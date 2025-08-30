ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండి

ప్రతిరోజూ బాదం తినడం ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడగలదని రెండు కొత్త సమగ్ర పరిశోధన పత్రాలు ప్రదర్శిస్తున్నాయి. బాదం పప్పులు సంభావ్య ప్రీబయోటిక్స్గా పనిచేస్తాయి, ఇది ప్రయోజనకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ప్రోత్సహించే, ఆరోగ్యకరమైన గట్ మైక్రోబయోమ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఒక ఆహార వనరు.
బాదం తినడం బ్యూటిరేట్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, ఇది జీర్ణ, గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూర్చే ఒక షార్ట్-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. గట్, గుండెను కలిపే ఒక మార్గమైన గట్-హార్ట్ యాక్సిస్లో బాదం ఒక పాత్ర పోషించవచ్చు.
మొదటి సమీక్ష నుండి ఫలితాలు: బాదం యొక్క సంభావ్య ప్రీబయోటిక్ ప్రభావం
ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా నిధులతో జరిగిన మొదటి పరిశోధన, బాదం ప్రీబయోటిక్స్గా పనిచేయడానికి గల ఆధారాలను సమీక్షించింది. అవి జీర్ణాశయ ఆరోగ్యానికి ఎలా ప్రయోజనం చేకూర్చగలవో వివరించింది. ప్రీబయోటిక్స్ అనేవి పెద్ద ప్రేగులలోని ప్రయోజనకరమైన జీర్ణాశయ బ్యాక్టీరియాకు పోషణను అందించే పదార్థాలు, అవి పెరగడానికి, వృద్ధి చెందడానికి సహాయపడతాయి. ఇది విభిన్నమైన, సమతుల్యమైన జీర్ణాశయ మైక్రోబయోటాకు మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణక్రియను ప్రోత్సహిస్తుంది, రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిశోధన ప్రకారం, మెదడు పనితీరుకు ప్రయోజనం చేకూర్చవచ్చు, వ్యాధుల నుండి రక్షించవచ్చు. ఈ సమగ్ర సమీక్ష, బాదం ప్రీబయోటిక్ ప్రభావంతో ఒక ఫంక్షనల్ ఫుడ్గా గణనీయమైన సంభావ్యతను కలిగి ఉందని చూపించింది.
బాదం గట్ ఆరోగ్యానికి ఈ క్రింది విధంగా ప్రయోజనం చేకూర్చింది:
జీర్ణవ్యవస్థలో బ్యాక్టీరియా యొక్క సమతుల్యత, వైవిధ్యాన్ని మెరుగుపరచడం.
బిఫిడోబాక్టీరియం, లాక్టోబాసిల్లస్, రోజ్బురియా వంటి ప్రయోజనకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియా స్థాయిలను పెంచడం.
షార్ట్-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్లు వంటి ప్రయోజనకరమైన సమ్మేళనాల ఉత్పత్తిని పెంచడం, ఇవి గట్ లైనింగ్ను రక్షించడంలో, వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి, జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తాయి.
నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ యొక్క న్యూట్రిషన్ ఫర్ ప్రెసిషన్ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్ ప్రాజెక్ట్ లీడ్, పేపర్ సహ-రచయిత, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా శాన్ డియాగో ప్రొఫెసర్, జాక్ గిల్బర్ట్, ఈ పరిశోధన బాదం ప్రీబయోటిక్స్గా పనిచేసి, గట్ ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడుతుందని సూచిస్తోంది. బాదంలో డైటరీ ఫైబర్, పాలీఫెనాల్స్ మరియు ఒలిగోశాకరైడ్లు వంటి జీర్ణంకాని కార్బోహైడ్రేట్లు ఉన్నాయి, ఇవి వాటి ప్రీబయోటిక్ ప్రభావాలను అందిస్తాయి. ఈ పోషకాలు ప్రయోజనకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియా ద్వారా జీవక్రియ చేయబడి, వాటి పెరుగుదలకు మద్దతు ఇస్తాయి మరియు షార్ట్-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్లు వంటి ప్రయోజనకరమైన సమ్మేళనాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి అని అన్నారు.
ఈ పరిశోధన బాదం, జీర్ణాశయ ఆరోగ్యంపై ఉన్న ఆధారాలను, ప్రయోగశాల ప్రయోగాలు (ఇన్ విట్రో స్టడీస్), క్లినికల్ ట్రయల్స్ మరియు సిస్టమాటిక్ సమీక్షలతో సహా మూల్యాంకనం చేసింది. బాదం ప్రీబయోటిక్ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉందని చూపించడానికి తగిన ఆధారాలు ఉన్నాయని అధ్యయన రచయితలు నిర్ధారించినప్పటికీ, ముఖ్యంగా ప్రామాణిక పద్ధతులను ఉపయోగించే మరిన్ని అధ్యయనాలు అవసరమని వారు నొక్కి చెప్పారు.
జీర్ణాశయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను సాధించడానికి అవసరమైన బాదం పరిమాణం, మరియు వాటిని ఎంతకాలం తినాలి అని నిర్ధారించడానికి అదనపు పరిశోధన సహాయపడుతుంది, అని గిల్బర్ట్ అన్నారు.
రెండవ సమీక్ష నుండి ఫలితాలు: జీర్ణాశయ-గుండె యాక్సిస్లో బాదం పాత్ర
ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా నిధులతో జరిగిన రెండవ పరిశోధన పత్రం, బాదం తినడం హృదయ, జీర్ణాశయ ఆరోగ్యానికి ఎలా సానుకూలంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో పరిశీలించింది. ఈ రెండు రంగాల మధ్య ఉన్న సంబంధాలను అన్వేషించింది. పరిశోధకులు అనేక అధ్యయనాలను సమీక్షించి, బాదం తినడం హృదయ ఆరోగ్యం, సంబంధిత ప్రమాద కారకాలు, జీర్ణాశయ మైక్రోబయోమ్ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందనే దానిపై దృష్టి సారించిన ఒక చర్చా పత్రంలో తమ నిర్ధారణలను సమర్పించారు. ఈ సమీక్ష మొదటిదానిలాగే బాదం ప్రయోజనకరమైన జీర్ణాశయ బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుందని మరియు SCFAs, ముఖ్యంగా బ్యూటిరేట్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుందని నిర్ధారించింది. బాదం తినడం చెడు ఎల్డీఎల్-కొలెస్ట్రాల్ మరియు రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇవ్వగలదని కూడా ఈ సమీక్ష ధృవీకరించింది. బాదం యొక్క గట్ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందా అని కూడా పరిశోధకులు ఊహించారు.
పేపర్ సహ-రచయిత, ఫ్లోరిడా స్టేట్ యూనివర్సిటీలోని ది గట్ బయోమ్ ల్యాబ్ డైరెక్టర్, డా. రవీందర్ నాగ్పాల్, గట్-హార్ట్ యాక్సిస్ అనేది హృదయ సంబంధిత పరిశోధనలో అభివృద్ధి చెందుతున్న, ఉత్తేజకరమైన ఆసక్తికరమైన రంగం, మా సాహిత్య సమీక్ష బాదం దీనిని సానుకూలంగా ప్రభావితం చేయగలదని సూచిస్తోంది. బాదం తినడం గట్ మైక్రోబయోమ్ను నియంత్రిస్తుంది, ప్రయోజనకరమైన బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది, మరియు బ్యూటిరేట్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. సమిష్టిగా, ఇది వాపును తగ్గించడానికి మరియు జీవక్రియ పనితీరుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది బాదం యొక్క అనేక హృదయ-రక్షణ ప్రభావాలను వివరించడంలో సహాయపడవచ్చు అని అన్నారు.
ఈ అధ్యయనాలపై, న్యూట్రిషన్ మరియు వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్, షీలా కృష్ణస్వామి ఇలా అన్నారు, శారీరక, మానసిక శ్రేయస్సుకు గట్ ఆరోగ్యం ఆధారం అని ఎక్కువగా చూడబడుతోంది. తృణధాన్యాలు, కూరగాయలు, పండ్లు, నట్స్ వంటి సరైన రకమైన ఆహారాలు తినడం ద్వారా గట్ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం వ్యాధిని నివారించడానికి, ఆరోగ్య కాలాన్ని పొడిగించడానికి చాలా ముఖ్యం. తాజా అధ్యయనం బాదం ప్రయోజనకరమైన బ్యాక్టీరియా స్థాయిలను పెంచడం ద్వారా గట్ మైక్రోబయోమ్ను మెరుగుపరచడానికి ఒక ప్రీబయోటిక్గా పనిచేయగలదని చూపించడం సంతోషంగా ఉంది. గట్ బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన బ్యూటిరేట్ వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది, ఇది మొత్తం ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఎల్డీఎల్-సి మరియు మొత్తం కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను, శరీర కూర్పును మెరుగుపరచడంలో బాదం ఒక పాత్ర పోషిస్తుందని ఇప్పటికే తెలుసు, ఇవన్నీ CVD ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఇంకా, దైహిక వాపు తగ్గడం కూడా హృదయ ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూర్చవచ్చు, ఇది బాదంను గుండె-స్నేహపూర్వక ఆహారంగా చేస్తుంది.
రీజనల్ హెడ్ డైటెటిక్స్, మాక్స్ హెల్త్కేర్ ఢిల్లీ, రితికా సమద్దార్ జతచేస్తూ, ప్రతిరోజూ బాదం తినడం ఆరోగ్యకరమైన గట్ మైక్రోబయోటాకు మద్దతు ఇస్తుందని ఇటీవలి పరిశోధన చూపిస్తుంది. ఒక సహజ ప్రీబయోటిక్గా, బాదం ప్రయోజనకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియాకు ఆహారం అందిస్తుంది, మొత్తం గట్ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఒక సమతుల్య గట్, వాపును తగ్గించడంలో, జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇవ్వడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ కారకాలు బాదం యొక్క హృదయ-రక్షణ ప్రయోజనాలను వివరించవచ్చు.
గట్, గుండె ఎలా సంకర్షణ చెందుతాయో, బాదం తినడం యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మరిన్ని పరిశోధనలు అవసరమని పరిశోధకులు అంగీకరిస్తున్నారు. బాదం తిన్న తర్వాత గట్ సూక్ష్మజీవుల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన పదార్థాలు ప్రత్యేకంగా కార్డియోమెటబాలిక్ ఆరోగ్యాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో పరిశీలించే అధ్యయనాల కొరతను పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఇటీవల ప్రచురించబడిన ఒక ఏకాభిప్రాయ పత్రంలోని ఫలితాలను రెండు పత్రాలూ ప్రతిధ్వనించాయి, ఇది బాదం తినడం ప్రయోజనకరమైన బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను, SCFAs మరియు జీవక్రియ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేయగల ఇతర పదార్థాల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తుందని ధృవీకరించింది.
బాదం ప్రీబయోటిక్ సంభావ్యతను ఎలా చూపిస్తుంది?
బాదంలో ప్రీబయోటిక్స్గా పనిచేసే అనేక పదార్థాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఇవి ఉన్నాయి:
ఫైబర్: బాదం డైటరీ ఫైబర్ యొక్క మంచి మూలం, ఒక ఔన్స్ సర్వింగ్కు 4గ్రా ఉంటుంది.
పాలీఫెనాల్స్: బాదంలో పాలీఫెనాల్స్ ఉన్నాయి, ఇవి పరిశోధన బృందం ప్రకారం వాటి యాంటీఆక్సిడెంట్ (విటమిన్ ఇ) మరియు యాంటీమైక్రోబయల్ చర్యల ద్వారా ప్రయోజనకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ఎంపిక చేసి ప్రోత్సహించడం మరియు మైక్రోబయోమ్ను మాడ్యులేట్ చేయడం ద్వారా ప్రీబయోటిక్-వంటి ప్రభావాలను ప్రదర్శిస్తాయి.
ఒలిగోశాకరైడ్లు (జీర్ణంకాని కార్బోహైడ్రేట్లు): ఈ కార్బోహైడ్రేట్లు జీర్ణవ్యవస్థలో ప్రయోజనకరమైన బ్యాక్టీరియాకు ఆహారం అందించడంలో సహాయపడతాయి.
ఒక ఔన్స్ (28 గ్రా) బాదంలో 6గ్రా ప్రోటీన్, 4గ్రా ఫైబర్, 13గ్రా అసంతృప్త కొవ్వు, కేవలం 1గ్రా సంతృప్త కొవ్వు, మరియు 15 ముఖ్యమైన పోషకాలు ఉన్నాయి, వాటిలో 77mg మెగ్నీషియం (18.3 శాతం DV), 210mg పొటాషియం (4 శాతం DV), మరియు 7.27mg విటమిన్ ఇ (50 శాతం DV) ఉన్నాయి. అవి ఒక గొప్ప చిరుతిండిగా ఉంటాయి, తృణధాన్యాలు లేదా పెరుగుపై టాపింగ్గా ఖచ్చితంగా సరిపోతాయి, మరియు స్టైర్-ఫ్రైలు, కూరలు మరియు సలాడ్లకు ఒక రుచికరమైన జోడింపు.