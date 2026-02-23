24-02- 2026 మంగళవారం ఫలితాలు - అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఖర్చులు అధికం. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాలు జాగ్రత్త. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం చేపట్టిన పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడవండి.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ధ్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. రుణవిముక్తులవుతారు. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
విశేషమైన కార్యసిద్ధి ఉంది. కొత్తయత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. పొదుపునకు అవకాశం లేదు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు మొదలు పెట్టేసరికి అవాంతరాలెదురవుతాయి. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మొండిగా అడుగు ముందుకేస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. ఏ విషయాన్నీ పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం సమస్యాత్మకమవుతుంది. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించండి. భేషజాలకు పోవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు అతికష్టంమీద నెరవేరుస్తారు. మితంగా మాట్లాడండి. మీ వ్యాఖ్యలు కొందరు తప్పుపడతారు. అర్థాంతంగా ముగించిన వసులు పూర్తి చేస్తారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
విశేష ఫలితాలున్నాయి. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. పొరుగువారి నుంచి అభ్యంతరాలెదురవుతాయి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. సమయోచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ ప్రతిపాదనలకు స్పందన లభిస్తుంది. రుణ విముక్తులవుతారు. ఖర్చులు అధికం. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుతాయి. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యవహార అనుకూలత ఉంది. సమయానుకూలంగా మెలగండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. మీ శ్రీమతి సలహా పాటించండి. రోజువారీ ఖర్చులుంటాయి. పెద్దమొతం సాయం తగదు. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. పనుల ప్రారంభంలో అవాంతరాలెదురవుతాయి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఒత్తిడి తగ్గి స్థిమితపడతారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆలయాలకు విరాళాలు అందిస్తారు. పత్రాలు చేతికందుతాయి. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. కొంతమంది మీ నుంచి విషయాలు రాబట్టేందుకు యత్నిస్తారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అన్ని రంగాల వారికీ అనుకూలమే. మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం, ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. పత్రాలు అందుకుంటారు. స్వాగత, వీడ్కోలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. పట్టుదలతోనే లక్ష్యం సాధిస్తారు. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణం తలపెడతారు. ఇంటిని అలక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి. నగదు, బంగారం జాగ్రత్త.