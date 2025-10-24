శుక్రవారం, 24 అక్టోబరు 2025
పంచమి రోజున వారాహి పూజ... ఏ రాశుల వారు ఆమెను పూజించాలి.. తెలుపు బీన్స్?

పంచమి రోజున వారాహి దేవిని పూజించే వారికి ఓటమి అనేదే వుండదు. శత్రుబాధ వుండకూడదంటే.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో రాణించాలంటే.. వారాహి దేవిని పూజించాలి. నరదృష్టి, మంత్రతంత్రాలను దరిచేరనివ్వదు. అందుకే వారాహికి పంచమి తిథి రోజున పూజ చేయాలని అంటున్నారు. 
 
వారాహి దేవికి నీలం, నలుపు, రంగు అంటే ప్రీతికరం. శంఖుపుష్పాలు, కృష్ణ తులసి, బిల్వ పత్రాలు అంటే ఇష్టం. పౌర్ణమి రోజున కూడా వారాహి దేవికి పూజ చేయవచ్చు. ఇంకా పంచమి, అష్టమి, దశమి తిథుల్లో కూడా ఆమెకు పూజ చేయడం విశిష్ట ఫలితాలను ఇస్తుంది. అయితే రాత్రి 8 గంటల నుంచి 10 గంటలోపు ఇంట్లోనే వారాహి దేవిని పూజించవచ్చు. 
 
ఈ పూజ చేసేటప్పుడు భూమికి కింద పండే దుంపలను ప్రసాదంగా అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించవచ్చు. తేనె కలిపిన దానిమ్మ పండును నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే అనుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. అలాగే వారాహి దేవికి అల్లం, వెల్లుల్లి, పొట్టు తీయని నల్ల మినపప్పుతో చేసిన గారెలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే సకల అభీష్టాలు చేకూరుతాయి. అలాగే మిరియాలతో చేసిన గారెలు, వెన్నను తొలగించని పెరుగన్నం నైవేద్యంగా సమర్పించవచ్చు. 
 
అంతేగాకుండా.. మిరియాలు, జీలకర్రతో చేసిన దోసెలు, పంచదార, యాలకులు, లవంగాలు, పచ్చకర్పూరం కలిపిన పాలు, నల్ల నువ్వులతో చేసిన ఉండలు, శొంఠి కలిపిన పానకం నైవేద్యంగా సమర్పించడం ద్వారా జీవితంలో ఏర్పడే అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా తెల్ల బీన్స్ గింజలను ఉడికించి, తేనె, నెయ్యిని కలిపి వారాహి దేవికి సమర్పిస్తే ధనవృద్ధి చేకూరుతుంది. వ్యాపారంలో లాభం గడిస్తారు. కోర్టు కేసుల్లో జయం లభిస్తుంది. 
 
ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయి. రుణ బాధలు వుండవు. వారాహిని పూజించే వారికి శత్రు బాధ వుండదు. ఐదు పంచమి తిథుల్లో ఆదివారం పూట కొబ్బరి దీపం అమ్మవారికి వెలిగిస్తే.. అనుకున్న కార్యాల్లో విజయం తథ్యం. వారాహి దేవిని సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అమ్మవారిని పూజించవచ్చు. 
 
12 రాశుల్లో వృషభం, కర్కాటకం, కన్యారాశి, వృశ్చిక రాశి, కుంభరాశి జాతకులు వారాహి దేవిని పూజించడం ద్వారా శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చు. కృష్ణ, శుక్ల పంచమి తిథుల్లో వారాహిని పూజించడం విశిష్ట ఫలితాలను ఇస్తుంది. 

దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః

దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మఃదీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః దీపం జ్యోతిర్ జనార్దనః దీపో హరతి మే పాపం సంధ్యా దీప నమోస్తుతే అర్థం: దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః- దీపం యొక్క జ్వాల (వెలుగు) పరబ్రహ్మ స్వరూపం. దీపం జ్యోతిర్ జనార్దనః- దీపం యొక్క జ్వాల జనార్దనుడు (విష్ణుమూర్తి) స్వరూపం. దీపో హరతి మే పాపం- ఈ దీపం నా పాపాలను తొలగిస్తుంది. సంధ్యా దీప నమోస్తుతే- సాయంకాలపు దీపమా! నీకు నమస్కరిస్తున్నాను.

Karthika Masam 2025 : కార్తీకమాసం సోమవారాలు, ఉసిరి దీపం తప్పనిసరి.. శివకేశవులను పూజిస్తే?

Karthika Masam 2025 : కార్తీకమాసం సోమవారాలు, ఉసిరి దీపం తప్పనిసరి.. శివకేశవులను పూజిస్తే?కార్తీకమాసం శివకేశవులకు ప్రీతికరమైన మాసం. ఈ మాసంలో శివావిష్ణువుల పూజ ద్వారా అనుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. అక్టోబర్ 22, 2025న కార్తీక మాసం ప్రారంభమైంది. ఈ మాసంలో ప్రతీ రోజూ పండగే. అందుకే ప్రతిరోజూ బ్రహ్మముహూర్తంలో స్నానమాచరించి దీపారాధన చేయాలని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. అలాగే కార్తీకమాస వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని స్కంధ పురాణం చెప్తోంది. అందుకే సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి స్నానమాచరించి త్రిమూర్తులను ధ్యానించి.. దీపారాధన చేయాలి. ఉదయం, సాయంత్రం పూట పూజ తప్పనిసరిగా చేయాలి.

karthika maasam food: కార్తీక మాసంలో తినాల్సిన ఆహారం ఏమిటి, తినకూడనవి ఏమిటి?

karthika maasam food: కార్తీక మాసంలో తినాల్సిన ఆహారం ఏమిటి, తినకూడనవి ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో కొన్ని పదార్థాలను తినవచ్చు కొన్నింటిని తినకూడదని శాస్త్రం చెబుతోంది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం, నియమాల ప్రకారం కార్తీక మాసంలో శరీరాన్ని శుద్ధి చేయడానికి, చలి కాలానికి సిద్ధం చేయడానికి తేలికపాటి, సాత్విక ఆహారం తినడం మంచిది. ఈ మాసంలో పూర్తిగా సాత్విక (శాకాహారం) భోజనం మాత్రమే తీసుకోవాలి. మాంసాహారం, ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలు పెంచే ఆహారాన్ని పూర్తిగా నిషేధించడం ఉత్తమం. పాలు, పెరుగు, నెయ్యి వంటి పాల పదార్థాలను తీసుకోవడం ఆరోగ్యకరం. పెరుగును మధ్యాహ్నం మాత్రమే తీసుకుంటారు, రాత్రి పూట నిషేధం. కార్తీక మాసంలో ఉసిరి చెట్టుకు, ఉసిరి కాయలకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది.

టీటీడీకి రూ.900 కోట్లు-ఆఫ్‌లైన్, ఆన్‌లైన్‌లో పెరిగిన విరాళాలు

టీటీడీకి రూ.900 కోట్లు-ఆఫ్‌లైన్, ఆన్‌లైన్‌లో పెరిగిన విరాళాలుతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ)కి భారీ విరాళాలు అందాయి. నవంబర్ 2024, అక్టోబర్ 2025 మధ్య కాలంలో టీటీడీతో పాటు దానికి చెందిన వివిధ ట్రస్టులకు రూ.918.6 కోట్ల విరాళాలు అందాయి. దీనిపై టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు మాట్లాడుతూ, తాను బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుండి ట్రస్టులకు విరాళాలు క్రమంగా పెరిగాయని, ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ పద్ధతుల ద్వారా విరాళాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయని అన్నారు.

Karthika Masam: కార్తీక మాసం ప్రారంభం.. దీపారాధన, దీపదానం.. బిల్వార్చన చేస్తే?

Karthika Masam: కార్తీక మాసం ప్రారంభం.. దీపారాధన, దీపదానం.. బిల్వార్చన చేస్తే?అక్టోబర్‌ 22వ తేదీ నుంచి శివారాధనకు విశిష్టమైన కార్తీక మాసం 2025 ప్రారంభమవుతుంది. నవంబర్‌ 20 వరకు కార్తీక మాసం ఉంటుంది. ఈ నెలలో పరమేశ్వరుడిని విశేషమైన భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారు. ఈ మాసం ఎంతో విశిష్టమైనదని స్కంధ పురాణంలో పేర్కొన్నారు. ఈ మాసమంతా పూజలు, వ్రతాలు, ఉపవాసాలు, వనభోజనాలు ఇలా భక్తిపారవశ్యంతో మునిగిపోతుంది. దేశం నలుమూలలా ఉన్న ప్రముఖ ఆలయాల్లో రుద్రాభిషేకాలు, రుద్రపూజ, లక్ష బిల్వదళ పూజలు, అమ్మవారికి లక్ష కుంకుమార్చనలు ఇలా విశేషంగా ఆచరిస్తూ ఉంటారు.
