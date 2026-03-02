03-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఖాయం..

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆర్ధికస్థితి నిరాశాజనకం. ఖర్చులు విపరీతం. లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. రాజీమార్గంలో సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. పనుల్లో శ్రమ అధికం. ముఖ్యమైన పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారంపై పట్టుసాధిస్తారు. లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పొదుపు ధనం ముందుగానే గ్రహిస్తారు. నిలిపివేసిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. పరిచయస్తులతో సంభాషిస్తారు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
స్ధిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకోవటం శ్రేయస్కరం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. చిట్స్, ఫైనాన్స్ల జోలికి పోవద్దు. మొదలెట్టిన పనులు ఒకపట్టాన పూర్తికావు. చీటికిమాటికి చికాకుపడుతుంటారు. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించవద్దు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. ఆలస్యంగానైనా పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. పత్రాలు అందుకుంటారు. ఆప్తులను వేడుకకు ఆహ్వానిస్తారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. మీ శ్రీమతి విషయంలో దాపరికం తగదు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. శుభకాకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. విలువైన కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఉంటుంది. ఉత్సాహంగా శ్రమించండి. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ధనలాభం ఉంది. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు వాయిదా వేయండి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. మితంగా సంభాషించండి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కొంతమేరకు అనుకూలం. పెద్దల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. బుద్ధిబలంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. పొగడ్తలు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు.. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పబలం కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. ధనసమస్యలు తలెత్తకుండా చూసుకోండి. ఆటంకాలెదురైనా పనులు పూర్తిచేయగల్గుతారు. ముఖ్యమైన సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
మీనం: పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆశావహదృక్పధంతో మెలగండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ కోసం పడిగాపులు తప్పవు. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.