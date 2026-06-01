SV Krishna Reddy: ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి మ్యూజిక్ కు వరల్డ్ రికార్డ్ గుర్తింపు దక్కింది
సకుటుంబ కథా చిత్రాలతో తెలుగు తెరకు మిరుమిట్లు గొలిపే విజయాలు అందించిన దిగ్దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి ప్రస్తుతం తన 43వ సినిమా "వేదవ్యాస్" రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాత కె . అచ్చిరెడ్డి సమర్పణలో నూతన నిర్మాత కొమ్మూరి ప్రతాపరెడ్డి తన సాయి ప్రగతి ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో పిడుగు విశ్వనాథ్ హీరోగా అరంగేట్రం చేస్తుండగా...కొరియన్ నటి జూన్ హ్యూంజీ, మంగోలియన్ నటుడు షరన్ బోల్డ్ సెగ్మెంట్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమవుతున్నారు.
S.V. Krishna Reddy receiving a memento from the Telugu Book of Records International.
"వేదవ్యాస్" సినిమా ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటోంది. ఈ రోజు దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి 75వ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్ ఫిలింనగర్ కల్చరల్ సెంటర్ లో పుట్టినరోజు వేడుకలతో పాటు "వేదవ్యాస్" సినిమా మేకింగ్ వీడియో లాంఛ్ చేశారు. 38 చిత్రాలకు సంగీత దర్శకత్వం వహించిన దర్శకుడిగా ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డికి తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి వరల్డ్ రికార్డ్ గుర్తింపు పత్రాన్ని అందజేశారు. పలువురు టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా
నిర్మాత కొమ్మూరి ప్రతాపరెడ్డి మాట్లాడుతూ, పిల్లల నుంచి పెద్దల దాకా ఎస్వీ గారి సినిమాలను ఆస్వాదించారు. నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి కారణం ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారు, అచ్చిరెడ్డి గారు. మన వేదాల గొప్పదనం, వాటి వెనక ఉన్న సైన్స్ గురించి చెబుతూ కృష్ణారెడ్డి గారు "వేదవ్యాస్" కథ సిద్ధం చేశారు. ఇలాంటి కథతో సినిమా చేస్తే నేటి సమాజానికి మంచిని చెప్పినట్లవుతుందని ఆయన నాతో అన్నారు. నేను వెంటనే మూవీ చేసేందుకు అంగీకరించాను.
ఈ సినిమా కోసం నిర్మాతగా ఆయన ఏది చెబితే అది ఫాలో అయ్యాను. "వేదవ్యాస్" సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది. మూవీ చాలా బాగా వచ్చింది. మా సినిమాకు పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్స్ చెబుతున్నా. తను దర్శకత్వం వహించిన 42 చిత్రాల్లో 38 సినిమాలకు సంగీతం అందించిన రికార్డ్ ఆయనకే సొంతం. అందుకే తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ వారు వరల్డ్ రికార్డ్ గుర్తింపు అందజేశారు. కృష్ణారెడ్డి గారు నూరేళ్లు సంతోషంగా జీవించాలి. మరెన్నో విజయాలు సాధించాలి. ఆ ప్రయాణంలో మేమూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. అన్నారు.
దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ - ఇంతమంది నిర్మాతలు, దర్శకులు, నటీనటులు అతిథులుగా వచ్చారు కాబట్టే ఈరోజు నా పుట్టినరోజు కార్యక్రమం ఇంత ఘనంగా జరుపుకున్నాం. నా పుట్టినరోజున నా మ్యూజిక్ కు ఒక రికార్డ్ దక్కింది. తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ వారి నుంచి మెమొంటో అందుకున్నాను. ఇంతకంటే అదృష్టం ఇంకేం కావాలి. మీరంతా ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేశారు. నా రాబోయో వేదవ్యాస్ సినిమాను కూడా సక్సెస్ చేస్తారు. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నా. అన్నారు.
నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, ప్రొడ్యూసర్ కొమ్మూరి ప్రతాపరెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారి మీద ఉన్న ప్రేమ, అభిమానం, నమ్మకంతో వేదవ్యాస్ సినిమాను రూపొందించేందుకు సంపూర్ణమైన స్వేచ్ఛ, సహకారం, ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు. ఆ సహకారంతోనే ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని ఈ సినిమా చేస్తున్నాం. వేదవ్యాస్ సినిమా మా అందరికీ కమ్ బ్యాక్ మూవీ అవుతుంది. కృష్ణారెడ్డి గారి పవర్, ఆయన ఆలోచనా ధోరణి ఏంటి అనేది ప్రేక్షకులు తెలియజేయాలి అనే తపనతో గత నాలుగైదు ఏళ్లుగా ఈ స్క్రిప్ట్ మీద వర్క్ చేస్తూ వచ్చాం. వేదవ్యాస్ స్క్రిప్ట్ విషయంలో పరుచూరి గోపాలకృష్ణగారు, సత్యానంద్ గారు, మరెంతోమంది తమ సహకారం, ప్రోత్సాహం అందించారు. ఈ రోజు మా ఈవెంట్ లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్స్. మీరంతా రావడం వల్లే ఒక ఫ్యామిలీ వాతావరణం ఈ కార్యక్రమంలో ఏర్పడింది. అన్నారు.
సీనియర్ నటులు మురళీమోహన్ మాట్లాడుతూ, ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారు వంద చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించాలి. అచ్చిరెడ్డి, కృష్ణారెడ్డి స్నేహం ఇలాగే చిరకాలం కొనసాగాలి. మన వేదాలు, సంస్కృతి గొప్పదనం చెబుతూ కృష్ణారెడ్డి వేదవ్యాస్ సినిమాను రూపొందించడం అభినందనీయం. ఈ సినిమాతో టాలీవుడ్ కు వస్తున్న నిర్మాత కొమ్మూరి ప్రతాపరెడ్డి గారికి స్వాగతం చెబుతున్నాం. కృష్ణారెడ్డి గారు దర్శకుడిగా వంద చిత్రాలు పూర్తి చేయాలి. అన్నారు.
దర్శకుడు రేలంగి నరసింహారావు మాట్లాడుతూ - నేను విజయా సంస్థలో పనిచేశాను. అక్కడ నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అనుబంధం చూసినవాడిని. కృష్ణారెడ్డి, అచ్చిరెడ్డిని చూస్తుంటే వాళ్లే గుర్తుకువస్తారు. ఈరోజున వస్తున్న సినిమాలు, వాటి టైటిల్స్ చూస్తుంటే ఒకప్పుడు కృష్ణారెడ్డి గారు గొప్ప ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్స్ తో స్వర్ణయుగం సృష్టించారు అనిపిస్తోంది. ఈ రోజు వారి పుట్టినరోజు కార్యక్రమం చూస్తుంటే మళ్లీ ఆ స్వర్ణయుగం వచ్చిందని అనిపిస్తోంది. మన రామాయణం, మహాభారతం, వేదాలు..చాలా గొప్పవి. మన సంస్కృతిలోని గొప్పదనం చాటేలా వేదవ్యాస్ సినిమాను రూపొందిస్తున్న ఎస్వీకి, ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్న ప్రతాపరెడ్డి గారికి అభినందనలు. అన్నారు.
నటి లయ మాట్లాడుతూ - ఇళయరాజా గారి మ్యూజిక్ కు ఎలా అభిమానులు ఉంటారో, ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారి పాటలకు కూడా అలాగే సెపరేట్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. నేనూ ఆయన సంగీతానికి అభిమానిని. ఎస్వీ గారి దర్శకత్వంలో రెండు చిత్రాల్లో నటించాను. మరిన్ని మూవీస్ చేస్తే బాగుండును అని అనిపిస్తుంటుంది. ఎస్వీ గారికి 75వ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. అన్నారు.
నటుడు శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ - ఎస్వీ గారి దర్శకత్వంలో ఎక్కువ చిత్రాల్లో హీరోగా నటించే అదృష్టం నాకే దక్కింది. ఆయన 75వ పుట్టిరోజు వేడుకుల్లో మేమంతా పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. కృష్ణారెడ్డి గారు ప్రస్తుతం వేదవ్యాస్ అనే సినిమా రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా. ఎస్వీ గారు మరెన్నో చిత్రాలను రూపొందించాలి. అన్నారు.
నటుడు జేడీ చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ - ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో నటించే అవకాశం రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఆయన గొప్ప కథకుడు. ఆయన కథ చెప్పే విధానం చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. సరదాగా మనం ఏదైనా పాయింట్ మీద కథ చెప్పమన్నా అద్భుతంగా చెబుతారు. ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నా. అన్నారు.
నటుడు అలీ మాట్లాడుతూ - జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి హీరో దాకా ఒకేలా గౌరవించే గొప్ప మనసున్న వ్యక్తి ఎస్వీ గారు. ఆయన చీమకు కూడా హాని చేయరు. 42 చిత్రాల్లో 38 సినిమాలకు సంగీతం అందించడం మామూలు విషయం కాదు. ఆయనతో మా అందరిదీ 35 ఏళ్ల జర్నీ. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మేమంతా చిన్నపిల్లలయ్యాం. ఆయన వందో పుట్టినరోజు కూడా మేమంతా హాజరవ్వాలి. కృష్ణారెడ్డి గారి వేదవ్యాస్ సినిమా ఘన విజయం సాధించాలి. అన్నారు.
ఢిల్లీలో జూన్ 6న జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నా చేయనున్నట్లు అభిజీత్ దీప్కే ప్రకటించారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సోమవారం నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మిశ్రమ వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన ఎండలు కొనసాగుతుండగానే, పలు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆదివారం నాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైవిధ్యభరితమైన వాతావరణ పరిస్థితులు కనిపించాయని ఏపీఎస్డీఎంఏ పేర్కొంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 44 డిగ్రీల సెల్సియస్ను దాటగా, మరోవైపు వర్షాలకు కారణమయ్యే వాతావరణ వ్యవస్థలు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ తీరుపై తమ ప్రభావాన్ని కొనసాగించాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ దక్షిణ తీర రైల్వే జోన్ కార్యకలాపాలను స్వాగతించారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కు, దాని ప్రజలకు గర్వకారణమని వారు అభివర్ణించారు. విశాఖపట్నాన్ని ప్రధాన కేంద్రంగా కలిగిన ఈ కొత్త రైల్వే జోన్ను పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్స్ ద్వారా ప్రశంసించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు మెరుగైన అనుసంధానం, అధిక సామర్థ్యం, వేగవంతమైన అభివృద్ధి దిశగా ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగుగా, ఈ రోజు విశాఖపట్నం నుండి తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభిస్తున్న దక్షిణ తీర రైల్వే జోన్ను తాము హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తున్నామని తెలిపారు.
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణలో నవ నిర్మాణ తెలంగాణ అంటూ సభ పెడుతున్నట్లు తనకు సమాచారం అందిందనీ, ఐతే తను పవన్ కల్యాణ్ కు ఓ సలహా ఇస్తున్నట్లు టీఆర్ఎస్ నాయకురాలు కల్వకుంట్ల కవిత చెప్పారు. ఆమె మాటల్లోనే... పవన్ కల్యాణ్ గారూ... మీరు ఇక్కడ నవ నిర్మాణ తెలంగాణ సభ పెట్టడం మాట అట్లా పెట్టండి. ముందు మీ రాష్ట్రం సంగతి చూసుకోండి. వానాకాలం రాబోతోంది. మీ సెక్రటేరియట్, మీ అమరావతిలో మీ సీఎం కుర్చీ కింద నీళ్లు రాకుండా చూసుకోండి అంటూ ఎగతాళి చేసారు.
పవన్ కల్యాణ్ అనే పేరును ఉపయోగించుకుంటూ ముష్టి ఎత్తుకోకపోతే కొందరికి ముద్ద దొరకదు, పాపులారిటీ రాదంటూ సినీ నటి మాధవీలత షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఇటీవల తెలంగాణలో పవన్ కల్యాణ్ పట్ల జరుగుతున్న వ్యవహారంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఆమె మాటల్లోనే... గత కొన్నిరోజులుగా తెలంగాణలో పవన్ కల్యాణ్ గారి పట్ల జరుగుతున్న వ్యవహారంపై మాట్లాడకుండా వుండలేకపోతున్నాను. కొంతమంది పనికిమాలిన వెధవలు తెలంగాణ పరువు తీస్తున్నారు. నేను కేవలం పెయిడ్ జర్నలిస్టులు గురించి మాట్లాడుతున్నా. నా స్నేహితులు తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసారు. తెలంగాణ వచ్చింది.
ఎండు నల్లద్రాక్ష. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లతో పాటు ఐరన్ పుష్కలంగా వుంటుంది. అందువల్ల రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారు వీటిని తింటుంటే ఎర్ర రక్తకణాలు ఉత్పత్తి చేయడంలో సాయపడతాయి. ఇంకా ఎండు నల్ల ద్రాక్షను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాత్రిపూట పది ఎండు నల్లద్రాక్షలను మంచినీటిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే వాటిని పరగడుపున తింటే రక్తహీనత తగ్గుతుంది. నల్ల ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే శరీరానికి విటమిన్ సి అందుతుంది, ఫలితంగా కేశాలు బలంగా వుంటాయి. తరచూ ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే రక్తంలో సోడియం మోతాదులు తగ్గుతూ రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. ఎండు ద్రాక్షలో వున్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఐరన్ వల్ల అవి తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది.
తిరుపతి: గత మూడేళ్లుగా, తిరుపతి ప్రాంతం ఒక ఆందోళనకరమైన ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని చూస్తోంది. ఇక్కడ కొత్తగా నమోదవుతున్న క్యాన్సర్ కేసులలో 175% పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. 2022 చివరి నాటికి 2,556గా ఉన్న నమోదిత కేసులు, 2025 చివరి నాటికి 7,000కు పైగా పెరగడంతో, క్యాన్సర్ భారం ఇక్కడి కుటుంబాలపై గతంలో కంటే తీవ్రంగా పడుతోంది. ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం గుట్కా, పొగాకు నమలడం. ఆకలి, అలసటను తట్టుకోవడానికి దీనిని పొలాల్లో, దుకాణాల్లో అతి సాధారణముగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇక్కడి వారి జీవన విధానంలో అంతర్భాగమైపోయినట్లుగా ఈ అలవాటు మారిపోయింది.
Shatavari Tea, శతావరి టీ అనేది ఆయుర్వేదంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఒక అద్భుతమైన మూలికా పానీయం. శతావరి వేర్ల పొడి లేదా ముక్కలతో ఈ టీని తయారు చేస్తారు. దీనిని మూలికల రాణి అని కూడా పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా మహిళల ఆరోగ్యానికి ఇది ఒక వరప్రసాదం లాంటిది, కానీ పురుషులకు కూడా ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శతావరి టీ తాగడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మహిళల హార్మోన్ల సమతుల్యత కాపాడే గొప్ప శక్తి దీనికి వుంది. ఇది శరీరంలో హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. క్రమం తప్పిన పీరియడ్స్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
ఆయుర్వేదంలో తిప్పతీగకు ప్రత్యేకమైన స్థానం వుంది. దీని ప్రయోజనాలు ఆమోఘమని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతోంది. మహిళల్లో వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా, ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలు, ముడతలు ఏర్పడకుండా చేయగల ప్రత్యేక గుణాలు తిప్పతీగలో ఉన్నాయి. తిప్పతీగతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తిప్పతీగలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి ఫ్రీరాడికల్స్తో పోరాడగలవు. శరరీంలోని కణాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు వ్యాధుల బారినపడకుండా ఉండేందుకు తిప్పతీగ మేలు చేస్తుంది. అజీర్తి సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు తిప్పతీగతో తయారుచేసిన మందుల్ని వాడితే మంచిది. తిప్పతీగ పొడిని బెల్లంలో కలుపుకుని తింటే అజీర్తి సమస్య పోతుంది.
కిడ్నీలు శరీరంలో చాలా ప్రధానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్థాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. ఐతే గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, షుగర్, క్యాన్సర్లానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. ఈ సమస్యలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. మూత్రం రంగు మారినా, మూత్రం అసాధారణంగా ఉన్నా కిడ్నీ సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయకపోతే వ్యర్థాలను శుభ్రపరిచే ప్రక్రియ అస్తవ్యస్తమవుతుంది. ఫలితంగా ఆ వ్యర్థాలు రక్తంలో కలుస్తాయి, దాంతో నోట్లో చెడు రుచి కలుగుతుంది. కిడ్నీలు పూర్తిగా చెడిపోతే రుచి సామర్థ్యం, ఆకలి బాగా తగ్గిపోతుంది.