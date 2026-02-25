గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

26-02-2026 గురువారం ఫలితాలు - కొత్త సమస్యలు తలెత్తకుండా...?

Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ప్రముఖులను ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు చర్చకు వస్తాయి. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుతారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అపరిచితులను ఓ కంట కనిపెట్టివుంచండి. 
 
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ధ్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
స్థిరాస్థి ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికి పోవద్దు. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి. పనులు బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. కొత్త ప్రదేశం సందర్శిస్తారు. ప్రయాణం సజావుగా సాగుతుంది. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. మీ కష్టం వృధాకాదు. వస్తులాభం. వస్త్ర ప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఆగిపోయిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
సంప్రదింపులు వాయిదా పడతాయి. చిన్న విషయానికే చికాకు పడతారు. సంకల్పబలంతో ముందుకు సాగండి. అయిన వారు ప్రోత్సహిస్తారు, చెల్లింపులో అలక్ష్యం తగదు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. పనులు ముందుకు సాగవు. కీలక చర్చలో పాల్గొంటారు.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కొత్త సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత వహించండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. వసూళ్లను రాబట్టుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. ధనసహాయం తగదు. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. విందుకు హాజరవుతారు. వాహనం ఇతరులకు ఇవ్వవద్దు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కీలక అంశాలపై పట్టుసాధిస్తారు. అన్నింటా మీదే పైచేయి. మీపై వచ్చిన అభియోగాలు తొలగిపోగలవు. కొత్తపనులు చేపడతారు. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. అనవసర బాధ్యతలు చేపట్టిన ఇబ్బందులెదుర్కుంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కలిసివచ్చే సమయం. శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు, అనవసర విషయాల జోలికి పోవద్దు. ప్రముఖుల సందర్శన వీలుపడదు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహపరుస్తుంది. సావకాశంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా మెలగండి. అవకాశాలు వదులుకోవద్దు, తప్పు చేశామన్న భావం రానీయకండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. పనులు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. ఊహించని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. అవసరాలు అతికష్టంమ్మీద నెరవేరుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. ఆశలోదిచేసుకున్న ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు చేసుకుంటారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. వివాహయత్నాలు సాగిస్తారు. మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించదు. సన్మాన, సాహిత్య సభల్లో పాల్గొంటారు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్ధికంగా ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నేలకొంటుంది. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. న్యాయనిపుణులను సంప్రదిస్తారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
శ్రమించినా ఫలితం శూన్యం ఒత్తిడికి గురికావద్దు. లక్ష్యానికి చేరువలో ఉన్నారు. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలకు స్పందిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనులు సానుకూలమవుతాయి. పందాలు బెట్టింగ్ జోలికి పోవద్దు.

Watch More Videos

ఆ చిన్నారికి ఒక్క ఇంజెక్షన్ రూ. 16 కోట్లు, రూ. 10 కోట్లు వచ్చాయ్, మిగిలిన డబ్బు సాయం: నారా లోకేష్

ఆ చిన్నారికి ఒక్క ఇంజెక్షన్ రూ. 16 కోట్లు, రూ. 10 కోట్లు వచ్చాయ్, మిగిలిన డబ్బు సాయం: నారా లోకేష్కర్నూలుకు చెందిన దంపతులు తమ బిడ్డ పుర్వికకు అరుదైన ఎస్ఎమ్ఎ టైప్ -1 వ్యాధి సోకిందనీ, తమ బిడ్డ పూర్తిగా కోలుకునేందుకు రూ. 16 కోట్లు ఖరీదు చేసే ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేసారు. దాతలు తమకు మద్దతు ఇవ్వాలనీ, తమ బిడ్డ ప్రాణాలను కాపాడాలంటూ వేడుకున్నారు. వారు సోషల్ మీడియాలో తమ బాధను వ్యక్తం చేయడంతో పాప చికిత్స కోసం పలువురు దాతలు దాదాపు రూ. 10 కోట్ల వరకూ డబ్బు సాయం చేసినట్లు పాప తండ్రి వెల్లడించారు. మిగిలిన డబ్బును కూడా సాయం చేయాలంటూ మంత్రి నారా లోకేష్ కు విన్నవించుకున్నారు.

MLAs Cricket Match: క్రికెట్ ఆడుతూ సింగిల్ తీసే క్రమంలో ఆర్ఆర్ఆర్‌కు గాయం

MLAs Cricket Match: క్రికెట్ ఆడుతూ సింగిల్ తీసే క్రమంలో ఆర్ఆర్ఆర్‌కు గాయంఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్, ఉండి ఎమ్మెల్యే రఘు రామకృష్ణ రాజు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ప్రజా ప్రతినిధుల క్రీడా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్న సమయంలో గాయపడినట్లు సమాచారం. ఆర్ఆర్ఆర్ సాయంత్రం తన తోటి ఎమ్మెల్యేలతో క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు గాయపడ్డారని సమాచారం. క్రికెట్ ఆడే క్రమంలో సింగిల్ తీసుకుంటుండగా, ఆర్ఆర్ఆర్ జారిపడి కిందపడిపోవడంతో ఈ గాయం అయింది. ఆయన భుజానికి గాయమైందని, వెంటనే సమీపంలోని మణిపాల్ ఆసుపత్రికి తరలించామని, అక్కడ ఆయనకు తగిన చికిత్స అందించామని అధికారులు చెప్తున్నారు.

అంబటి ఇకనైనా ఆగరా..? మళ్లీ పోలీసులపై నోరు పారేసుకున్న రాంబాబు

అంబటి ఇకనైనా ఆగరా..? మళ్లీ పోలీసులపై నోరు పారేసుకున్న రాంబాబుఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు అంబటి రాంబాబు కొద్ది రోజుల క్రితమే బెయిల్‌పై విడుదలయ్యారు. అయితే ఈసారి రాష్ట్ర పోలీసు శాఖను కూడా విమర్శించడం ప్రారంభించారు. వైకాపా నేత అంబటి రాంబాబు మీడియా ముందుకు వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల గురించి కామెంట్లు చేశారు.

యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్యకు ముందు ఆమె ఇంటికి ప్రియుడు అఖిల్, వీడియో వైరల్

యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్యకు ముందు ఆమె ఇంటికి ప్రియుడు అఖిల్, వీడియో వైరల్యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్యకు ముందు తన మాజీ ప్రేమికుడికి ఫోన్ చేసి రమ్మన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కోమలి తన ప్రియుడు అఖిల్ రెడ్డితో ఏడాది క్రితం బ్రేకప్ అయ్యింది. ఐతే అప్పటి నుంచి కోమలి మణికొండలోని చిత్రపురి కాలనీలో వుంటోంది. అఖిల్ రెడ్డిని వదిలి వుండలేని కోమలి ఆత్మహత్యకు ముందు అతడిని ఇంటికి పిలిచింది. తనతో కలిసి వుండాలని అతడిని కోరగా అందుకు అఖిల్ రెడ్డి నిరాకరించినట్లు సమాచారం. దీనితో తీవ్ర మనస్థాపం చెందిన కోమలి ఇంట్లోనే చీరతో ఫ్యానుకి ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు చెబుతున్నారు.

గుండెపోటుతో మరో యువకుడు కన్నుమూత, తల్లి ఒడిలో తలపెట్టుకుని శాశ్వత నిద్రలోకి...

గుండెపోటుతో మరో యువకుడు కన్నుమూత, తల్లి ఒడిలో తలపెట్టుకుని శాశ్వత నిద్రలోకి...ఇండోర్‌లో మరో యువకుడు గుండెపోటుతో మరణించాడు. 23 ఏళ్ల ఆ యువకుడు తనకు కడుపులో నొప్పిగా వుందని చెప్పాడు. విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి తన తల్లి ఒడిలో పడుకున్నాడు. అకస్మాత్తుగా అతను శ్వాస తీసుకోవడం ఆగిపోయింది. దీనితో ఆందోళన పడిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే అతడిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ అతడిని పరీక్షించిన వైద్యులు అతను చనిపోయినట్లు ప్రకటించారు. ఈ సంఘటన ఇండోర్‌లోని హిరా నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో జరిగింది. 23 ఏళ్ల రజత్ శర్మ కళ్లు తిరిగడం, నీరసంగా వుండి కడుపులో తీవ్రమైన నొప్పిగా అనిపించడంతో భయాందోళనకు గురయ్యాడు.

23-02-2026 సోమవారం ఫలితాలు : ఖర్చులు అధికం.. పొదుపు ధనం స్వీకరిస్తారు...

23-02-2026 సోమవారం ఫలితాలు : ఖర్చులు అధికం.. పొదుపు ధనం స్వీకరిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. పరిస్థితులకు తగినట్లుగా మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. రాబడిపై దృష్టి పెడతారు. అవసరాలు అతికష్టంమ్మీద నెరవేరుతాయి. కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి.

22-02-2026 ఆదివారం ఫలితాలు : రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి.. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు...

22-02-2026 ఆదివారం ఫలితాలు : రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి.. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. మొండిధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.

22-02-2026 నుంచి 28-02-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు

22-02-2026 నుంచి 28-02-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకూల పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. చాకచక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. ఊహలు, అంచనాలు ఫలిస్తాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. పెట్టుబడులపై దృష్టిపెడతారు. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. కొంతమొత్తం సాయం అందించండి. మంగళవారం నాడు ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. మీ నుంచి విషయాలు రాబట్టేందుకు కొందరు యత్నిస్తారు. ఆర్ధిక వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. ప్రకటనలు, ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. వివాహయత్నం ఫలించే సూచనలున్నాయి. మీ అభిప్రాయాలను పెద్దల ద్వారా తెలియజేయండి. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు అమలు చేస్తారు. ఉపాధ్యాయుల కృషి ఫలిస్తుంది. ప్రముఖుల ప్రశంసలందుకుంటారు. వృత్తుల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి. దూరప్రయాణంలో జాగ్రత్త.

Lunar Eclipse: మార్చి 3వ తేదీన చంద్ర గ్రహణం.. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది..

Lunar Eclipse: మార్చి 3వ తేదీన చంద్ర గ్రహణం.. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది..చంద్ర గ్రహణం మార్చి 3వ తేదీన ఏర్పడుతోంది. దీని ప్రభావం అన్ని రాశులపైనా ఉంటుంది. మిథునం, కర్కాటకం, సింహం, తుల, వృశ్చికం, మీన రాశులవారు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది. ఈ గ్రహణ ప్రభావం 4వ తేదీ మీద కూడా ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారు ఆదిత్య హృదయాన్ని, విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రాన్ని ఎక్కువ పర్యాయాలు పఠించడం మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. మిథున రాశికి భాగ్య స్థానంలో ఏర్పడుతున్నందువల్ల అవమానాలకు, అపనిందలకు బాగా అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాల్లో గానీ, ఇంట్లో గానీ విలువైన వస్తువులు కోల్పోవడం జరుగుతుంది. ఉద్యోగ, పెళ్లి ప్రయత్నాలు ఆశాభంగం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ప్రాధాన్యం తగ్గే అవకాశం ఉంది.

21-02-2026 శనివారం ఫలితాలు : నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త...

21-02-2026 శనివారం ఫలితాలు : నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకోని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. స్థిరాస్తి వ్యవహారంలో ఏకాగ్రత వహించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. నోటీసులు అందుకుంటారు. పాత పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com