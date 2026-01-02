శనివారం, 3 జనవరి 2026
03-01-2026 శనివారం ఫలితాలు - ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలేసుకుంటారు. పెట్టుబడులకు అనుకూలం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పందాలు, పోటీల్లో అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
సంకల్పం నెరవేరుతుంది. ఉత్సాహంగా అడుగు ముందుకేస్తారు. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. గృహ మరమ్మతులు చేపడతారు. ప్రముఖులను కలుసుకుంటారు. ముగ్గులపోటీల్లో మహిళలు రాణిస్తారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ప్రయాణంలో ఒకింత అవస్థలు తప్పవు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. శ్రమాధిక్యత, విశ్రాంతిలోపం. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ప్రతికూలతలను అనుకూలంగా మలుచుకుంటారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పొగడ్తలకు పొంగిపోవద్దు. పందాలు, పోటీల్లో పాల్గొంటారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. అనవసర జోక్యం తగదు. చేపట్టిన పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ద్విచక్రవాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం సాధిస్తారు. మీ పట్టుదల స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. ధనలాభం ఉంది. ఖర్చులు భారమనిపించవు. పనులు మందకొడిగా సాగవు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. ఫోన్ సందేశాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. సమస్యలను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. ఒక వ్యవహారం మీకు అనుకూలిస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఒక సమాచారం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. దూరప్రయాణం తలపెడతారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. పరిచయస్తుల వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఊహించని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. చెల్లింపులు వాయిదా వేసుకుంటారు. ఆత్మీయుల చొరవతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సమర్థతను చాటుకుంటారు.. ఆదాయం బాగుంటుంది. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పత్రాలు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
బంధుమిత్రులతో విభేదిస్తారు. పట్టింపులకు పోవద్దు. సామరస్యంగా మెలగండి. ఖర్చులు విపరీతం. ధనం మితంగా వ్యయం చేయండి. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ముగ్గుల పోటీల్లో మహిళలు విజయం సాధిస్తారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఓర్పుతో మెలగండి. కష్టసమయంలో ఆప్తులు ఆదుకుంటారు. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనుల్లో శ్రమ అధికం. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. జూదాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కలిసివచ్చే సమయం. వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. ఆప్తులకు చక్కని సలహలిస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు.

పెట్టుబడులు ఆకర్షించడంలో నవ్యాంధ్ర టాప్ : ఫోర్బ్స్ కథనంపెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సరికొత్త ఒరవడిని సృష్టించింది. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చితే ఏపీ మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. దేశంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో ఏపీ మొదటి స్థానంలో నిలిచిందని ఫోర్బ్స్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. ఈ మేరకు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నివేదికను ఉటంకిస్తూ ఓ కథనం వెలువరించింది.

Vallabhaneni Vamsi: వల్లభనేని వంశీని అరెస్ట్ చేయవద్దు.. ఏపీ హైకోర్టు ఆదేశాలువల్లభనేని వంశీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఊరటనిచ్చింది. వంశీని అరెస్టు చేయవద్దని పోలీసులను ఆదేశించడంతో కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో వల్లభనేని వంశీకి ఊరట లభించినట్లైంది. మచిలీపట్నం పోలీస్ స్టేషన్‌లో వంశీపై ఒక కేసు నమోదైంది. సునీల్ అనే వ్యక్తిని హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించారని ఆయనతో పాటు, అతని అనుచరులపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ కేసు తర్వాత, ఏ క్షణంలోనైనా అతని అరెస్టు జరగవచ్చని బలమైన పుకార్లు వినిపించాయి.

సోమనాథ్ ఆలయంలో అంబానీ దంపతుల పూజలు - రూ.5 కోట్ల విరాళంరిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముఖేశ్ అంబానీ దంపతులు గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని సోమనాథ్ ఆలయాన్ని శుక్రవారం సందర్శించారు. ద్వాదశ జ్యోతిర్లాంగల్లో ఒకటైన ఈ శైవక్షేత్రంలో ఆయన తన సతీమణి నీతా అంబానీ, తనయుడు అనంత్ అంబానీతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

నా అభిప్రాయాలు భార్యకు నచ్చవు : విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్అందరిలా తనకు వారాంతపు సెలవులు దొరకవని, ఈ అంశంపై తన అభిప్రాయాలు తన భార్యకు నచ్చవని భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ అన్నారు. శుక్రవారం మద్రాస్ ఐఐటీలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు.

Nizamabad: నిజామాబాద్‌ను కమ్మేసిన పొగమంచు.. ఫోటోలు వైరల్నిజామాబాద్‌ను దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేసింది. దీనివల్ల పట్టణంలో, దాని గుండా వెళ్లే జాతీయ రహదారి 63పై ఉదయం వేళల్లో దృశ్యమానత సుమారు 100 మీటర్లకు తగ్గిపోయింది. వాహనదారులు జాగ్రత్తగా ప్రయాణిస్తూ, హెడ్‌లైట్లు వేసుకుని వాహనాలను నడిపారు. పట్టణ శివార్లలో పొగమంచు మరింత దట్టంగా ఉండటంతో, సాధారణంగా సందడిగా ఉండే పట్టణ వాతావరణం నిశ్శబ్దంగా మారింది. తక్కువ దృశ్యమానత మధ్య ప్రయాణించాల్సి వచ్చినందున ఉదయం పూట ప్రయాణించే వారు నెమ్మదిగా వెళ్లారు. పట్టణంలోని రోడ్లపై, జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలు చాలా నెమ్మదిగా సాగాయి.

01-01-2026 నుంచి 31-01-2026 వరకు జనవరి మాస ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. స్థిరచరాస్తుల మూలక ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. వ్యవహార జయం, కార్యసిద్ధి ఉన్నాయి. వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. పరిచయాలు, బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ప్రియతములను విందులకు ఆహ్వానిస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. సంతానం మొండితనం అసహనం కలిగిస్తుంది. అనునయంగా మెలగండి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆటుపోట్లకు దీటుగా స్పందిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. సన్మాన, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.

ముక్కోటి ఏకాదశి: 5 కిలోమీటర్లు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ వెళ్లిన దంపతులు (video)భగవంతుడికి తమ కోర్కెలు తీరితే మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు భక్తులు. మరి ఆ దంపతులకు ఆ స్వామివారు ఎలాంటి సమస్యను తీర్చారో కానీ వారిద్దరూ తమ ఊరి నుంచి ఆలయం వరకూ 5 కిలోమీటర్ల మేర సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేస్తూ వెళ్లారు. ముక్కోటి పర్వదినం సందర్భంగా ఆ దంపతులు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేసారు. జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి రాజారం గ్రామానికి చెందిన వెంకటేష్-శారద దంపతులు తమ మొక్కు తీర్చుకునేందుకు సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసారు. 5 కిలోమీటర్ల మేర ఇలాగే చేస్తూ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని దర్శించుకున్నారు. వైకుంఠ ద్వారం ద్వారా స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు.

31-12-2025 బుధవారం ఫలితాలు - పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తులు ఆదుకుంటారు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. న్యాయ నిపుణులను సంప్రదిస్తారు.

Sabarimala: శబరిమలలో మకరవిళక్కు ఉత్సవాల సీజన్ ప్రారంభంశబరిమల ఆలయంలో మకరవిళక్కు ఉత్సవాల సీజన్ డిసెంబర్ 30న సాయంత్రం 5 గంటలకు ఆలయం తెరవడంతో ప్రారంభమవుతుంది. మకరవిళక్కు జనవరి 14న ఉంటుంది. మండల తీర్థయాత్ర సీజన్ శనివారంతో ముగిసింది. డిసెంబర్ 26 నాటికి 33 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు శబరిమల ఆలయాన్ని సందర్శించారని దేవస్వం మంత్రి వి. ఎన్. వాసవన్ తెలిపారు. రాబోయే మకరవిళక్కు సీజన్ కోసం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వాసవన్ తెలిపారు. భక్తుల రద్దీ నియంత్రణ, భద్రత, అలాగే పారిశుధ్యం, ఆరోగ్యం, రవాణాను నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రధాన విభాగాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Swarna Rathotsavam: వైభవంగా తిరుమలలో స్వర్ణ రథోత్సవంవైకుంఠ ఏకాదశి వేడుకల్లో భాగంగా సోమవారం తిరుమలలో స్వర్ణ రథోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా మలయప్ప స్వామిని బంగారు రథంపై అంగరంగ వైభవంగా ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు, మార్గమధ్యంలో భక్తులను ఆశీర్వదించారు. ఇదిలా ఉండగా, పవిత్రమైన ఉత్తర ద్వార (వైకుంఠ ద్వార) దర్శనం కోసం తిరుమలకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో రావడంతో కొండపై రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది.
