సిద్ధిపేటలో వైద్య విద్యార్థిని ఆత్మహత్య
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సిద్ధిపేటలో ఓ వైద్య విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. తన హాస్టల్ గదిలో ఎవరూ లేని సమయంలో ఆమె ప్రాణాలు తీసుకుంది. పెద్దపల్లి జిల్లా శ్రీరాంపూర్ మండలం, మెడిపెల్లి గ్రామానికి చెందిన శ్రీజ, సిద్ధిపేటలోని ఓ ప్రైవేట్ వైద్య కాలేజీలో ఫిజియోథెరపిస్ట్గా మొదటి సంవత్సరం విద్యాభ్యాసం చేస్తోంది. ఈ నెల 22వ తేదీన హాస్టల్లో ఎవరూ లేని సమయంలో శ్రీజ తన చున్నీతో ఫ్యానుకు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది.
తోటి విద్యార్థులు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. హాస్టల్కు వచ్చిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విద్యార్థిని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. విద్యార్థిని మృతికి గల కారణాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. అలాగే, తోటి విద్యార్థుల నుంచి సమాచారం సేకరిస్తున్నారు. విద్యార్థిని మృతికి ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేక ఇతర కారణాలేమైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.