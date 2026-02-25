26-02-2026 గురువారం ఫలితాలు - కొత్త సమస్యలు తలెత్తకుండా...?

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ప్రముఖులను ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు చర్చకు వస్తాయి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుతారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అపరిచితులను ఓ కంట కనిపెట్టివుంచండి.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ధ్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
స్థిరాస్థి ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికి పోవద్దు. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి. పనులు బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. కొత్త ప్రదేశం సందర్శిస్తారు. ప్రయాణం సజావుగా సాగుతుంది.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. మీ కష్టం వృధాకాదు. వస్తులాభం. వస్త్ర ప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఆగిపోయిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
సంప్రదింపులు వాయిదా పడతాయి. చిన్న విషయానికే చికాకు పడతారు. సంకల్పబలంతో ముందుకు సాగండి. అయిన వారు ప్రోత్సహిస్తారు, చెల్లింపులో అలక్ష్యం తగదు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. పనులు ముందుకు సాగవు. కీలక చర్చలో పాల్గొంటారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కొత్త సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత వహించండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. వసూళ్లను రాబట్టుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. ధనసహాయం తగదు. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. విందుకు హాజరవుతారు. వాహనం ఇతరులకు ఇవ్వవద్దు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కీలక అంశాలపై పట్టుసాధిస్తారు. అన్నింటా మీదే పైచేయి. మీపై వచ్చిన అభియోగాలు తొలగిపోగలవు. కొత్తపనులు చేపడతారు. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. అనవసర బాధ్యతలు చేపట్టిన ఇబ్బందులెదుర్కుంటారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కలిసివచ్చే సమయం. శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు, అనవసర విషయాల జోలికి పోవద్దు. ప్రముఖుల సందర్శన వీలుపడదు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహపరుస్తుంది. సావకాశంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా మెలగండి. అవకాశాలు వదులుకోవద్దు, తప్పు చేశామన్న భావం రానీయకండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. పనులు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. ఊహించని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. అవసరాలు అతికష్టంమ్మీద నెరవేరుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. ఆశలోదిచేసుకున్న ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు చేసుకుంటారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. వివాహయత్నాలు సాగిస్తారు. మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించదు. సన్మాన, సాహిత్య సభల్లో పాల్గొంటారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్ధికంగా ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నేలకొంటుంది. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. న్యాయనిపుణులను సంప్రదిస్తారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
శ్రమించినా ఫలితం శూన్యం ఒత్తిడికి గురికావద్దు. లక్ష్యానికి చేరువలో ఉన్నారు. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలకు స్పందిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనులు సానుకూలమవుతాయి. పందాలు బెట్టింగ్ జోలికి పోవద్దు.