిబాబా వ్రతాన్ని భక్తి, శ్రద్ధలతో పూర్తి చేశారు. ఈ మేరకు గురువారం సాయంత్రం ఇన్‌స్టా వేదికగా స్పెషల్‌ పోస్ట్‌ పంచుకున్నారు. గురు పూర్ణిమ నాడు మొదలు పెట్టిన సాయిబాబా వ్రతాన్ని సెప్టెంబరు నాలుగో తేదీతో ముగించారు. వ్రతం పూర్తయిన సందర్భంగా షిర్డీ వెళ్లి సాయిబాబాను దర్శించుకోనున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com