ఆచార్య చాణక్య నీతి శాస్త్రం.. నిద్రపోయే ముందు ఏం చేయాలి.. నేటి తప్పులను?
ఆచార్య చాణక్యులు తన నీతి శాస్త్రంలో రాత్రి నిద్రపోయే ముందు పాటించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన సూత్రాలను వివరించారు. వీటిలో ముఖ్యంగా రోజంతా తాను చేసిన తప్పులను ఓసారి గుర్తు చేసుకోవాలని.. రాత్రి నిద్రించేందుకు ముందు తన తప్పులను గుర్తు చేసుకుని వాటిని పునరావృతం కాకుండా చేసుకోవాలి.
రోజంతా ఏం చేశారు? ఏ ఏ పనుల్లో విజయం సాధించారు? ఎక్కడ తప్పులు చేశారు? అనే విషయాలను రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక్కసారి నెమరువేసుకోవాలి. తన తప్పులను తనే సమీక్షించుకునే వ్యక్తి ఎప్పటికీ విఫలం కాడని చాణక్యుడు అంటాడు.
నేటి తప్పులను రేపు సరిదిద్దుకోవడమే విజయానికి తొలిమెట్టు. అలాగే నిద్రించేందుకు ముందు కనీసం 15-20 నిమిషాల పాటు మీ రంగానికి సంబంధించిన పుస్తకాలను చదవడం చాలా ముఖ్యం. నిరంతరం నేర్చుకునే తత్వం వున్నవారిని శ్రీ లక్ష్మీదేవి వరిస్తుందని చాణక్యులు తెలిపారు.
రాత్రి పడుకునే ముందే టు డూ లిస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవడం మేలని చాణక్యుడు సూచించారు. స్పష్టమైన అజెండా ఉన్న వ్యక్తి సమయాన్ని వృధా చేయడు. తద్వారా లక్ష్యాన్ని వేగంగా చేరుకుంటాడని చాణక్యులు తెలిపారు. రోజంతా జరిగిన ప్రతికూల సంఘటనలను పక్కన పెట్టి, సానుకూల ఆలోచనలతో నిద్రపోవాలి.
మంచి ఆలోచనలతో నిద్రపోతే మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇది మరుసటి రోజు రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పని చేయడానికి శక్తిని ఇస్తుంది. నిద్రపోయే ముందు భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను ఒక్కసారి ఊహించుకోవాలని.. అప్పుడే ఓటమి దరిచేరదని చాణక్యులు తెలిపారు.