Chiranjeevi: డీప్ ఫేక్పై ప్రభుత్వాలు అసెంబ్లీ చట్టాలు తీసుకురావాలి: చిరంజీవి డిమాండ్ (video)
హైదరాబాద్ పీపుల్స్ ప్లాజాలో జరిగిన ఏక్ దివాస్ 2కె రన్కు హాజరైన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, డీప్ ఫేక్ ఫోటోలు మరియు వీడియోల అంశంపై మాట్లాడుతూ, పెరుగుతున్న సాంకేతిక దుర్వినియోగంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఇటీవల, ఈ విషయంపై చిరంజీవి హైదరాబాద్ నగర పోలీసు కమిషనర్ సివి సజ్జనార్కు ఫిర్యాదు చేశారు. తన ఫోటోలను కొన్నింటిని డీప్ ఫేక్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి అశ్లీల వీడియోలుగా మార్ఫింగ్ చేశారని ఆరోపించారు.
డీప్ ఫేక్లను ప్రమాదకరమైన ఆయుధం అని పిలిచిన చిరంజీవి, ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికే పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లానని చెప్పారు. డిజిపి, హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ఇద్దరూ ఈ విషయాన్ని చాలా తీవ్రంగా తీసుకున్నారని ఆయన మీడియాతో అన్నారు.
సజ్జనార్ స్వయంగా దర్యాప్తును పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పోలీసు వ్యవస్థ బలంగా ఉంది. ప్రజలు రక్షణ పొందుతున్నట్లు భావించవచ్చు. డీప్ఫేక్లు లేదా సైబర్ నేరాలకు ఎవరూ భయపడకూడదని ఆయన అన్నారు. సాంకేతిక పురోగతి ప్రయోజనాలను అంగీకరిస్తూనే, చిరంజీవి వాటి ప్రమాదాల గురించి కూడా హెచ్చరించారు.
సాంకేతికత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. మనం దానిని స్వీకరించాలి, కానీ అది ప్రమాదాలను కూడా తెస్తుంది. ఈ ముప్పును పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక చట్టాలను ప్రవేశపెట్టడాన్ని పరిగణించాలి. లేకపోతే, భవిష్యత్తులో మనం పెద్ద సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చునని ఆయన హెచ్చరించారు. చెడును కట్టడి చేయడానికి చట్టాలు రావాలని డిమాండ్ చేశారు.