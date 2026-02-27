శుక్రవారం, 27 ఫిబ్రవరి 2026
రామన్
శుక్రవారం, 27 ఫిబ్రవరి 2026 (08:46 IST)

27-02- 2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : దూర ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురికాకుండా చూసుకోండి. జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఓర్పు, పట్టుదలతో శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ప్రముఖులకు కానుకలు సమర్పించుకుంటారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. దూర ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పత్రాలు, రశీదులు జాగ్రత్త. ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. కొత్త పనులు చేపడతారు. ప్రముఖుల సందర్శనం సాధ్యమవుతుంది.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. భేషజాలకు పోవద్దు. లౌక్యంగా మెలగండి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరి చికాకుపరుస్తుంది. సౌమ్యంగా మెలగండి. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మనోధైర్యంతో శ్రమిస్తారు. కృషి ఫలించకున్నా శ్రమించామన్న తృప్తి ఉంటుంది. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. వేడుకలో పాల్గొంటారు. బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
నిర్దేశిత ప్రణాళికలతో యత్నాలు సాగిస్తారు, పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. సమర్థతను చాటుకుంటారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తవుతాయి. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ధృఢసంకల్పంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. రుణవిముక్తులవుతారు. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. గృహంలో స్తబ్ధత తొలగుతుంది. చిరకాల మిత్రులను కలుసుకుంటారు. గత సంఘటనలు అనుభూతినిస్తాయి. పనులు ముందుకు సాగవు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. ప్రముఖులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. పుణ్యక్షేత్రాలు, కొత్త ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. స్వయంకృషితోనే కార్యం సాధిస్తారు. మీ ఓర్పు, పట్టుదలలే విజయానికి దోహదపడతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. పనులు పురమాయించవద్దు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఒత్తిడికి గురికావద్దు. అన్ని విధాలా మంచి జరుగుతుంది. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. ఆలయాలకు విరాళాలు అందిస్తారు. పనులు వాయిదా పడతాయి. వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ విషయాల్లో ఇతరుల జోక్యానికి తావివ్వవద్దు. ఆప్తులతో సంభాషణ ఉత్సాహపరుస్తుంది. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధవహిస్తారు.

