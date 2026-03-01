లిఫ్టు పేరుతో బాలికను నమ్మించి అత్యాచారానికి పాల్పడిన యువకులు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గద్వాల జిల్లాలో ఓ మైనర్ బాలికపై ఇద్దరు యువకులు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. స్కూలుకు వెళుతున్న బాలికను లిఫ్టు పేరుతో నమ్మించి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డారు. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,
గద్వాల మండల పరిధిలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాలిక గద్వాల పట్టణంలోని ఓ పాఠశాలలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతోంది. రోజు మాదిరిగానే గురువారం ఉదయం పాఠశాలకు వెళ్లడానికి గ్రామంలో బస్సు కోసం ఎదురుచూస్తోంది.
ఆ సమయంలో గద్వాలకు వెళుతున్న అదే గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు యువకులు పాఠశాల దగ్గర దింపుతామని నమ్మించి బాలికను బైకుపై ఎక్కించుకున్నారు. కొంత దూరం వెళ్లాక దారి మళ్లించి నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. బాలిక తల్లిదండ్రులు శుక్రవారం ఫిర్యాదు చేయడంతో యువకులిద్దరిపై పోక్సో, కిడ్నాప్ కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.