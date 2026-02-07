శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026
  ఆధ్యాత్మికం
  ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  కథనాలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026 (12:37 IST)

ఆచార్య చాణక్య నీతి శాస్త్రం.. నిద్రపోయే ముందు ఏం చేయాలి.. నేటి తప్పులను?

ఆచార్య చాణక్యులు తన నీతి శాస్త్రంలో రాత్రి నిద్రపోయే ముందు పాటించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన సూత్రాలను వివరించారు. వీటిలో ముఖ్యంగా రోజంతా తాను చేసిన తప్పులను ఓసారి గుర్తు చేసుకోవాలని.. రాత్రి నిద్రించేందుకు ముందు తన తప్పులను గుర్తు చేసుకుని వాటిని పునరావృతం కాకుండా చేసుకోవాలి. 
 
రోజంతా ఏం చేశారు? ఏ ఏ పనుల్లో విజయం సాధించారు? ఎక్కడ తప్పులు చేశారు? అనే విషయాలను రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక్కసారి నెమరువేసుకోవాలి. తన తప్పులను తనే సమీక్షించుకునే వ్యక్తి ఎప్పటికీ విఫలం కాడని చాణక్యుడు అంటాడు. 
 
నేటి తప్పులను రేపు సరిదిద్దుకోవడమే విజయానికి తొలిమెట్టు. అలాగే నిద్రించేందుకు ముందు కనీసం 15-20 నిమిషాల పాటు మీ రంగానికి సంబంధించిన పుస్తకాలను చదవడం చాలా ముఖ్యం. నిరంతరం నేర్చుకునే తత్వం వున్నవారిని శ్రీ లక్ష్మీదేవి వరిస్తుందని చాణక్యులు తెలిపారు. 
 
రాత్రి పడుకునే ముందే టు డూ లిస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవడం మేలని చాణక్యుడు సూచించారు. స్పష్టమైన అజెండా ఉన్న వ్యక్తి సమయాన్ని వృధా చేయడు. తద్వారా లక్ష్యాన్ని వేగంగా చేరుకుంటాడని చాణక్యులు తెలిపారు. రోజంతా జరిగిన ప్రతికూల సంఘటనలను పక్కన పెట్టి, సానుకూల ఆలోచనలతో నిద్రపోవాలి. 
 
మంచి ఆలోచనలతో నిద్రపోతే మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇది మరుసటి రోజు రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పని చేయడానికి శక్తిని ఇస్తుంది. నిద్రపోయే ముందు భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను ఒక్కసారి ఊహించుకోవాలని.. అప్పుడే ఓటమి దరిచేరదని చాణక్యులు తెలిపారు.

పాపులర్ హనీమూన్ స్పాట్ ఇపుడు హెచ్.ఐ.వి కేంద్రంగా మారిపోతోంది?

పాపులర్ హనీమూన్ స్పాట్ ఇపుడు హెచ్.ఐ.వి కేంద్రంగా మారిపోతోంది?ప్రపంచంలో పాపులర్ హనీమూన్ కేంద్రాలుగా ఉన్న వాటిలో పసిఫిక్ దేశమైన ఫిజీ ఒకటి. ఇక్కడ ఉండే బీచ్‌లు, ప్రకృతి అందాలు, రిసార్టులతో ఫిజీ పర్యాటకులను అమితంగా ఆకర్షిస్తోంది. అలాంటి విహార కేంద్రం ప్రస్తుతం ఈ స్పాట్‌ కాస్త ఇపుడు హెచ్.ఐ.వి కేంద్రంగా మారిపోతోంది. ఈ పరిస్థితిపై ప్రపంచ ఆరోగ్యం సంస్థ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.

మద్యం మత్తులో ప్రాణం తీసిన వ్యసనం.. సిగరెట్ సెగకు మాజీ సైనికుడు మృతి

మద్యం మత్తులో ప్రాణం తీసిన వ్యసనం.. సిగరెట్ సెగకు మాజీ సైనికుడు మృతిహైదరాబాద్ నగరంలో హెచ్.ఎఫ్.నగర్‌లో శుక్రవారం సాయంత్రం ఒక విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. మద్యం మత్తలో వెలిగించిన సిగరెట్, ఒక నిండు ప్రాణానాన్ని బలితీసుకుంది. మాజీ సైనికోద్యోగి ఏ.చెన్నకేశవులు (68) తన ఇంట్లోని పెంట్‌హౌస్‌లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో సజీవ దహనమయ్యాడు.

ప్రేమ పేరుతో నమ్మించాడు.. భర్త నుంచి విడగొట్టాడు.. తన గదికి తీసుకొచ్చి నోట్లో పుగుల మందు తాపించాడు..

ప్రేమ పేరుతో నమ్మించాడు.. భర్త నుంచి విడగొట్టాడు.. తన గదికి తీసుకొచ్చి నోట్లో పుగుల మందు తాపించాడు..ఓ వివాహతను అ వ్యక్తి ప్రేమ పేరుతో వేధించి, తన దారికి తెచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు సృష్టించి భార్యను దూరం చేశాడు. పిమ్మటి పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురిచేశాడు. తన గదికి తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాత మరో యువకుడితో మాట్లాడుతుందని గుర్తించి గొడవ పడి పురుగుల మందు బలవంతంగా గొంతులో పోశాడు. దీంతో ఆమె అపస్మారక స్థితికి జారుకోవడంతో ఆసుపత్రిలో చేర్పించి అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు. అజిత్ సింగ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ దారుణ ఘటన జరిగింది.

మూడు నెలల్లోగా కొత్త రాజకీయ పార్టీ..ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సీరియల్‌గా కొనసాగుతోంది.. కవిత

మూడు నెలల్లోగా కొత్త రాజకీయ పార్టీ..ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సీరియల్‌గా కొనసాగుతోంది.. కవితతెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కె. కవిత శుక్రవారం మూడు నెలల్లోగా కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రకటిస్తానని తెలిపారు.రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించడానికి మంచి ముహూర్తం కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని మీడియాతో మాట్లాడుతూ అన్నారు. భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు (కేసీఆర్) కుమార్తె అయిన కవిత, పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడినందుకు గత సంవత్సరం బీఆర్ఎస్ నుండి సస్పెండ్ అయిన తర్వాత ఆ పార్టీని వీడారు.

రాజమండ్రిలో పెద్దపులిని అలా పట్టేసిన అటవీ శాఖాధికారులు

రాజమండ్రిలో పెద్దపులిని అలా పట్టేసిన అటవీ శాఖాధికారులుతూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి సమీపంలో గత ఆరు రోజులుగా మానవ నివాసాల చుట్టూ తిరుగుతున్న ఒక పులిని ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ అధికారులు శుక్రవారం విజయవంతంగా పట్టుకున్నారు. దీంతో భయంతో జీవిస్తున్న ఆ ప్రాంత ప్రజలకు ఊరట లభించింది. పూణే, ఢిల్లీకి చెందిన నిపుణుల బృందాల సహకారంతో తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసిన తర్వాత, అటవీ అధికారులు తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాయవరం మండలం కుర్మాపురం గ్రామంలో ఆ పులిని పట్టుకోవడంలో విజయం సాధించారు. అధికారులు ఒక చెరువు సమీపంలో పులిని పట్టుకోవడానికి మత్తు మందు ఇంజెక్షన్ ప్రయోగించారు.

03-02-2026 మంగళవారం రాశి ఫలితాలు- రుణ సమస్య పరిష్కారమవుతుంది

03-02-2026 మంగళవారం రాశి ఫలితాలు- రుణ సమస్య పరిష్కారమవుతుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు, దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. వేడుకకు హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రణాళికా బద్ధంగా ముందుకు సాగుతారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. అనుకోని సంఘటన ఎదురవుతుంది. దంపతుల ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు వాగ్రత్త ఏకాగ్రతతో వాహనం నడవండి.

Ramzan: హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో జోరందుకున్న రంజాన్ షాపింగ్

Ramzan: హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో జోరందుకున్న రంజాన్ షాపింగ్హైదరాబాద్‌లోని ఓల్డ్ సిటీలో నివాసితులు రంజాన్ కోసం సిద్ధమవుతున్నందున షాపింగ్ కార్యకలాపాలు ముందుగానే పుంజుకుంటున్నాయి. పవిత్ర మాసంలో ప్రార్థనలకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించడానికి చాలా మంది దుకాణదారులు తమ కొనుగోళ్లను ముందుగానే పూర్తి చేస్తున్నారు. దీంతో నగరంలోని ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతాలలో షాపింగ్ సందడి నెమ్మదిగా ఊపందుకుంటోంది.

శబరిమలలో మరో వివాదం.. పంపా సమీపంలో సినిమా షూటింగ్.. ఎప్పుడంటే?

శబరిమలలో మరో వివాదం.. పంపా సమీపంలో సినిమా షూటింగ్.. ఎప్పుడంటే?బంగారం చోరీ కేసు విషయంలో ఇప్పటికే పరిశీలనలో ఉన్న శబరిమల ఆలయంలో, తాజాగా మరో వివాదం చెలరేగింది. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంలో, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించి సినిమా షూటింగ్ నిర్వహించినట్లు దేవస్వం విజిలెన్స్ విచారణలో తేలడమే దీనికి కారణం. దేవస్వం విజిలెన్స్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సునీల్ కుమార్ సమర్పించిన విచారణ నివేదిక ప్రకారం, పంపా, సమీప ప్రాంతాలలో పలు రోజుల పాటు ఒక చలనచిత్రం షూటింగ్ జరిగింది. మకరవిళక్కు పర్వదినం నాడు శబరిమల ఆలయ సముదాయానికి సమీపంలో ఉన్న ఒక కొండపై షూటింగ్ జరిగిందని కూడా ఆ నివేదికలో పేర్కొనబడింది.

02-02-2026 సోమవారం ఫలితాలు - కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి...

02-02-2026 సోమవారం ఫలితాలు - కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి. సాయం అర్ధించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. అయిన వారిని సంప్రదిస్తారు. కీలకపత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు.

01-02-2026 ఆదివారం ఫలితాలు.. మీ శ్రీమతి వద్ద ఏదీ దాచవద్దు.. నష్టపోతారు

01-02-2026 ఆదివారం ఫలితాలు.. మీ శ్రీమతి వద్ద ఏదీ దాచవద్దు.. నష్టపోతారుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ప్రయాణం సజావుగా సాగుతుంది. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాలు అందుకుంటారు. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు.
