మంగళవారం, 3 మార్చి 2026
Written By రామన్

03-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఖాయం..

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆర్ధికస్థితి నిరాశాజనకం. ఖర్చులు విపరీతం. లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. రాజీమార్గంలో సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. పనుల్లో శ్రమ అధికం. ముఖ్యమైన పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు.
 
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారంపై పట్టుసాధిస్తారు. లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది.
 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పొదుపు ధనం ముందుగానే గ్రహిస్తారు. నిలిపివేసిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. పరిచయస్తులతో సంభాషిస్తారు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
స్ధిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకోవటం శ్రేయస్కరం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. చిట్స్, ఫైనాన్స్ల జోలికి పోవద్దు. మొదలెట్టిన పనులు ఒకపట్టాన పూర్తికావు. చీటికిమాటికి చికాకుపడుతుంటారు. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. 
 
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించవద్దు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. ఆలస్యంగానైనా పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. పత్రాలు అందుకుంటారు. ఆప్తులను వేడుకకు ఆహ్వానిస్తారు. 

తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. మీ శ్రీమతి విషయంలో దాపరికం తగదు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. శుభకాకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. విలువైన కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ప్రయాణం కలిసివస్తుంది. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఉంటుంది. ఉత్సాహంగా శ్రమించండి. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ధనలాభం ఉంది. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు వాయిదా వేయండి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. మితంగా సంభాషించండి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కొంతమేరకు అనుకూలం. పెద్దల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. బుద్ధిబలంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. పొగడ్తలు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు.. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పబలం కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. ధనసమస్యలు తలెత్తకుండా చూసుకోండి. ఆటంకాలెదురైనా పనులు పూర్తిచేయగల్గుతారు. ముఖ్యమైన సమావేశంలో పాల్గొంటారు. 

మీనం: పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆశావహదృక్పధంతో మెలగండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ కోసం పడిగాపులు తప్పవు. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

01-03-2026 నుంచి 07-03-2026 వరకు వార రాశిఫలాలు - మేష రాశివారిదే పైచేయి...

01-03-2026 నుంచి 07-03-2026 వరకు వార రాశిఫలాలు - మేష రాశివారిదే పైచేయి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉంది. పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. ప్రతి విషయంలోను మీదే పైచేయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. వాయిదా పడుతూ వస్తున్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. బుధవారం నాడు మీ విషయాల్లో ఇతరుల జోక్యానికి అవకాశం ఇవ్వవద్దు. ప్రతి వ్యవహారం స్వయంగా చూసుకోండి. ఆత్మీయుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. పత్రాల్లో మార్పుచేర్పులు అనుకూలిస్తాయి. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నూతన వ్యాపారాలు చేపడతారు. దస్త్రం వేడుకకు ముహుర్తం ఖరారవుతుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. అధికారులకు హోదామార్పు, స్థానచలనం. ఉపాధిపథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు. విద్యార్థులు భయాందోళనలు వీడి శ్రమిస్తే మంచి ఫలితతాలుంటాయి.

01-03-2026 నుంచి 31-03-2026 వరకు మాస ఫలితాలు

01-03-2026 నుంచి 31-03-2026 వరకు మాస ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ మాసం అనుకూలదాయకం. వ్యవహారజయం, కార్యసిద్ధి ఉన్నాయి. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. అనురాగవాత్సల్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఆత్యీయులతో తరుచుగా సంభాషిస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వం, బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి. మితసంభాషణం శ్రేయస్కరం. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. అతిగా శ్రమించవద్దు. అవివాహితులకు శుభవార్తలు వింటారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. చుట్టుపక్కల వారి నుంచి అభ్యంతరాలెదురవుతారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు.

28-02-2026 - శనివారం ఫలితాలు- మీ తప్పులు సరిదిద్దుకోవడం ఉత్తమం

28-02-2026 - శనివారం ఫలితాలు- మీ తప్పులు సరిదిద్దుకోవడం ఉత్తమంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆశావహదృక్పథంతో శ్రమించండి. మిమ్ములను తక్కువ అంచనా వేసుకోవద్దు. యత్నాలకు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. స్వయంకృషితోనే లక్ష్యం సాధిస్తారు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. దైవకార్యానికి వ్యయం చేస్తారు. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. ధనలాభం, వాహన సౌఖ్యం పొందుతారు. స్నేహసంబంధాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు.

27-02- 2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : దూర ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు...

27-02- 2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : దూర ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురికాకుండా చూసుకోండి. జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు.
