బుధవారం, 25 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 25 ఫిబ్రవరి 2026 (18:58 IST)

Hanuman Chalisa.. హనుమాన్ చాలీసాను రోజూ పఠిస్తే.. ఏంటి ఫలితం?

Hanuman
హనుమంతుడికి అంకితం చేయబడిన అనేక శ్లోకాలలో, అత్యంత మహిమాన్వితమైనది హనుమాన్ చాలీసా. ఇది భక్తులు హనుమంతుడి రక్షణ, బలం, దైవిక మద్దతును కోరుతూ పఠిస్తారు. రామునికి హనుమంతుడు నమ్మినబంటు. అంజనా దేవి- వాయుదేవుడు దంపతులకు జన్మించిన హనుమంతుడు.. సముద్రాలను దాటడం, పర్వతాలను కూల్చివేయడం, వాటిని భుజాలపై మోసుకెళ్లడం వంటి సాహసాలను సునాయాసంగా చేయగలడు. హనుమంతుడు అంకితభావం, క్రమశిక్షణ, తెలివితేటలు, సంకల్పానికి కారకుడు. 
 
అలాంటి హనుమంతుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలంటే.. హనుమాన్ చాలీసా తప్పకుండా పఠించాలి. చిన్న ద్విపదలతో విడదీయబడిన నలభై శ్లోకాలను ఇది కలిగివుంటుంది. తులసీదాస విరచిత ఈ శ్లోకాన్ని పఠించడం వల్ల అన్నీ కార్యాల్లో విజయం చేకూరుతుంది. 
 
హనుమాన్ చాలీసాను క్రమం తప్పకుండా పారాయణం చేయడం వల్ల భక్తులు అనేక ఆధ్యాత్మిక, మానసిక ప్రభావాలను ఆపాదిస్తారు. చాలామంది భద్రతా భావం ఎక్కువగా ఉంటుందని, భయం తగ్గుతుందని విశ్వసిస్తారు. భక్తి సాధనలో, హనుమాన్ చాలీసా భక్తిలోకి ప్రవేశించగల కేంద్ర బిందువుగా పనిచేస్తుంది. అందుకే ప్రతీరోజూ హనుమాన్ చాలీసాను పఠించడం ద్వారా సర్వాభీష్ఠాలు చేకూరుతాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. 

