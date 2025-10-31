శ్రీవారి మెట్టు నడకదారిలో చిరుతపులి.. భక్తులు కేకలు.. 800వ మెట్టు దగ్గర..?
శుక్రవారం ఉదయం శ్రీవారి మెట్టు నడకదారిలో చిరుతపులి కనిపించడం భక్తుల్లో భయాందోళనలకు గురిచేసింది. శ్రీనివాస మంగాపురం నుండి తిరుమలకు వెళ్లే మార్గంలో 150వ మెట్టు దగ్గర చిరుతపులి దారి దాటుతున్నట్లు సమాచారం.
ట్రెక్కింగ్ మార్గాన్ని దాటుతున్న చిరుతను చూసి భక్తులు కేకలు వేసినట్లు సమాచారం. సులభ్ పారిశుధ్య కార్మికులు వెంటనే అటవీ శాఖకు సమాచారం అందించారు. అటవీ అధికారులు, భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని చిరుతపులి సంచారం ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు.
ముందు జాగ్రత్త చర్యగా, అటవీ-తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు భక్తులను ప్రారంభ స్థానం వద్ద, 800వ మెట్టు దగ్గర నడకమార్గాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. తరువాత భద్రతను నిర్ధారించడానికి సిబ్బందితో పాటు 100-150 మంది బృందాలుగా యాత్రను కొనసాగించడానికి యాత్రికులను అనుమతించారు.
ఈ మార్గంలో అడవి జంతువులు సంచరిస్తాయని.. అందుచేత ఎటువంటి ముప్పు లేదని అటవీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే దాని కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడానికి పెట్రోలింగ్, కెమెరా ట్రాప్ నిఘాను ముమ్మరం చేశారు.
భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, గుంపులుగా ప్రయాణించాలని, ట్రెక్కింగ్ మార్గాన్ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు పిల్లలను దగ్గరగా ఉంచుకోవాలని టిటిడి అధికారులు కోరారు.
తిరుమల ఫుట్పాత్ల దగ్గర చిరుతపులులు కనిపించడం భక్తుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అటవీ శాఖ గతంలో ఈ మార్గాల్లో వన్యప్రాణుల సంచారం ఎక్కువగా ఉండే 40 సున్నితమైన ప్రదేశాలను గుర్తించింది. శ్రీ వేంకటేశ్వర, వ్యవసాయ, పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయాల ప్రాంగణాల చుట్టూ కూడా చిరుతలు తరచుగా కనిపిస్తాయి.