శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026
  ఆధ్యాత్మికం
  భవిష్యవాణి
  దినఫలం
07-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు - స్వయంకృషితో అనుకున్నది సాధిస్తారు...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
లక్ష్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సాయం ఆశించవద్దు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలుంటాయి. స్వయంకృషితో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. అపరిచితులతో జాగ్రత్త. వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. బాకీలను చాకచక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. ఎవరినీ కించపరచవద్దు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పొగడ్తలకు పొంగిపోవద్దు. పుణ్యక్షేత్రం, కొత్త ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. అందరిలో గుర్తింపు పొందుతారు. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. మీ మాటలు చేరవేసే వ్యక్తులున్నారని గమనించండి.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కృషి ఫలించకున్నా కుంగిపోవద్దు. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తధ్యం. వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలి. అనవసర జోక్యం తగదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఖర్చులు విపరీతం.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. వ్యవహారంలో తప్పటడుగు వేస్తారు. ఊహించని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. కీలక పత్రాలు అందుతాయి. కొత్త యత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఖర్చులు అధికం. లిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. అప్రియమైన వార్త వింటారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు సమయానికి అందుతాయి.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పబలం కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. పట్టుదలతో శ్రమించండి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. మీ శ్రీమతి సాయంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. స్వల్ప అస్వస్థతకు గురవుతారు. అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడవద్దు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. విమర్శించిన వారే ప్రశంసిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం. కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు. పందాలు, పోటీల్లో విజయం సాధిస్తారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం.
ఆచితూచి అడుగేయాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. రావలసిన ధనం అందదు. మీ శ్రీమతితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ప్రయాణంలో అవస్థలు ఎదుర్కుంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. అతిగా ఆలోచింపవద్దు. ప్రియతములను కలుసుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. చేసిన పనులే తిరిగి చేయవలసి వస్తుంది. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి.. రుణ విముక్తులవుతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు సాగవు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త, కళాత్మక పోటీల్లో మహిళలు గెలుపొందుతారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. బుద్ధిబలంతో సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటారు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యవహారాల్లో మెళలకువ వహించండి. ఖర్చులు అధికం. 

అర్థరాత్రి 3 ప్యాకెట్ల ఎలుకల మందు ఆర్డర్: ప్రాణాలు కాపాడిన బ్లింకిట్ బోయ్

అర్థరాత్రి 3 ప్యాకెట్ల ఎలుకల మందు ఆర్డర్: ప్రాణాలు కాపాడిన బ్లింకిట్ బోయ్తమిళనాడులో ఓ బ్లింకిట్ డెలివరీ బోయ్ సమయస్ఫూర్తిగా వ్యవహరించి నెటిజన్ల మనసులు గెలుచుకున్నాడు. అర్థరాత్రి వేళ బ్లింకిట్ బోయ్ కి ఓ సందేశం వచ్చింది. తమకు 3 ప్యాకెట్ల ఎలుకల మందు కావాలని. ఐతే ఆ ప్యాకెట్లు తీసుకుని లొకేషన్ ప్రకారం అక్కడికి వెళ్లిన బ్లింకిట్ బోయ్ కి ఆ ఇంట్లో ఎలుకలు వుండే అవకాశం లేదనిపించింది. కాబట్టి అతడు ఆర్డర్ చేసిన వ్యక్తులను గమనించాడు. ఇంట్లో వున్న మహిళలు ఏడుస్తూ కనిపించారు. సూసైడ్ చేసుకునేందుకే ఎలుకల మందు ఆర్డర్ చేసారని అనుమానపడి వారికి నచ్చజెప్పాడు

బీజేపీకి రెండు రాజ్యసభ సీట్లు.. చంద్రబాబు ఆ ఒత్తిడికి తలొగ్గితే.. కూటమికి కష్టమే?

బీజేపీకి రెండు రాజ్యసభ సీట్లు.. చంద్రబాబు ఆ ఒత్తిడికి తలొగ్గితే.. కూటమికి కష్టమే?కూటమి ఏర్పాటు నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అసాధారణ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కూటమిలో చిన్న భాగస్వామి అయినప్పటికీ, బీజేపీ తన రాజకీయ బలానికి మించి ప్రభావం చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇది అధికార కూటమిలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో, బీజేపీ కూటమిలో చిన్న భాగస్వామి. టీడీపీ ముందుండి నడిపిస్తుండగా, జనసేన బలమైన రెండో శక్తిగా ఉంది. రాష్ట్రంలో పరిమిత ప్రాబల్యం ఉన్నప్పటికీ, బీజేపీ మూడో స్థానంలో ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నామమాత్రపు ఎన్నికల బలం ఉన్నప్పటికీ, బీజేపీ కూటమి నిర్ణయాలపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.

మగాళ్లు కూడా వీధి కుక్కల్లాంటివారు.. ఎపుడు అత్యాచారం - హత్య చేస్తారో తెలియదు : నటి రమ్య

మగాళ్లు కూడా వీధి కుక్కల్లాంటివారు.. ఎపుడు అత్యాచారం - హత్య చేస్తారో తెలియదు : నటి రమ్యకన్నడ నటి, క్రియాశీలక రాజకీయ మహిళా నేత, జంతు ప్రేమికురాలు రమ్య వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. మగాళ్లను వీధి కుక్కలతో పోల్చారు. వీధి కుక్కలను ఆశ్రయ కేంద్రాల్లో ఉంచాలని ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఈ కుక్కల్లో ఏది కాటేస్తుందో, ఏది కాటేయదో ముందుగా తెలుసుకోవడం కష్టమని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ వ్యాఖ్యలను ఆధారంగా చేసుకుని నటి రమ్య మగాళ్లపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. మగాళ్లను వీధి కుక్కలతో పోల్చి, మగాళ్ళు కూడా ఎవరు అత్యాచారం చేస్తారో, ఎవరు హత్య చేస్తారో తెలియదంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

ఏం దేశం వెళ్లిపోదాం? ఆలోచిస్తున్న ఇరాన్ ప్రజలు, ఎందుకు?

ఏం దేశం వెళ్లిపోదాం? ఆలోచిస్తున్న ఇరాన్ ప్రజలు, ఎందుకు?వెనిజులా దేశం నుంచి దాదాపు 70 లక్షల మంది వలస వెళ్లిపోయారు. దీనికి కారణం ఆ దేశంలో అదుపులోని ద్రవ్యోల్బణం, ధరల పెరగుదలతో పాటు తీవ్రమైన అనిశ్చితి. ఇప్పుడు ఇదే బాటలో ఇరాన్ దేశం కూడా వెళ్తోందా అంటే అవుననే అనాల్సి వస్తుంది. ప్రస్తుతం ఇరాన్ దేశంలో ధరలకు రెక్కలు వచ్చేసాయి. అక్కడి ప్రభుత్వం ధరలకు కళ్లెం వేద్దామని చూస్తున్నా వల్ల కావడం లేదు. ఇరాన్ దేశంలో ఒక కుటుంబానికి నెల ఖర్చు రూ. 1 లక్ష దాటుతోంది. ఒక వ్యక్తికి కనీసం రూ. 28,000 ఖర్చవుతోంది.

తెలంగాణ మహిళా మంత్రులను సన్మానించిన మాజీ సీఎం కేసీఆర్... ఎందుకో తెలుసా?

తెలంగాణ మహిళా మంత్రులను సన్మానించిన మాజీ సీఎం కేసీఆర్... ఎందుకో తెలుసా?తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ముగ్గురు మహిళా మంత్రులను భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆత్మీయంగా పలుకరించి, వారిని సన్మానించారు. ఆ తర్వాత అతిథి మర్యాదలతో పసుపు, కుంకుమ, చీర తాంబూలాలతో సత్కరించారు. ఈ సత్కారం అందుకున్న వారిలో మహిళా మంత్రులు, సీతక్క, కొండా సురేఖలు ఉన్నారు.

Lambodara Sankashti Chaturthi: లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026.. లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే?

Lambodara Sankashti Chaturthi: లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026.. లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే?లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026ని మంగళవారం జరుపుకుంటారు. జనవరి 6వ తేదీన సంకష్టహర చతుర్థిని జరుపుకుంటారు. ఈరోజు 2026లో మొదటి సంకష్ట చతుర్థి. ఈ రోజున లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే సంకటాలు తొలగిపోతాయి. ఈ రోజున ఉపవాసం వుండేవారికి కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. లంబోదర సంకష్టి వ్రతాన్ని శ్రద్ధగా ఆచరించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని, సంకల్పం బలపడుతుందని, విజయం, స్థిరత్వం చేకూరుతాయని నమ్ముతారు. ముద్గల పురాణం వంటి ప్రాచీన గ్రంథాలలో వినాయకుడి లంబోదర రూపాన్ని వర్ణించారు.

06-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ప్రారంభించిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు...

06-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ప్రారంభించిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు.

గోరింటాకు చెట్టుకు సీతమ్మకు ఏంటి సంబంధం.. గోరింటాకు చెట్టును పూజిస్తే?

గోరింటాకు చెట్టుకు సీతమ్మకు ఏంటి సంబంధం.. గోరింటాకు చెట్టును పూజిస్తే?సాధారణంగా శ్రీ రామనవమికి ముందు రోజు అశోకాష్టమిని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు గోరింటాకు వృక్షాన్ని పూజించడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఇలా అశోకాష్టమి రోజున గోరింటాకు చెట్టును పూజించడం ద్వారా ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయి. మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. కుటుంబ సంక్షేమం చేకూరుతుంది. ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయి. గోరింటాకు, అశోక వృక్షం అని పిలవబడే ఈ చెట్టును అశోకాష్టమి రోజునే కాకుండా మంగళవారం, శుక్రవారాల్లో పూజిస్తే సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయి. రామాయణంలో సీతమ్మ తల్లి రావణుని చెరలో అశోకవనంలో వున్న సందర్భంలో అశోక వృక్షాన్ని పూజించినట్లు విశ్వాసం.

05-01-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ధనసహాయం, చెల్లింపులు తగవు...

05-01-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ధనసహాయం, చెల్లింపులు తగవు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పరిచయాలు బలపడతాయి. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ధనసహాయం, చెల్లింపులు తగవు. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. వ్యవహారాలు స్వయంగా చూసుకోవాలి.
