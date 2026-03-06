వేసవిలో మండే ఎండలు.. క్యూలైన్లలో ప్రజలు నిలవొద్దు.. ఒకే నెలలో 3నెలల రేషన్
వేసవిలో మండే ఎండల్లో క్యూలైన్లలో నిలబడటాన్ని నివారించడానికి మూడు నెలలకు సరిపడా సామాగ్రిని ఒకేసారి పంపిణీ చేయాలని కేంద్రం రాష్ట్రాలకు సూచించింది. మార్చి మొదటి వారంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే నమోదవుతున్నాయి.
ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల్లో వేడి మరింత తీవ్రమవుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో, పౌర సరఫరాల శాఖ ఏప్రిల్లో మూడు నెలల బియ్యాన్ని ముందుగా సరఫరా చేయాలని రాష్ట్రాలకు లేఖ రాసింది. దీనివల్ల లబ్ధిదారులు పదే పదే రేషన్ దుకాణాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు.
తెలంగాణలో, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే లబ్ధిదారులకు నెలకు 6 కిలోల సన్నబియ్యం అందిస్తోంది. రాష్ట్రంలో కోటి మందికి పైగా రేషన్ కార్డుదారులు ఉన్నారు. కేంద్రం సూచనలను అనుసరించి, మూడు నెలల కోటాను సులభతరం చేయడానికి అధికారులు బియ్యం నిల్వలు, రవాణా ఏర్పాట్లను సమీక్షిస్తున్నారు.
ఈ చర్య రవాణా ఖర్చులను తగ్గించగలదని భావిస్తున్నప్పటికీ, అమలులో కొన్ని సవాళ్లను అధికారులు భావిస్తున్నారు. కోటాను పొందడానికి లబ్ధిదారులు తమ గుర్తింపును మూడుసార్లు ధృవీకరించాల్సి ఉంటుంది, సర్వర్ సమస్యల వల్ల కార్డుకు 15 నుండి 20 నిమిషాల ఆలస్యం జరుగుతుంది.
ఇది డీలర్లకు ఇబ్బందులను సృష్టించింది. వారు మూడు నెలల సామాగ్రిని ఒకేసారి నిల్వ చేయడంలో స్థల పరిమితులను ఎదుర్కొంటున్నారు. గత సంవత్సరం వర్షాకాలంలో మూడు నెలల కోటాను పంపిణీ చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నం లబ్ధిదారులకు, డీలర్లకు గణనీయమైన సమస్యలను ఎదుర్కొంది.
ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అధికారులు ఇప్పుడు కృషి చేస్తున్నారు. త్వరలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారిక మార్గదర్శకాలను జారీ చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.