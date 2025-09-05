పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?
పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి.
ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది. సాధారణంగా ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తాత్కాలికమే. అయినప్పటికీ, కొంతమందికి ఉల్లిపాయలు పడకపోవచ్చు. అలాంటివారు వాటిని తినడం మానేయడం మంచిది. మీకు ఏమైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే, పచ్చి ఉల్లిపాయలను ఎక్కువగా తినే ముందు వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం.