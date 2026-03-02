బాబ్లీ ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తివేత.. తెలంగాణకు గోదావరి జలాలు
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను అనుసరించి తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర నీటిపారుదల అధికారులు ఆదివారం మహారాష్ట్రలోని
నాందేడ్ జిల్లాలోని ధర్మాబాద్ సమీపంలోని బాబ్లీ ప్రాజెక్టు గేట్లను ఎత్తి గోదావరి నది నుండి నీటిని విడుదల చేశారు. రెండు రాష్ట్రాల అధికారులు సంయుక్తంగా ప్రాజెక్టును పరిశీలించి తెలంగాణ వైపు నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు.
ఆదివారం బాబ్లీ ప్రాజెక్టు నుండి దాదాపు 0.60 టీఎంసీల నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ నీరు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు చేరుకుంటుందని, దీనివల్ల నాందేడ్, నిజామాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని అధికారులు తెలిపారు.
తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖల మధ్య సమన్వయ చర్య బాబ్లీ ప్రాజెక్టు ద్వారా గోదావరి జలాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకునేలా చేస్తుందని వారు తెలిపారు.