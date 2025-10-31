శుక్రవారం, 31 అక్టోబరు 2025
Rohit Nara:.నటి సిరి లెల్లాతో రోహిత్ నారా వివాహం హైదరాబాద్ లో జరిగింది

రోహిత్ నారా వివాహం సిరి లెల్లాతో గురువారం రాత్రి హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగింది. నారా చంద్రబాబునాయుడు, భువనేశ్వరి, నారా లోకేష్ కుటుంబ సభ్యులు హాజరై వధూ వరులను దీవించారు. అనేక మంది రాజకీయ మరియు సినీ ప్రముఖులు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ప్రతినిధి 2లో శిరీష పేరుతో వెండితెరకు పరిచయమైంది సిరి లెల్లా. 
 
షూటింగ్ లో జంటగా నటించడంతో ఇరువురూ ప్రేమకు చాలా దగ్గరయ్యారు. అక్కడ ప్రేమకు బీజం పడి నేటితో నిజ దంపతులయ్యారు. శిరీష ది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని రెంటచింతల. ఆస్ట్రేలియాలో చదువు అభ్యసించి అక్కడే ఉద్యోగం చేశారు. అయితే నటనపై ఆసక్తితో ఆమె తన సోదరి ప్రియాంక వుంటున్న హైదరాాబాద్ వచ్చి సినీ ప్రయత్నాలు చేశారు.

అబ్బా.. నారా లోకేష్ పేరు, ఫోటోను డీపీగా పెట్టి రూ.54లక్షలు కాజేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు

అబ్బా.. నారా లోకేష్ పేరు, ఫోటోను డీపీగా పెట్టి రూ.54లక్షలు కాజేసిన సైబర్ నేరగాళ్లుసైబర్ మోసాలు పెరిగిపోతున్నాయి. మొబైల్ యాప్‌లు, సోషల్ మీడియా వాడకంతో సైబర్ నేరగాళ్లకు చిక్కుకునే సాధారణ ప్రజల సంఖ్య కూడా రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతుంది. అయితే ఈసారి మంత్రి పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్లు భారీగా డబ్బును కాజేశారు. ఏపీ ఐటీ, విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పేరు, ఫోటోను దుర్వినియోగం చేస్తూ భారీ మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను సీఐడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.

కాపురంలో కలహాలు.. సినీ ఫక్కీలో భార్య స్కెచ్.. అదృష్టం బాగుండి భర్త..?

కాపురంలో కలహాలు.. సినీ ఫక్కీలో భార్య స్కెచ్.. అదృష్టం బాగుండి భర్త..?వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా కట్టుకున్న భర్తలను హతమార్చడం ప్రస్తుతం ట్రెండ్‌గా మారింది. అయితే తాజాగా ఓ యువతి కాపురంలో కలహాలు వస్తున్నాయని, భర్తతో తగాదాలు పెరిగిపోతున్నాయనే కోపం ఆవేశంతో భర్తను హతమార్చడానికి ప్లాన్ చేసింది. కానీ భర్త అదృష్టం బాగుండి భార్య వేసిన స్కెచ్ నుంచి తప్పించుకున్నాడు. ఈ ఘటన మైసూర్ జిల్లాలోని నంజన్‌గూడ్ పట్టణంలో జరిగింది.

కృష్ణా నదికి భారీ వరద, ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద 2వ ప్రమాద హెచ్చరిక

కృష్ణా నదికి భారీ వరద, ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద 2వ ప్రమాద హెచ్చరికకృష్ణా నది పరివాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఇన్‌ఫ్లో, ఔట్‌ఫ్లో 5.67 లక్షల క్యూసెక్కులుగా వుంది. కృష్ణానది వరద పెరుగుతుంది. ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసారు. నది ప్రయాణాలు, ఈతకు వెళ్ళడం, చేపలు పట్టడం చేయరాదు. లంకగ్రామ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. తుఫాన్ నష్టం రూ. 5265 కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మొంథా తుఫాను వల్ల జరిగిన మొత్తం ఆర్థిక నష్టాన్ని రూ.5265 కోట్లుగా అంచనా వేశారు.

ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.. కేటీఆర్ వీడియో వైరల్

ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.. కేటీఆర్ వీడియో వైరల్హైదరాబాద్‌లోని ఒక ప్రముఖ సమావేశంలో కేటీఆర్ ప్రసంగిస్తున్న ఆసక్తికరమైన వీడియో క్లిప్‌ను బీఆర్‌ఎస్ షేర్ చేసింది. భారత రాజకీయాల భవిష్యత్తు గురించి ఆయన ధైర్యంగా అంచనాలు వేయడంతో ఆయన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీశాయి. రాబోయే 20 ఏళ్లలో భారతదేశాన్ని ఏ ఒక్క ప్రధాన జాతీయ లేదా ప్రాంతీయ పార్టీ పాలించదని కేటీఆర్ అన్నారు. ఆయన ప్రకారం, భవిష్యత్తు పెద్ద జాతీయ పార్టీల కంటే ప్రాంతీయ, లౌకిక పార్టీలదే అవుతుంది.

మొంథా తుఫాను వల్ల రూ.5265 కోట్ల ఆర్థిక నష్టం.. చంద్రబాబు ప్రకటన

మొంథా తుఫాను వల్ల రూ.5265 కోట్ల ఆర్థిక నష్టం.. చంద్రబాబు ప్రకటనఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మొంథా తుఫాను వల్ల జరిగిన మొత్తం ఆర్థిక నష్టాన్ని రూ.5265 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. వ్యవసాయానికి రూ.829 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని, రోడ్లు, భవనాల (ఆర్ అండ్ బి) శాఖ రూ.2079 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని ఆయన వెల్లడించారు. తుఫానులో ఎవరూ ప్రాణాలు కోల్పోలేదని, 120 పశువులు మరణించాయని చంద్రబాబు అన్నారు. ఈసారి నీటిపారుదల శాఖకు జరిగిన నష్టం చాలా తక్కువగా ఉందని బాబు పేర్కొన్నారు. ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడానికి సీఎం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి, ప్రభుత్వం తీసుకున్న ముందు జాగ్రత్త చర్యలపై చర్చించారు.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?ఉప్పు శనగలు... వీటినే వేయించిన శనగలు లేదా పుట్నాలు అంటారు. ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైన, ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇవి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఉప్పు శనగలు తినడం వలన కలిగే ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగల్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి చాలా అవసరం. మాంసాహారం తీసుకోని వారికి ఇవి మంచి ప్రొటీన్ వనరు. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.
