బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025 (10:52 IST)

Janviswaroop: మహేష్ బాబు మేనకోడలు జాన్విస్వరూప్ నటిగా ఎంట్రీ సిద్ధం

Mahesh Babu's niece Janviswaroop
హీరోయిన్ గా వారసత్వాన్ని నిలిపేందుకు వెలుగులోకి వస్తోంది జాన్విస్వరూప్. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవరాలు మరియు మంజుల ఘట్టమనేని కుమార్తె జాన్విస్వరూప్. త్వరలో పెద్ద తెరపైకి అడుగుపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంది. నేడు జాన్వి స్వరూప్ ఘట్టమనేనికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అందమైన పొటోలను విడుదల చేశారు. తను నటనతోపాటు డాన్స్ లో కూడా శిక్షణ తీసుకుని వెండితెరపై రావడానికి అర్హత సంపాదించుకుంది.
 
కాగా, ఒకప్పుడు సూపర్ స్టార్ క్రిష్ణ తన కుమార్తె మంజులను నటిగా పరిచయం చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించగానే అభిమానుల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం అయింది. ప్రతిబంధకాలు ఎదురయినా పట్టుదలతో ఆమె షో అనే ఒక్క సినిమా చేసి తనేంటో నిరూపించుకుంది. ఇప్పుడు ఆమె కుమార్తె జాన్వీ అభీష్టం మేరకు సినిమాతారగా రావడం విశేషం.

మంజుల భర్త స్వరూప్ చాలా సినిమాల్లో నటుడిగా అందరికీ పరిచయమే. ఇప్పుడు కుమార్తెలు కూడా సినీమారంగంలోకి రావడం అనే మార్పు రావడం చాలా ఆనందంగా వుందని మంచు లక్మీ వంటి వారు వెల్ కమ్ చెబుతూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇప్పటికే మహేష్ బాబు అన్న రమేష్ బాబు కొడుకు కూడా తెరంగేట్రం చేయనున్నాడనే విషయం తెలిసిందే.

మద్యం షాపులో జగడం.. మధ్యవర్తిగా వచ్చినోడు ఏం చేశాడంటే?

మద్యం షాపులో జగడం.. మధ్యవర్తిగా వచ్చినోడు ఏం చేశాడంటే?మద్యం మత్తులో ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య జరిగిన గొడవను పరిష్కరించడానికి బయలుదేరిన వ్యక్తి వారిలో ఒకరిపై దాడి చేసి ప్రాణాపాయానికి కారణమయ్యాడని పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. వరంగల్‌లోని కోమట్ల బండలోని తుర్పు కోట ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ సంఘటనలో బాధితుడిని సాయిగా గుర్తించారు. సాయి, అతని స్నేహితులు బొల్లా రాజేష్ ఒక మద్యం దుకాణంలో మద్యం సేవిస్తూ, బిగ్గరగా వాదించుకుంటున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. సోమవారం రాత్రి, స్థానిక నివాసి బంగారి వినీత్ జోక్యం చేసుకున్నాడు. సాయి వినీత్‌ను దూరంగా నెట్టివేసి, అతను ఎందుకు ఇందులో పాల్గొంటున్నాడని అడిగాడు.

Cyclone montha: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. రాబోయే 24 గంటల్లో..?

Cyclone montha: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. రాబోయే 24 గంటల్లో..?హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని అనేక జిల్లాల్లో మంగళవారం భారీ వర్షం కురిసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కాకినాడ సమీపంలో తీరాన్ని తాకిన తుఫాను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించాయి. భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తుఫాను లోతట్టు ప్రాంతాలకు కదులుతుందని, తెలంగాణలో విస్తృతంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మంగళవారం, నగరంలోని కూకట్‌పల్లి, మియాపూర్, నిజాంపేట, అల్వాల్, కాప్రాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురిశాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా, మోమిన్‌పేట (వికారాబాద్)లో 42 మి.మీ. వర్షం కురిసింది.

తీరం దాటేసిన మొంథా.. అయినా ముంచేసింది.. భారీ వర్షాలు.. ఏపీలో నలుగురు మృతి (video)

తీరం దాటేసిన మొంథా.. అయినా ముంచేసింది.. భారీ వర్షాలు.. ఏపీలో నలుగురు మృతి (video)కాకినాడ సమీపంలో మంగళవారం సాయంత్రం 7.30 గంటల ప్రాంతంలో మొంథా తుఫాను తీరం దాటింది. ఈ తుఫాను ధాటికి 100 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచాయి. ఇంకా అలల ఉధృతి భారీగా వుంది. అలాగే భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వేగవంతమైన గాలుల కారణంగా విద్యుత్, రైల్వే మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతిన్నాయి. చెట్లు కూలిపోయాయి. పంటలు నీటమునిగాయి. పలువురు నిరాశ్రయులైనారు. ఈ తుఫాను ఇప్పటివరకు నలుగురు ప్రాణాలను బలిగొంది.

శాతవాహన ఎక్స్‌ప్రెస్ స్టాపేజీపై ద.మ.రైల్వే కీలక నిర్ణయం

శాతవాహన ఎక్స్‌ప్రెస్ స్టాపేజీపై ద.మ.రైల్వే కీలక నిర్ణయంశాతనవాహన సూపర్‌ఫాస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు స్టాపేజీపై దక్షణ మధ్య రైల్వే కీలక ప్రకటన చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జనగామలో స్టాపేజీని కల్పించారు. ఈ నెల 30 నుంచి ప్రయోగాత్మకంగా ఆగుతుందని పేర్కొంది. ఈ స్టేషన్‌లో ఒక నిమిషం పాటు ఆగుతుందని పేర్కొంది. ప్రయాణికుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ రైలుకు రైలుకు స్టాఫ్ కల్పించారు. విజయవాడ - సికింద్రాబాద్ - విజయవాడ మధ్య అనునిత్యం రాకపోకలు సాగించే ఈ సూపర్‌ఫాస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ఇకపై జనగామ్ రైల్వే స్టేషన్‌లో ఆగుతుంది.

తీరం దాటిన తుఫాను : ఏపీలో కుండపోతవర్షాలు ... పునరావాస కేంద్రాల్లో 75 వేల మంది

తీరం దాటిన తుఫాను : ఏపీలో కుండపోతవర్షాలు ... పునరావాస కేంద్రాల్లో 75 వేల మందిమొంథా తుఫాను తీరందాటింది. కాకినాడ - మచిలీపట్నం మధ్య ఉన్న అంతర్వేదిపాలెం వద్ద తీరం దాటింది. దీని ప్రభావం కారణంగా ఏపీలోని అనేక జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ తుఫాను కోస్తాంధ్రలోని విశాఖపట్టణం, ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో పెను ప్రభావం చూపించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 403 మండలాలపై మొంథా తుఫాను ప్రభావం ఉంటుందని, అత్యవసరపరిస్థితిని ఎదుర్కొనేలా మండలాల వారీగా 488 కంట్రోల్ రూమ్‌లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. మొత్తం 1204 పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటుచేసి 75805 మందిని పునరావస కేంద్రాలకు తరలించారు. 219కి పైగా వైద్య క్యాంపులను వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసింది.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?ఉప్పు శనగలు... వీటినే వేయించిన శనగలు లేదా పుట్నాలు అంటారు. ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైన, ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇవి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఉప్పు శనగలు తినడం వలన కలిగే ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగల్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి చాలా అవసరం. మాంసాహారం తీసుకోని వారికి ఇవి మంచి ప్రొటీన్ వనరు. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
