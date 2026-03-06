తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేడిగాలులు.. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు.. ప్రజలకు అలెర్ట్
తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఈ ఏడాది వేసవి తీవ్రత ఎక్కువగా వుండనుంది. సాధారణంగా ఏప్రిల్- మే నెలల్లో నమోదయ్యే ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే మార్చిలో నమోదవుతాయి. శుక్రవారం, మార్చి 6న అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని, కొన్ని ప్రాంతాలలో 41 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు చేరే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
తెలంగాణలో, గత కొన్ని రోజులుగా పాదరసం క్రమంగా పెరుగుతోంది. గురువారం ములుగు జిల్లాలోని మంగపేటలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత 39 డిగ్రీలు నమోదైంది. ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, ఖమ్మం వంటి జిల్లాలు కూడా తీవ్రమైన వేడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి.
ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మంచిర్యాల, వరంగల్, జగిత్యాల, ఆసిఫాబాద్తో సహా ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలు ఈరోజు 39-41 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో 37 నుండి 38 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. రాబోయే నాలుగైదు రోజులు వేడిగాలులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
అదేవిధంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా తీవ్రమైన వేడి స్థాయిలు కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రాయలసీమ, మధ్య ఆంధ్ర ప్రాంతాలలో వేసవి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.
శ్రీకాకుళం, ప్రకాశం, కర్నూలు, అనంతపురం, కడప వంటి జిల్లాలు సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశం ఉంది. గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, కృష్ణ జిల్లాల్లో కూడా వేడి గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది, దీని వలన నివాసితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.