బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025
Last Modified: బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025 (12:59 IST)

జాతీయ పోషకాహార మాసం: మీ రోజువారీ పోషణను బాదం ఎలా మెరుగుపరుస్తుంది?

Almonds for Gut health
ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్-నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కూడా భారతీయుల కోసం ఆహార మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది, ఇది మంచి ఆరోగ్యం కోసం ప్రతిరోజూ తినవలసిన నట్స్‌లో బాదంను ఒకటిగా గుర్తించింది. ప్రతిరోజూ బాదం తినడం బరువు నియంత్రణ, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడవచ్చు.
 
ఫిట్‌నెస్ పట్ల తన అంకితభావానికి ప్రసిద్ధి చెందిన బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్, ఇలా అన్నారు, నేను ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను పాటించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాను. నా కుటుంబంలో కూడా దానిని ప్రోత్సహిస్తాను. మంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి మన రోజువారీ పోషణ పట్ల శ్రద్ధ వహించడం చాలా అవసరం, కాబట్టి మేము ఏమి తీసుకుంటున్నామో నేను స్పృహతో గమనిస్తాను. గంటల తరబడి నాకు శక్తిని, సంతృప్తిని ఇచ్చే కాలిఫోర్నియా బాదం వంటి తేలికైన ఇంకా పోషకమైన వాటితో నా రోజును ప్రారంభించడానికి ఇష్టపడతాను. నేను ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు కూడా, చిరుతిండి కోసం ఒక చిన్న డబ్బాలో కాలిఫోర్నియా బాదంను తీసుకువెళ్తాను. అవి ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడటమే కాకుండా, నా రోజువారీ పోషక అవసరాలకు కూడా దోహదం చేస్తాయి. ఈ జాతీయ పోషకాహార మాసంలో, ప్రతిఒక్కరూ బాదం వంటి పోషకమైన ఆహారాలతో తమ రోజును ప్రారంభించాలని మరియు మీ ప్రియమైనవారి ఆహారంలో కూడా వాటిని చేర్చాలని నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను.
 
జాతీయ పోషకాహార మాసంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, మాక్స్ హెల్త్‌కేర్, ఢిల్లీ, రీజనల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, రితికా సమద్దార్, ఇలా అన్నారు, ప్రజలు తమ ఆరోగ్యాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకుని, స్పృహతో కూడిన ఆహార ఎంపికలు చేసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. జంక్ ఫుడ్ వినియోగం పెరగడంతో, అన్ని వయసుల వారిలో ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా పెరిగాయి. అందువల్ల మీ రోజువారీ ఆహారంలో బాదం వంటి పోషకమైన ఆహారాలను చేర్చుకోవడం చాలా అవసరం, ఎందుకంటే అవి బరువు, కొలెస్ట్రాల్, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి, తద్వారా మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తాయి. విటమిన్ B2, విటమిన్ E, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్‌తో సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల, బాదం రోజంతా మిమ్మల్ని శక్తివంతంగా ఉంచడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
 
న్యూట్రిషన్ మరియు వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్ షీలా కృష్ణస్వామి ఇలా అన్నారు, మన జీవనశైలి మరియు ఆహార ఎంపికలు మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, మరియు ఊబకాయం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలను పెంచుతున్నాయి. ఒక సులభమైన ఇంకా తరచుగా నిర్లక్ష్యం చేయబడిన అడుగు, మనం మన రోజును ఎలా ప్రారంభిస్తామనేది, ఎందుకంటే అది మన శక్తి, ఏకాగ్రతకు పునాది వేస్తుంది. 15 ముఖ్యమైన పోషకాలను కలిగి ఉన్న బాదం వంటి పోషక-సమృద్ధి ఆహారాలను జోడించడం నిజమైన మార్పును తీసుకురాగలదు. ICMR–NIN క్రమం తప్పకుండా నట్స్ తినాలని సిఫార్సు చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది గుండె, జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తుంది. మధుమేహం, ప్రీడయాబెటిస్‌ను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. బాదంతో రోజును ప్రారంభించడం మిమ్మల్ని శక్తివంతంగా ఉంచడమే కాకుండా, శరీరం యొక్క రోజువారీ పోషక అవసరాలను తీర్చడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
 
ఆయుర్వేద నిపుణురాలు మధుమిత కృష్ణన్ ఇలా అన్నారు, ఆయుర్వేదం ప్రకారం, ధ్యానం రోజును ప్రారంభించడానికి ఒక ముఖ్యమైన మార్గం, కానీ ఆహారం కూడా అంతే ముఖ్యం, ఎందుకంటే అది మన శరీరం, చర్మం, మొత్తం ఆరోగ్యంపై ప్రతిబింబిస్తుంది. బాదం ఒక సాత్విక ఆహారంగా పరిగణించబడుతుంది, ఇది విటమిన్ ఇ, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది, ఇవి చర్మాన్ని లోపలి నుండి పోషించడంలో సహాయపడతాయి. సిద్ధ వైద్యం కూడా, మధుమేహం వంటి దీర్ఘకాలిక, జీవనశైలి-సంబంధిత పరిస్థితుల నుండి వచ్చే బలహీనతను పరిష్కరించడంలో బాదం యొక్క చికిత్సా పాత్రను గుర్తిస్తుంది.
 
జాతీయ పోషకాహార మాసం ప్రతి ముద్దా ముఖ్యమేనని గుర్తు చేస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, మొత్తం శ్రేయస్సులో పోషణ యొక్క కీలక పాత్రను గుర్తించడానికి కట్టుబడి ఉందాం. స్పృహతో కూడిన ఆహార ఎంపికలు చేసుకోవడం, మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం వంటి పోషకమైన ఎంపికలను చేర్చుకోవడం ద్వారా, మనం శక్తివంతంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండగలము. జీవనశైలి వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోగలము.
 

Red Alert: ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు.. అనేక జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్

Red Alert: ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు.. అనేక జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో, భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, లడఖ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తర పంజాబ్, ఉత్తర హర్యానా, తూర్పు రాజస్థాన్, నైరుతి ఉత్తర ప్రదేశ్, వాయువ్య & తూర్పు మధ్యప్రదేశ్, ఒడిశాలోని అనేక జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. నౌకాస్ట్ ప్రకారం రాబోయే మూడు గంటల్లో ఈ ప్రాంతాలలో మోస్తరు నుండి తీవ్రమైన వర్షాలు కురుస్తాయి. దీనివల్ల ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం, నీటి ఎద్దడి ప్రమాదం ఉంది.

Seaplane: మార్చి నాటికి తిరుపతి కల్యాణి డ్యామ్‌లో సీప్లేన్ సేవలు

Seaplane: మార్చి నాటికి తిరుపతి కల్యాణి డ్యామ్‌లో సీప్లేన్ సేవలుతిరుపతి సందర్శించే యాత్రికులు, పర్యాటకులు త్వరలో సీప్లేన్ రైడ్‌లను ఆస్వాదించవచ్చు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కళ్యాణి ఆనకట్ట వద్ద నీటి ఆధారిత విమానాశ్రయాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. సాహస, ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చే మార్చి నాటికి ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. ప్రాంతీయ వాయు కనెక్టివిటీని విస్తరించే ప్రయత్నాలలో భాగంగా, అమరావతి, తిరుపతి, గండికోట, అరకు, లంబసింగి, కోనసీమ, శ్రీశైలం, రుషికొండతో సహా ఎనిమిది ప్రదేశాలను సీప్లేన్ సేవల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. వీటిలో, అమరావతి, తిరుపతి, గండికోట మొదటి దశకు షార్ట్‌లిస్ట్ చేయబడ్డాయి.

North Andhra: అల్పపీడనం- ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉత్తర తీరప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు

North Andhra: అల్పపీడనం- ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉత్తర తీరప్రాంతంలో భారీ వర్షాలుఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా మంగళవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉత్తర తీరప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని అమరావతిలోని ఐఎండీ నివేదించింది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున (గాలి వేగం గంటకు 40 - 50 కి.మీ.లకు చేరుకుంటుంది) సెప్టెంబర్ 5 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వెంబడి, వెలుపల సముద్రంలోకి మత్స్యకారులు వెళ్లవద్దని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.

సంగారెడ్డిలో చిరుతపులి కలకలం.. దూడను చంపింది.. నివాసితుల్లో భయం భయం

సంగారెడ్డిలో చిరుతపులి కలకలం.. దూడను చంపింది.. నివాసితుల్లో భయం భయంసంగారెడ్డి, సిర్గాపూర్ మండలం కడ్పాల్ గ్రామంలో మంగళవారం రాత్రి అడవి నుంచి బయటకు వచ్చిన చిరుతపులి ఒక దూడను చంపి, నివాసితులలో భయాన్ని రేకెత్తించింది. గ్రామ శివార్లలోని తన వ్యవసాయ పొలంలో తన పశువులను షెడ్డులో కట్టివేసిన రైతు తుకారాం తిరిగి వచ్చేసరికి తన పశువులలో ఒకదాని సగం తిన్న కళేబరాన్ని కనుగొన్నాడు. అతను వెంటనే అటవీ, పోలీసు అధికారులకు సమాచారం అందించాడు.

ప్రియుడి మోజులో పడి భర్తను, 22 ఏళ్ల కుమార్తెను చంపిన మహిళ

ప్రియుడి మోజులో పడి భర్తను, 22 ఏళ్ల కుమార్తెను చంపిన మహిళజయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా చిట్యాల మండలంలో దారుణ సంఘటనలు వెలుగుచూసాయి. ప్రియుడి మోజులో పడిన ఓ మహిళ ముందుగా తన భర్తను, ఆ తర్వాత 22 ఏళ్ల కుమార్తెను అత్యంత దారుణంగా హతమార్చింది. కూతురిని హత్య చేసి సమీపంలోని అడవిలోకి తీసుకుని వెళ్లి ఆమె మృతదేహం చుట్టూ క్షుద్రపూజలు జరిగినట్లు సీన్ క్రియేట్ చేసింది ఆ కసాయి తల్లి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. వడితల గ్రామంలో కవిత అనే మహిళ అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ యువకుడితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నది.

Ileana: నేను తల్లిని కాదని అనిపించిన సందర్భాలున్నాయి.. ఇలియానా

Ileana: నేను తల్లిని కాదని అనిపించిన సందర్భాలున్నాయి.. ఇలియానాజూన్‌లో తన రెండవ బిడ్డ కీను రాఫే డోలన్‌ పుట్టిన తర్వాత నటి ఇలియానా ఒక తల్లిగా తాను ఎదుర్కొన్న అంశాలపై ప్రస్తావించింది. ఫ్రీడమ్ టు ఫీడ్ లైవ్ సెషన్‌లో నేహా ధూపియాతో జరిగిన సంభాషణలో.. గర్భధారణ తర్వాత తన ప్రయాణంలో పోరాటాలు లేకుండా ఏమీ లేదని చెప్పింది. "నేను పరిపూర్ణ తల్లిని కాదని నాకు అనిపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. నేను పనులు సరిగ్గా చేస్తున్నానా అని ఆలోచిస్తూ చాలాసార్లు విసుగు చెందాను. కానీ నెమ్మదిగా ఆ భావాలు కలిగి ఉండటం సరైందేనని నేను గ్రహించాను, ఇదంతా ప్రక్రియలో భాగం" అని ఆమె జోడించింది.

త్వరలోనే తల్లి కాబోతున్న పవన్ హీరోయిన్ పార్వతీ మెల్టన్

త్వరలోనే తల్లి కాబోతున్న పవన్ హీరోయిన్ పార్వతీ మెల్టన్పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ 'జల్సా'తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన నటి పార్వతి మెల్టన్. ఆమె తాజాగా అభిమానులకు ఒక తీపి కబురు అందించింది. తాను త్వరలో తల్లిని కాబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. తన బేబీ బంప్‌తో దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేయగా, అవి ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ ఫొటోలు చూసిన నెటిజన్లు, అభిమానులు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

బాలీవుడ్ నిర్మాత సంజయ్ లీలా భన్సాలీ అలా మోసం చేశారా?

బాలీవుడ్ నిర్మాత సంజయ్ లీలా భన్సాలీ అలా మోసం చేశారా?బాలీవుడ్ చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖ నిర్మాత సంజయ్ లీలా భన్సాలీపై అవనీతి ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈయన డబ్బులు ఎగ్గొట్టినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. తన ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం లవ్ అండ్ వార్ మూవీ కోసం లైన్ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహించారు. అయితే, ఈ సినిమా నిర్మాణం కోసం చెల్లించాల్సిన డబ్బులు చెల్లించలేదన్నది ప్రధాన అభియోగంగా ఉంది.

Bellamkonda: బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ కిష్కింధాపురి లో అమ్మాయి అదృశ్యం వెనుక వుంది ఎవరు...

Bellamkonda: బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ కిష్కింధాపురి లో అమ్మాయి అదృశ్యం వెనుక వుంది ఎవరు...బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్‌ కథానాయకుడిగా కౌశిక్‌ పెగల్లపాటి దర్శకత్వంలో నటిస్తోన్న చిత్రం కిష్కిందపురి. ఈ చిత్రం కోసం వేసిన సెట్లో ట్రైలర్ విడుదల చేయబోతున్నారు. తారాగణం పాల్గొన్న సెట్లోని వీడియోను విడుదలచేశారు. పురాతన బంగ్లాలోకి వెళ్లిన ఓ అమ్మాయి ఒక్కసారిగా అదృశ్యం అవుతుంది. ఇంతలో రేడియో నుంచి ఓ సమాచారం ప్రసారం అవుతుంది. ఇది ఇటీవల రిలీజ్ అయిన టీజర్‌ సారాంశం. రేపు విడుదలకాబోయే ట్రైలర్ అంతకుమించి వుంటుందని చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది. చైతన్‌ భరద్వాజ్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ మ్యూజిక్‌ చేశారు.

రూ.100 కోట్ల క్లబ్ దిశగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ 'లోకా' పరుగులు

రూ.100 కోట్ల క్లబ్ దిశగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ 'లోకా' పరుగులుమలయాళ నటి కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన తాజా చిత్రం 'లోకా: చాప్టర్-1'. డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా, ఆగస్టు 28వ తేదీన థియేటర్లకు వచ్చింది. కల్యాణి ప్రియదర్శ‌న్‌‍తో పాటు నెక్లెన్, శాండీ ప్రధానమైన పాత్రలను పోషించారు. ఈ చిత్రం విడుదలైన రోజునే హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఉందని చెప్పుకుంటున్నారు.
