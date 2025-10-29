కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ దృక్కోణంలో నేతి బీరకాయ చాలా అనుకూలమైన ఆహారం. ఉపవాసాలు, చన్నీటి స్నానాలు, వాతావరణ మార్పుల కారణంగా శరీరంలో వచ్చే తేమ, కఫ వికారాలను బీరకాయ తగ్గిస్తుందని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. అందుకే ధర్మాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని ముడిపెట్టి నేతి బీరకాయను ఈ మాసంలో తీసుకోవాలని పెద్దలు సూచించారు.
నేతి బీరకాయ సాత్విక భోజనానికి, శీతాకాలంలో ఆరోగ్య రక్షణకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే దీనిని ఈ మాసంలో తినడం ఆరోగ్యప్రదంగా భావిస్తారు.