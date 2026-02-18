గురువారం, 19 ఫిబ్రవరి 2026
Written By రామన్

19-02-2026 గురువారం ఫలితాలు : పొగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు...

Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. పెద్ద ఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. నిపుణులను సంప్రదిస్తారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అనుమానాలకు తావ్వివద్దు. ఖర్చులు అధికం. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనంలో పాల్గొంటారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. కొందరి రాక చికాకుపరుస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం. ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్, చిట్స్ జోలికి పోవద్దు. కొందరి అనుభవాలను గుర్తుచేసుకోండి.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వ్యవహారాల్లో అప్రమతంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయం తగదు. పెద్దల సలహా పాటించండి. భేషజాలకు పోవద్దు. పనుల్లో జాప్యం. అధికం. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ఆచితూచి అడుగేయండి. పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ముఖ్యులను కలుసుకుంటారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఓర్పుతో శ్రమించండి. కార్యం సఫలమవుతుంది. సాయం ఆశించవద్దు. మీ శ్రీమతి ప్రోద్బలంతో కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. పెద్దల ఆశీస్సులుంటాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఉత్సాహంగా శ్రమించండి. మీ కృషి తక్షణం ఫలిస్తుంది. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. కలిసివచ్చిన అవకాశాన్ని తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అనుమానాలకు తావివ్వవద్దు. సావకాశంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఒక సమాచారం తీవ్రంగా ఆలోచింపచేస్తుంది. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీదైన రంగంలో మంచి ఫలితాలున్నాయి. అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ కార్యదీక్ష ప్రముఖులను ఆకట్టుకుంటుంది. పదవులు చేపడతారు. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఆలయాలకు విరాళం అందిస్తారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ముఖ్యల ఇంటర్వ్యూ సాధ్యం కాదు. పనులు, కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆప్తులు సాయం చేస్తారు. రుణవిముక్తులవుతారు. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
గ్రహస్థితి సామాన్యం. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. మీ కష్టం వేరొకరికి కలిసివస్తుంది. ధృఢసంకల్పంతో యత్నం సాగించండి. పనుల్లో ఒత్తిడిఅధికం. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు అతికష్టంమ్మీద నెరవేరుతాయి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. సంకల్పబలంతోనే లక్ష్యం సాధిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. చేపట్టిన పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. సన్మాన, సంస్మరణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్టే జరుగుతాయి. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆలోచనలతో సతమతమమవుతారు. పొగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
సర్వత్రా అనుకూలమే. అప్రయత్నంగా అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. మీ కలుపుగోలుతనం ఆకట్టుకుంటుంది. చిన్ననాటి పరిచస్తులతో సంభాషిస్తారు. జూదాలు, బెట్టింగ్ జోలికి పోవద్దు.

