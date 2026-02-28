ఆదివారం, 1 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

01-03-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - ఖర్చులు విపరీతం.. పనులు ముందుకు సాగవు...

mesham
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ప్రతికూలతలు అధికం. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అపరిచితులను ఓ కంట కనిపెట్టండి. కొన్ని పనులు ఆకస్మికంగా పూర్తవుతాయి. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. పనిభారం, అకాల భోజనం. ఒక సమాచారం ఊరటనిస్తుంది. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. పందాలు, బెట్టింగుల జోలికిపోవద్దు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేస్తారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. రావలసిన ధనం సమయానికి అందదు. బాధ్యతలు అప్పగించి అవస్థపడతారు. ప్రముఖులతో సంభాషిస్తారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. ఆత్మీయుల చొరవతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఒంటెద్దు పోకడ తగదు. నిపుణులను సంప్రదించండి. మీ శ్రీమతి వద్ద దాపరికం తగదు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. దైవ, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
సంకల్పబలంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. అదృష్టయోగం ఉంది. ఆకస్మికంగా అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. దుబారా ఖర్చులు అధికం. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. మీ సాయంతో ఒకరికి లబ్ధి చేకూరుతుంది. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. సమయస్ఫూర్తితో మెలగండి. పొగడ్తలకు పొంగిపోవద్దు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ముఖ్యలను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మొండిధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. ఆత్మీయుల రాక మనోధైర్యాన్నిస్తుంది. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
మీ అభిరుచికి తగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆటుపోట్లకు దీటుగా స్పందిస్తారు. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
శుభవార్త వింటారు. తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆప్తులకు సాయం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కావలసిన వస్తువులు సమయానికి కనిపించవు. న్యాయనిపుణులను సంప్రదిస్తారు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
గ్రహస్థితి సామాన్యంగా ఉంది. ఆచితూచి అడుగేయండి. కొత్త సమస్యలెదురయ్యే సూచనలున్నాయి. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. పందాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఆచితూచి అడుగేయండి. అంచనాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. సంకల్పబలంతో ముందుకు సాగండి. పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యల ఇంటర్వ్యూ సాధ్యం కాదు. వివాదాస్పద విషయాల జోలికి పోవద్దు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లావాదేవీలపై దృష్టి పెట్టండి. తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. నిపుణులను సంప్రదించండి. ఖర్చులు విపరీతం. ఆపత్సమయంలో సన్నిహితులు ఆదుకుంటారు. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. పనుల్లో శ్రమ, చికాకులు అధికం. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
 

Watch More Videos

దుబాయ్‌లో ఫ్యామిలీతో నటుడు మంచు విష్ణు, గగనతలంలో దూసుకొస్తున్న క్షిపణులు వీడియో షేర్

దుబాయ్‌లో ఫ్యామిలీతో నటుడు మంచు విష్ణు, గగనతలంలో దూసుకొస్తున్న క్షిపణులు వీడియో షేర్దుబాయ్ దేశంలో వున్న అమెరికన్ స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడులు జరుపుతోంది. ఇదిలావుంటే తన ఫ్యామిలీతో దుబాయ్ పర్యటనలో వున్న మంచు విష్ణు దుబాయ్ ఆకాశంలో క్షిపణులు దూసుకు వస్తున్న దృశ్యాలను షేర్ చేసారు. ఆయన తన ఎక్స్ పేజీలో పోస్ట్ చేస్తూ... ఇరాన్ క్షిపణులు తమ ఇంటిని కదిలించాయనీ, వాటి భారీ శబ్దాలకు తన కుమార్తె ఐరా భయపడిపోయిందని పేర్కొన్నారు. ఏ చిన్నారి కూడా ఇలాంటి యుద్ధ వాతావరణంలో పెరగకూడదనీ, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పౌరులను సురక్షితంగా వుంచినందుకు స్థానిక రక్షణ దళాలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. శాంతి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాననీ, హరహర మహదేవ్ అంటూ పేర్కొన్నారు.

ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయేల్ సంయుక్త దాడులు.. అరబ్ వణుకుతోంది.. 8 దేశాలపై..?

ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయేల్ సంయుక్త దాడులు.. అరబ్ వణుకుతోంది.. 8 దేశాలపై..?ఇరాన్‌పై అమెరికా ఇజ్రాయేల్ దాడులు జరుగుతున్నాయి. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ శనివారం ఇరాన్ అంతటా లక్ష్యాలపై పెద్ద దాడిని ప్రారంభించాయి. దాడుల సమయంలో ఇరానియన్లు రక్షణ పొందాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కోరారు. కానీ ఈ దాడులు పూర్తి చేసినప్పుడు.. ప్రభుత్వాన్ని పౌరులే స్వాధీనం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో, ట్రంప్ ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూనే ఉందని, అమెరికాను చేరుకోవడానికి క్షిపణులను అభివృద్ధి చేయాలని యోచిస్తోందని పేర్కొన్నారు.

పారదర్శకత, న్యాయం, వారసత్వ గౌరవం: ఇటీవలి పరిణామాలపై స్పందించిన ప్రిన్స్ ఆజం జా

పారదర్శకత, న్యాయం, వారసత్వ గౌరవం: ఇటీవలి పరిణామాలపై స్పందించిన ప్రిన్స్ ఆజం జాహైదరాబాద్: చరిత్ర, వారసత్వం దైనందిన జీవితంలో మమేకమైన నగరంలో... ప్రిన్స్ ఆజం జా కేవలం ఒక హోదా లేదా సంప్రదాయానికి ప్రతినిధిగా కాకుండా, న్యాయం కోరుకునే ఒక కుమారుడిగా, తాను ఎంతో అమితంగా ప్రేమించే వారసత్వ సంపదకు సంరక్షకుడిగా మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. హైదరాబాద్ 8వ నిజాం కీర్తిశేషులు హెచ్.ఇ.హెచ్. మీర్ బర్కత్ అలీ ఖాన్ ముకరం జా బహదూర్ కుమారుడైన ప్రిన్స్ ఆజం జా.. ముకరం జా ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లెర్నింగ్(MJTEL)లో చోటుచేసుకుంటున్న తాజా పరిణామాలపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Banana Prices: భారీగా తగ్గిన అరటి ధరలు.. రైతులకు తప్పని కష్టాలు

Banana Prices: భారీగా తగ్గిన అరటి ధరలు.. రైతులకు తప్పని కష్టాలుమార్కెట్ ధరలు గణనీయంగా తగ్గడంతో రాయలసీమ వ్యాప్తంగా అరటి రైతులు మరోసారి కష్టాల్లో పడ్డారు. ఇటీవలి వారాల్లో టన్నుకు దాదాపు రూ.22,000 నుండి రూ.15,000కు పడిపోయింది, దీనివల్ల మంచి పంట పండినప్పటికీ సాగు ఖర్చులను తిరిగి పొందలేక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఆశలు తిరిగి పొందిన రైతులు ఇప్పుడు కొత్త నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. జనవరిలో, ధరలు టన్నుకు దాదాపు రూ.25,000 కు చేరుకున్నాయి. నెలల తరబడి కష్టాల తర్వాత లాభదాయకమైన రాబడిపై అంచనాలు పెరిగాయి. అయితే, ధరలు తగ్గడం వారి అవకాశాలను మరోసారి దెబ్బతీసింది.

వాష్‌రూమ్‌లో 16 ఏళ్ల విద్యార్థినికి గర్భస్రావం.. అబార్షన్ మాత్రలు తీసుకుందా?

వాష్‌రూమ్‌లో 16 ఏళ్ల విద్యార్థినికి గర్భస్రావం.. అబార్షన్ మాత్రలు తీసుకుందా?భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయ (కేజీబీవీ) పాఠశాలలోని పరీక్షా కేంద్రంలోని వాష్‌రూమ్‌లో 16 ఏళ్ల ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థిని ఐదు నెలల పిండాన్ని శనివారం గర్భస్రావం చేసిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న ఆ బాలిక ప్రభుత్వ హాస్టల్‌లో ఉంటోంది.

27-02- 2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : దూర ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు...

27-02- 2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : దూర ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురికాకుండా చూసుకోండి. జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు.

26-02-2026 గురువారం ఫలితాలు - కొత్త సమస్యలు తలెత్తకుండా...?

26-02-2026 గురువారం ఫలితాలు - కొత్త సమస్యలు తలెత్తకుండా...?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ప్రముఖులను ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు చర్చకు వస్తాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుతారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అపరిచితులను ఓ కంట కనిపెట్టివుంచండి.

Hanuman Chalisa.. హనుమాన్ చాలీసాను రోజూ పఠిస్తే.. ఏంటి ఫలితం?

Hanuman Chalisa.. హనుమాన్ చాలీసాను రోజూ పఠిస్తే.. ఏంటి ఫలితం?హనుమంతుడికి అంకితం చేయబడిన అనేక శ్లోకాలలో, అత్యంత మహిమాన్వితమైనది హనుమాన్ చాలీసా. ఇది భక్తులు హనుమంతుడి రక్షణ, బలం, దైవిక మద్దతును కోరుతూ పఠిస్తారు. రామునికి హనుమంతుడు నమ్మినబంటు. అంజనా దేవి- వాయుదేవుడు దంపతులకు జన్మించిన హనుమంతుడు.. సముద్రాలను దాటడం, పర్వతాలను కూల్చివేయడం, వాటిని భుజాలపై మోసుకెళ్లడం వంటి సాహసాలను సునాయాసంగా చేయగలడు. హనుమంతుడు అంకితభావం, క్రమశిక్షణ, తెలివితేటలు, సంకల్పానికి కారకుడు.

Amalaki Ekadashi 2026: అమలకి ఏకాదశి రోజున ఉసిరి చెట్టును పూజిస్తే..?

Amalaki Ekadashi 2026: అమలకి ఏకాదశి రోజున ఉసిరి చెట్టును పూజిస్తే..?రంగభరి ఏకాదశి లేదా అమలకి ఏకాదశి అనేది ఫాల్గుణ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో 11వ రోజున జరుపుకునే పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజున, ఉసిరి చెట్టును ప్రధానంగా పూజిస్తారు. ఎందుకంటే ఇది విష్ణువు నివాసంగా నమ్ముతారు. ఆసక్తికరంగా, ఈ రోజు హోలీ పండుగ రోజున వస్తోంది.

Baba Vanga predictions: ఆ నాలుగు రాశులకు అదృష్టం తలుపు తడుతుందట..

Baba Vanga predictions: ఆ నాలుగు రాశులకు అదృష్టం తలుపు తడుతుందట..బాబా వంగా జ్యోతిష్యం గురించి అందరికీ తెలిసిందే. బాబా వంగా తన అంచనాల ప్రకారం త్వరలో నాలుగు రాశుల వారు కోటీశ్వరులు అవ్వడం ఖాయం అని ఆమె జోస్యం చెప్తోంది. వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారు త్వరలో కోటీశ్వరులు అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని తెలుస్తోంది. ఆర్థికపరంగా ముందడుగు వేస్తారని బాబా వంగా జోస్యం చెప్తోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభించడమే కాకుండా, సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుందని వంగా జోస్యం తెలియజేసింది. అనుకున్న పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com