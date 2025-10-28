మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025 (15:28 IST)

కార్తీక మాసం గురించి శ్రీకృష్ణుడు ఏమి చెప్పారో తెలుసా?

Lord Vishnu
కార్తీక మాసము గొప్పతనం, దానిని ఆచరించడం వలన కలిగే విశిష్ట ఫలితాల గురించి శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా వివరించినట్లు పద్మ పురాణంలో ప్రస్తావించబడింది. ముఖ్యంగా, శ్రీకృష్ణుడు తన భార్య సత్యభామకు కార్తీక మాసం యొక్క మహత్యాన్ని ఉపదేశించినట్లు పురాణ గాథ ఉంది. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ప్రధాన అంశాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
మాసాలలో కార్తీక మాసమునకు సమానమైన మాసము లేదు. నా కంటే గొప్ప దేవుడు లేడు. వేదములకు సమానమైన శాస్త్రములు, గంగకంటే పుణ్యప్రదమైన తీర్థములు లేవు అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పారు. ఈ మాసంలో చేసే పుణ్యకార్యాలు... స్నానం, దీపం, పూజ, దానం అనంతమైన పుణ్యాన్ని ఇస్తాయి. ఇతర మాసాలలో చేసిన పుణ్యకార్యాల కంటే ఈ మాసంలో చేసే వాటికి అనేక రెట్లు ఎక్కువ ఫలం ఉంటుంది.
 
కార్తీక మాసంలో దీపారాధన చేయడం అత్యంత ముఖ్యం. ఎందుకంటే, ఈ దీపాలు తమ జీవితంలోని అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాయి. శివాలయాల్లో, విష్ణాలయాల్లో, తులసికోట వద్ద దీపాలు వెలిగించడం శుభకరం. శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ మాసంలో దామోదరుడు అనే రూపంలో ఉంటాడు. ఈ నెలలో ఆయనను పూజించిన వారికి ఉత్తమ గతులు లభిస్తాయి.

Watch More Videos

నిర్లక్ష్యం.. తెలియక ఏసీ భోగీలోకి ఎక్కి కింద దిగబోయాడు.. ఇంతలో కాలుజారింది.. చివరికి? (video)

నిర్లక్ష్యం.. తెలియక ఏసీ భోగీలోకి ఎక్కి కింద దిగబోయాడు.. ఇంతలో కాలుజారింది.. చివరికి? (video)నిర్లక్ష్యం కారణంగా రైలు ఎక్కేటప్పుడు, దిగేటప్పుడు ప్రమాదాలు జరుగుతుండటం చూస్తూనే వున్నాం. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట ఎన్నో వున్నాయి. తాజాగా కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్‌లో కదులుతున్న రైలు నుంచి దిగేందుకు ప్రయత్నించిన ఓ వ్యక్తికి పెను ప్రమాదం నుంచి గట్టెక్కాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్‌లో రైలు దిగుతూ కాలుజారి ఓ వ్యక్తి కిందపడిపోయాడు.

దిశ మార్చుకుంటున్న Cyclone Montha, తీరం అక్కడ దాటే అవకాశం...

దిశ మార్చుకుంటున్న Cyclone Montha, తీరం అక్కడ దాటే అవకాశం...మొంథా తుఫాను తీవ్రరూపందాల్చడమే కాకుండా అత్యంత నిదానంగా పయనిస్తోంది. గంటకు కేవలం 12 కిలోమీటర్లు వేగంతో కదులుతోంది. నిన్నటివరకూ గంటకు 16 కి.మీ వేగంతో కదిలిన మొంథా ఇప్పుడు మరింత నిదానంగా కదులుతోంది. ఇలాగే కదులుతూ వస్తే రాగల ఐదు గంటల్లో ఇది మచిలీపట్నానికి 100 కి.మీ దూరంలోకి వస్తుంది. మరోవైపు తుఫాన్ దిశ కూడా మార్చుకునే అవకాశం వుందంటున్నారు. ముందుగా కాకినాడలో తీరం దాటుతుందని అనుకున్న ప్రస్తుతం అది మచిలీపట్నం మరియు కాకినాడ మధ్య దాటవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

హైదరాబాద్ నగరంలో ఎయిర్‌హోస్టెస్ ఆత్మహత్య

హైదరాబాద్ నగరంలో ఎయిర్‌హోస్టెస్ ఆత్మహత్యహైదరాబాద్ నగరంలోని శివారు రాజేంద్ర నగర్‌లో ఎయిర్‌హోస్టెస్‌ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ప్రైవేటు విమానయాన సంస్థ ఇండిగో విమానయాన సంస్థకు చెందిన ఎయిర్‌హోస్టెస్‌ జాహ్నవి తన గదిలో ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు.

తీవ్రరూపం దాల్చిన మొంథా : నెల్లూరు జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు

తీవ్రరూపం దాల్చిన మొంథా : నెల్లూరు జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలుమొంథా తుఫాను తీవ్రరూపందాల్చింది. ఈ కారణంగా చెన్నైతో పాటు నెల్లూరు, ప్రకాశం, తిరుపతి జిల్లాల్లో విస్తారంగా కురుస్తున్నాయి. దీంతో కొన్ని జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీచేసింది. పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ ప్రకటించింది. దీంతో అప్రమత్తమైన ఆయా జిల్లాల అధికార యంత్రాంగం సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమైంది. ఆకస్మిక వరదలు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ కావడంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే పనులు ప్రారంభమయ్యాయి.

మొంథా తుఫాను : కూలిపోయిన ఉప్పాడ-కాకినాడ బీచ్ రోడ్డు.. కనెక్టివిటీ తెగిపోయింది..(video)

మొంథా తుఫాను : కూలిపోయిన ఉప్పాడ-కాకినాడ బీచ్ రోడ్డు.. కనెక్టివిటీ తెగిపోయింది..(video)తీవ్ర తుఫాను నెమ్మదిగా కోనసీమ వైపు కదులుతోంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నెల్లూరు-ప్రకాశం తీరం దగ్గర భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తరువాత, వర్షాలు బాపట్ల, కృష్ణా జిల్లాల వైపు మారతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా గాలులు బలపడతాయి. ప్రస్తుతానికి, మొంథా తుఫాను కాకినాడ నుండి దాదాపు 300 కి.మీ దూరంలో, విశాఖపట్నం నుండి 410 కి.మీ దూరంలో ఉంది. తుఫాను నెమ్మదిగా ఆంధ్ర తీరం వైపు కదులుతోంది.

Skanda Sashti 2025: స్కంధ షష్ఠి రోజున పూజ ఎలా చేయాలి.. ఏ శ్లోకాన్ని పఠించాలి?

Skanda Sashti 2025: స్కంధ షష్ఠి రోజున పూజ ఎలా చేయాలి.. ఏ శ్లోకాన్ని పఠించాలి?స్కంద షష్టి అనేది ప్రతి సంవత్సరం కుమార స్వామికి అంకింతం చేసే పండుగ. శివపార్వతుల తనయుడు, వినాయకునికి తమ్ముడిని స్కంధుడిని సుబ్రహ్మణ్య అని కూడా పిలుస్తారు. స్కంద షష్టి ప్రధానంగా శ్రీలంక, దక్షిణ భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున భక్తులు ఉపవాసం ఉండి, ఆయన ఆశీర్వాదం పొందడానికి దేవతను పూజిస్తారు.

ఇంద్రకీలాద్రిపై నాగుల చవితి వేడుకలు.. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో?

ఇంద్రకీలాద్రిపై నాగుల చవితి వేడుకలు.. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో?విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానం అనుబంధ క్షేత్రమైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శనివారం నాగుల చవితి వేడుకలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరిగాయి. కార్తీక మాసంలో దీపావళి తర్వాత వచ్చే శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని పవిత్రమైన చీమల పుట్ట (నాగపుట్ట) సమీపంలోని ఆలయ ప్రాంగణంలో తెల్లవారుజాము నుండే భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.

26-10-2025 ఆదివారం దినఫలాలు - ప్రయాణంలో అవస్థలు ఎదుర్కుంటారు...

26-10-2025 ఆదివారం దినఫలాలు - ప్రయాణంలో అవస్థలు ఎదుర్కుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. ప్రత్యర్థులతో జాగ్రత్త. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల కలయక వీలుపడదు. ప్రయాణంలో అవస్థలు ఎదుర్కుంటారు.

26-10-2025 నుంచి 02-11-2025 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు

26-10-2025 నుంచి 02-11-2025 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పొదునపునకు అవకాశం లేదు. ఖర్చులను తగ్గించుకోవటం శ్రేయస్క. కొత్తయత్నాలు మొదలు పెడతారు. చేపట్టిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. తరచు సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక ఆహ్వానం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. వస్త్రప్రాప్తి, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. దంపతుల మధ్య అనురాగ వాత్సల్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి. బుధవారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యవహారంలో తప్పటడుగు వేస్తారు. అయిన వారి సలహా పాటించండి. మొహమ్మాటాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. సంతానానికి శుభం జరుగుతుంది. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. భాగస్వామిక వ్యాపారాలు కలిసిరావు. ఉద్యోగస్తుల కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు సంపాదిస్తారు.

karthika somavaram కార్తీక సోమవారం ఈశ్వరుణ్ణి పూజిస్తే సత్వరమే ప్రసన్నం

karthika somavaram కార్తీక సోమవారం ఈశ్వరుణ్ణి పూజిస్తే సత్వరమే ప్రసన్నంకార్తీక మాసంలో వచ్చే సోమవారాలకు అత్యంత విశేషమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. పరమేశ్వరుడికి సోమవారం అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు, అందులోనూ కార్తీక మాసంలో వచ్చే సోమవారాలు మహా ఇష్టం. సోమ అంటే ఉమ(పార్వతి)తో కూడినవాడు అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. కాబట్టి, కార్తీక సోమవారం నాడు శివుడిని పూజించడం వలన ఆయన అనుగ్రహం త్వరగా లభిస్తుందని నమ్మకం. ఈ రోజు ఉపవాసం ఉండి శివకేశవులను పూజించడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోయి, మోక్షం లభిస్తుందని విశ్వాసం. కార్తీక సోమవారం రోజున ఉదయాన్నే నదీ స్నానం చేసి లేదా చన్నీటి స్నానం చేసి, శివాలయంలో లేదా ఇంట్లో దీపారాధన చేయడం చాలా శుభప్రదం.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com