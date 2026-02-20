శనివారం, 21 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

21-02-2026 శనివారం ఫలితాలు : నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త...

daily horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
అనుకోని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. స్థిరాస్తి వ్యవహారంలో ఏకాగ్రత వహించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. నోటీసులు అందుకుంటారు. పాత పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. ఖర్చులు విపరీతం. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహస్థితి సామన్యం. మంచి చేయబోతే చెడు ఎదురవుతుంది. అనవసర విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా రాబట్టుకోవాలి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. చుట్టుపక్కల వారిని ఓ కంట కనిపెట్టండి. జూదాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. పెద్దల వ్యాఖ్యలు ఉత్తేజపరుస్తాయి. ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. ఖర్చులు అధికం. పన్ను చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆర్థికంగా విశేష ఫలితాన్నాయి. పట్టుదలతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. అనవసర జోక్యం తగదు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు.
 
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారంలో తొందరపాటు తగదు. సావకాశంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. అనుభవజ్ఞుల వ్యాఖ్యలు ప్రభావితం చేస్తాయి. ఉత్సాహంగా అడుగు ముందుకు వేస్తారు. ఖర్చులు విపరీం. చీటికి మాటికి అసహనం చెందుతారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అన్నివిధాలా అనుకూలమే. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మనోభీష్టం నెరవేరుతుంది. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. పరిచయాలు ఉన్నతికి దోహదపడతాయి. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. మీ కృషి తక్షణం ఫలిస్తుంది. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. బంధువులు మీ అశక్తతను అర్ధం చేసుకుంటారు. పొదుపు ధనం ముందుగా గ్రహిస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు సంపాదిస్తారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
పతికూలతలను అనుకూలంగా మలుచుకుంటారు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ధనసహాయం తగదు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వేడుకకు హాజరవుతారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కొత్త సమస్యలెదురయ్యే సూచనాలున్నాయి. అనాలోచితంగా వ్యవహరించవద్దు. పెద్దల సలహా పాటించండి. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా రాబట్టుకోవాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. కష్టానికి ప్రతిఫలం అందుతుంది. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. మీ వ్యాఖ్యలను కొందరు తప్పుపడతారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటారు. బంధుమిత్రులకు మీపై ప్రత్యేకాభిమానం కలుగుతుంది. విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. కొత్త పనులు చేపడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. మీ చొరవతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది.

Watch More Videos

మీరు విధించిన టారిఫ్‌లు చెల్లవు: డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కి అమెరికా సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయ, పీఎం మోడీ ఖుషీ

మీరు విధించిన టారిఫ్‌లు చెల్లవు: డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కి అమెరికా సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయ, పీఎం మోడీ ఖుషీశుక్రవారం అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఒక సంచలన తీర్పును వెలువరించింది, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అత్యంత దూకుడుగా వ్యవహరించే ఆర్థిక విధానాలలో ఒకదాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసింది. జాతీయ అత్యవసర చట్టం కింద ట్రంప్ విధించిన భారీ సుంకాలను కోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ నిర్ణయం ప్రపంచ వాణిజ్య యుద్ధం, భారతదేశం వంటి దేశాలపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ నిర్ణయంతో డొనాల్డ్ ట్రంప్ IEEPAని ఉపయోగించి విధించిన సుంకాలను అమెరికా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. కోర్టు 6-3 మెజారిటీ నిర్ణయంలో అధ్యక్షుడి అధికారాలను వివరించింది.

Summer holidays: తెలంగాణలో ఒంటి పూట బడులు.. షెడ్యూల్ ఇదే

Summer holidays: తెలంగాణలో ఒంటి పూట బడులు.. షెడ్యూల్ ఇదేతెలంగాణలో ఎండలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతున్న తరుణంలో రాష్ట్రం కొత్త విద్యా ఏర్పాట్లకు సిద్ధమవుతోంది. విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తెలంగాణ ప్రభుత్వం మార్చి 16 నుండి పాఠశాలల టైమ్‌టేబుల్‌లో మార్పును ప్రకటించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఒకే రోజు తరగతులు నిర్వహించాలని విద్యా శాఖ ఆదేశించింది. పాఠశాలలు ఇప్పుడు ఉదయం 8:00 గంటలకు తెరిచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు మూసివేయబడతాయి.

వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో 15 అదనపు శనగ సేకరణ కేంద్రాల ఏర్పాట్లు

వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో 15 అదనపు శనగ సేకరణ కేంద్రాల ఏర్పాట్లువైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో 15 అదనపు శనగ సేకరణ కేంద్రాలను ఫిబ్రవరి 21 నుండి ఏర్పాటు చేసినట్లు జాయింట్ కలెక్టర్ డాక్టర్ నిధి మీనా శుక్రవారం ప్రకటించారు. పులివెందుల, తొండూరు, జమ్మలమడుగు, ముద్దనూరు, ప్రొద్దుటూరు, కమలాపురంలలో ఆరు కేంద్రాలు ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నాయి. కడప జిల్లాలో 80,103 హెక్టార్లలో శనగ పంటను సాగు చేశారు. 1,015 హెక్టార్లలో కంది, 16,257 హెక్టార్లలో మినుములు, 1,529 హెక్టార్లలో పెసలు సాగు చేశారు. ప్రభుత్వం కనీస మద్దతు ధరను క్వింటాలుకు రూ.5,875, కందిపప్పుకు రూ.8,000, మినుములుకు రూ.7,800, పచ్చి శనగకు రూ.8,768గా నిర్ణయించింది.

వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం.. ఎక్కడ.. ఎందుకు?

వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం.. ఎక్కడ.. ఎందుకు?ప్రముఖ హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం వైకాపా అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలుసుకున్నారు. విజయవాడ గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ఈ అరుదైన కలయిక జరిగింది. తాడేపల్లి నుంచి బెంగుళూరు వెళ్లేందుకు జగన్ విమానాశ్రయానికి చేరుకోగా, అదేసమయంలో హైదరాబాద్ నుంచి తన వ్యక్తిగత పనిమీద బ్రహ్మానందం గన్నవరంకు చేరుకున్నారు.

సర్ ప్రక్రియలో సాయం కోసం జ్యూడిషియ అధికారుల నియామకం : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం

సర్ ప్రక్రియలో సాయం కోసం జ్యూడిషియ అధికారుల నియామకం : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశంవెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితాలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ అంశంపై అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఇటు భారత ఎన్నికల సంఘాల మధ్య పెద్ద మాటల యుద్ధమే సాగుతోంది. పరస్పరం ఒకరిపై ఒకరు నిందలు వేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘం మధ్య నిందల పర్వం కొనసాగుతోందని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది.

15-02-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు

15-02-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పంతాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. కలిసివచ్చిన అవకాశాన్ని తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పెద్దల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు.

15-02-2026 నుంచి 21-02-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు

15-02-2026 నుంచి 21-02-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టన కార్యం సఫలమవుతుంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. రావలిసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు అధికం. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. సోమవారం నాడు పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ఇంటి విషయాలు పట్టించుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. చిన్ననాటి పరిచయస్తుల కలయిక అనుభూతి కలిగిస్తుంది. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. అనవసర జోక్యం తగదు. మీ వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు.

Rahu Ketu Transit 2026: రాహు, కేతు గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి లాభం..

Rahu Ketu Transit 2026: రాహు, కేతు గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి లాభం..ముఖ్యంగా రాహు, కేతు వంటి చాయాగ్రహాలకు జ్యోతిష్యంలో విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ రెండు గ్రహాలు మార్చి 29న మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాయని జ్యోతిష్య వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక లాభాలను తీసుకురావొచ్చని భావిస్తున్నారు.

Srisailam: శ్రీశైలంలో జరిగే మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు.. భద్రత కట్టుదిట్టం

Srisailam: శ్రీశైలంలో జరిగే మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు.. భద్రత కట్టుదిట్టంశ్రీశైలంలో జరిగే మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలను పర్యవేక్షించడానికి మొత్తం 1,782 మంది పోలీసు సిబ్బంది, ఇతర సిబ్బందిని మోహరిస్తున్నట్లు నంద్యాల జిల్లా ఎస్పీ సునీల్ షోరన్ శుక్రవారం తెలిపారు. వివిధ పొరుగు జిల్లాల నుండి వచ్చిన అదనపు ఎస్పీలు, డీఎస్పీలతో సహా ఉన్నత పోలీసు అధికారులు శుక్రవారం శ్రీశైలంలో సమావేశమై పరిస్థితిని సమీక్షించారు.

14-02-2026 శనివారం ఫలితాలు - పన్ను చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు....

14-02-2026 శనివారం ఫలితాలు - పన్ను చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు....మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. శ్రమించినా ఫలితం శూన్యం. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఆకస్మిక ఖర్చు అందోళన కలిగిస్తుంది. చేబదుళ్లు తీసుకుంటారు. పనులు సాగవు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com