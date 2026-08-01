02-08-2026 ఫలితాలు - మీ శ్రీమతి సహాయం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది..
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
Daily Astrology
వాగ్ధాటితో నెట్టుకొస్తారు. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చేపట్టిన పనులు సానుకూలమవుతాయి. లావాదేవీల్లో మెలకువ వహించండి. అనవసర బాధ్యతలు చేపట్టి ఇబ్బందులెదుర్కుంటారు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2 పాదాలు
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. సమస్యలు నిదానంగా సద్దుమణుగుతాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. పనులు పురమాయించవచ్చు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉత్తేజపరుస్తాయి. సంగీత, సాహిత్య సభల్లో పాల్గొంటారు.
మిథునం: మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలతో సతమతమవుతారు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. ఖర్చులు విపరీతం. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. ఆఫీసులో ఒత్తిడి అధికం. అభియోగాలు ఎదుర్కుంటారు. పోగొట్టుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. ఆందోళన తగ్గి స్థిరపడతారు.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
లావాదేవీలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. పత్రాలు, నగదు జాగ్రత్త. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ప్రయాణం తలపెడతారు.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. ఊహించని సంఘటనలు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. పనులు, కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారాలను సమర్థంగా నడిపిస్తారు. దూరపు బంధువులు బలపడతారు. మీ ఉన్నతిని చాటుకోవడానికి వ్యయం చేస్తారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. వైద్య పరీక్షలు అనివార్యం. మీ శ్రీమతి సహాయం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. వాయిదా పడిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి.
తుల: చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలుఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి.
మీ దృష్టి వెంటనే ఫలిస్తుంది. సన్నిహితులు ప్రోత్సాహం అందిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. పాత పరిచయస్తులు కలిసే అవకాశం ఉంది. ఆధ్యాత్మికత వైపు మొగ్గు చూపుతారు. చర్చల్లో పాల్గొంటారు.
వృశ్చికం: విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ఠ 1, 2, 3, 4 పాదములు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. అనుకున్నది సాధిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పదవుల కోసం యత్నాలు సాగిస్తారు. చాకచక్యంగా వ్యవహరించాలి. ఖర్చులు విపరీతం. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు అస్తవ్యస్థంగా సాగుతాయి. స్వల్ప అస్వస్థతకు గురవుతారు.
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. వాదనలకు దిగవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఆనందాన్నిస్తుంది. ద్విచక్రవాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు.
మకరం: ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
దృఢనిశ్చయంతో మెలగండి. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే విజయం తథ్యం. ఇతరుల సాయం ఆశించవద్దు. ధన సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అవసరానికి ధనం అందుతుంది. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. అనవసర విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
కుంభం: ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు పట్టుదల ప్రధానం. స్వయంకృషితోనే అనుకున్నది సాధిస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. వ్యాపార ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. పెద్దల సలహా పాటించండి. మీ శ్రీమతి వైఖరి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. సామరస్యంగా మెలగండి.
మీనం: పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. పంతాలకు పోవద్దు. ఇంటి విషయాలపై మరింత శ్రద్ధ వహించండి.