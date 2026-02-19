శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

20-02-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : ఖర్చులు సామాన్యం.. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు...

Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. ఆర్ధిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. ఫైనాన్స్, చిట్స్ రంగాల జోలికి పోవద్దు. వివాదాస్పద విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. అతిగా శ్రమించవద్దు.
 
మిధునం :మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
తప్పటడుగు వేస్తారు. మీ కృషిలో లోపం లేకుండా చూసుకోండి. మీ తప్పిదాలకు ఇతరులను నిందించవద్దు. ధృఢసంకల్పంతో శ్రమించండి. మీ కృషి తక్షణం ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. రుణాలు, చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. నోటీసులు అందుకుంటారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పనులు అర్థాంతంగా ముగిస్తారు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. ఖర్చులు అధికం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. అప్రియమైన వార్త వింటారు. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ప్రయాణం తలపెడతారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. చిత్తశుద్ధిని చాటుకుంటారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. ప్రైవేట్ సంస్థల్లో మదుపు తగదు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు.
 
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. శ్రమాధిక్యత, అకాలభోజనం. సావకాశంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు. కొన్ని పనులు అనుకోకుండా పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి ఖర్చుచేస్తారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలున్నాయి. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. కొత్త పనులకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యసాధనకు ఓర్పు ముఖ్యం. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. ఊహించని ఖర్చులెదురవుతాయి, పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. చిన్న విషయానికే అసహనం చెందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లక్ష్యానికి చేరువలో ఉన్నారు. ఆశావహదృక్పథంతో శ్రమించండి. సాయం ఆశించవద్దు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. పెద్దలను సంప్రదిస్తారు. లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఒక సమాచారం సంతోషం కలిగిస్తుంది. వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తారు. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. విలాసవస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. కొన్ని పనులు ఆకస్మికంగా పూర్తవుతాయి. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పోగొట్టుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వస్త్రప్రాప్తి, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఆర్భాటాలకు విపతంగా ఖర్చుచేస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు అర్థాంతంగా ముగిస్తారు. వేడుకల్లో అత్యుత్సాహం తగదు.

Watch More Videos

వైజాగ్ మీదుగా వెళ్లేవాడిని, ఇండియా మార్పు వేగం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది: సుందర్ పిచాయ్

వైజాగ్ మీదుగా వెళ్లేవాడిని, ఇండియా మార్పు వేగం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది: సుందర్ పిచాయ్ఢిల్లీ ఏఐ సమావేశంలో గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ తన విద్యార్థి దశ నాటి రోజులను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... నేను ఇండియా సందర్శించిన ప్రతిసారీ, ఈ దేశం మార్పు వేగం నన్ను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. నేడు కూడా దీనికి భిన్నంగా లేదు. నేను విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు, నేను తరచుగా చెన్నై నుండి IIT ఖరగ్‌పూర్ వరకు కోరమండల్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ప్రయాణించేవాడిని. అక్కడికి చేరుకోవడానికి విశాఖపట్నం మీదుగా వెళ్లేవాడిని. గూగుల్ సంస్థ భారతదేశంలో $15 బిలియన్ల మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడిలో భాగంగా విశాఖపట్నంలో పూర్తి-స్టాక్ AI హబ్‌ను స్థాపించనుంది. ఇది ప్రపంచ AI ఉద్యమంలో దేశాన్ని మరింత ముందంజలో ఉంచుతుంది.

రేపిస్ట్ కులవర్థన్ అంత్యక్రియలు పూర్తి.. చెత్త తొలగించే ఆటోలో మృతదేహం తరలింపు..

రేపిస్ట్ కులవర్థన్ అంత్యక్రియలు పూర్తి.. చెత్త తొలగించే ఆటోలో మృతదేహం తరలింపు..శ్రీ అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం, హత్యకు పాల్పడిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన కులవర్థన్ చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోగా అతని అంత్యక్రియలను గురువారం పూర్తి చేశారు. అతని మృతదేహాన్ని తీసుకునేందుకు కన్నతల్లితో పాటు తోబుట్టువులు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఎవరూ ముందుకురాలేదు. దీంతో పురపాలక సిబ్బందే అతని మృతదేహాన్ని చెత్తను తరలించే ఆటోలో శ్మశానవాటికకు తరలించి పూడ్చిపెట్టారు.

టీవీ సౌండ్ తగ్గించమని కోరిన భర్త.. దారుణంగా కత్తితో పొడిచి చంపేసిన భార్య

టీవీ సౌండ్ తగ్గించమని కోరిన భర్త.. దారుణంగా కత్తితో పొడిచి చంపేసిన భార్యటీవీ సౌండ్ తగ్గించమని కోరిన భర్త ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. కట్టుకున్న భార్యే కడతేర్చింది. ఈ దారుణం ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని టిడ్కో గృహ సముదాయంలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఈ గృహ సముదాయంలో అహ్మద్, క్రాంతి అనే దంపతులు నివసిస్తున్నారు. అయితే, గురువారం రాత్రి పెద్ద సౌండ్‌ పెట్టుకుని భార్య టీవీ చూస్తోంది.

నా అన్వేషణ ఇన్‌స్టాగ్రాం అకౌంట్ బ్యాన్, అప్పుడు వినిసావు అన్నాడు, ఇప్పుడు చూసేందుకు అక్కడ ఏమీలేదు

నా అన్వేషణ ఇన్‌స్టాగ్రాం అకౌంట్ బ్యాన్, అప్పుడు వినిసావు అన్నాడు, ఇప్పుడు చూసేందుకు అక్కడ ఏమీలేదునా అన్వేషణ పేరుతో ప్రపంచ దేశాలను చుడుతూ వాటిని తన సోషల్ మీడియా పేజీల్లో పెడుతూ కోట్లు ఆర్జిస్తూ వచ్చిన అన్వేష్‌కి బిగ్ షాక్ తగిలింది. సుమారు 13 లక్షల మంది ఫాలోవర్లు వున్న ఈ అకౌంట్ ఒక్కసారిగా కనిపించకుండా పోయింది. దీనికి కారణం ఇటీవలే అన్వేష్ వ్యాఖ్యలు నేపధ్యంలో అతడిపై ఫిర్యాదుల వెల్లువలా పోలీసు స్టేషన్లలో నమోదయ్యాయి. దేశాన్ని దూషించాడంటూ ఫిర్యాదులు రావడంతో అది కాస్తా ఇన్ స్టాగ్రాం యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లారు. దీంతో అతడి అకౌంటుని క్లోజ్ చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది.

రాజస్థాన్‌లో కలకలం ... రాహుల్ గాంధీని కాల్చిపడేస్తానన్న వ్యక్తి అరెస్టు

రాజస్థాన్‌లో కలకలం ... రాహుల్ గాంధీని కాల్చిపడేస్తానన్న వ్యక్తి అరెస్టుబీజేపీ పాలిత రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో కలకలం చెలరేగింది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీని కాల్చిపడేస్తామంటూ హెచ్చరించిన వ్యక్తిని ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అరెస్టు చేసిన వ్యక్తిని రాజా అమేరా అని, ఆయన కర్ణిసేనకు చెందిన కార్యకర్తగా గుర్తించారు. ఇదే గాడ్సే మనస్తత్వం అంటూ బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్‌పై కాంగ్రెస్ నేతల మండిపడ్డారు.

15-02-2026 నుంచి 21-02-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు

15-02-2026 నుంచి 21-02-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టన కార్యం సఫలమవుతుంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. రావలిసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు అధికం. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. సోమవారం నాడు పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ఇంటి విషయాలు పట్టించుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. చిన్ననాటి పరిచయస్తుల కలయిక అనుభూతి కలిగిస్తుంది. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. అనవసర జోక్యం తగదు. మీ వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు.

Rahu Ketu Transit 2026: రాహు, కేతు గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి లాభం..

Rahu Ketu Transit 2026: రాహు, కేతు గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి లాభం..ముఖ్యంగా రాహు, కేతు వంటి చాయాగ్రహాలకు జ్యోతిష్యంలో విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ రెండు గ్రహాలు మార్చి 29న మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాయని జ్యోతిష్య వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక లాభాలను తీసుకురావొచ్చని భావిస్తున్నారు.

Srisailam: శ్రీశైలంలో జరిగే మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు.. భద్రత కట్టుదిట్టం

Srisailam: శ్రీశైలంలో జరిగే మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు.. భద్రత కట్టుదిట్టంశ్రీశైలంలో జరిగే మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలను పర్యవేక్షించడానికి మొత్తం 1,782 మంది పోలీసు సిబ్బంది, ఇతర సిబ్బందిని మోహరిస్తున్నట్లు నంద్యాల జిల్లా ఎస్పీ సునీల్ షోరన్ శుక్రవారం తెలిపారు. వివిధ పొరుగు జిల్లాల నుండి వచ్చిన అదనపు ఎస్పీలు, డీఎస్పీలతో సహా ఉన్నత పోలీసు అధికారులు శుక్రవారం శ్రీశైలంలో సమావేశమై పరిస్థితిని సమీక్షించారు.

14-02-2026 శనివారం ఫలితాలు - పన్ను చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు....

14-02-2026 శనివారం ఫలితాలు - పన్ను చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు....మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. శ్రమించినా ఫలితం శూన్యం. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఆకస్మిక ఖర్చు అందోళన కలిగిస్తుంది. చేబదుళ్లు తీసుకుంటారు. పనులు సాగవు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.

13-02-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా ఎట్టకేలకు పూర్తి చేస్తారు...

13-02-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా ఎట్టకేలకు పూర్తి చేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నీరుగారుస్తాయి. మొండిగా యత్నాలు సాగిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా ఎట్టకేలకు పూర్తి చేస్తారు. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com