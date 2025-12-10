బుధవారం, 10 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 10 డిశెంబరు 2025 (09:36 IST)

పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారనీ డిగ్రీ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య

ఉన్నత చదువులు చదువుకోవాలన్న తన మాట పెడచెవిన పెట్టి తల్లిదండ్రులు పెళ్ళి సంబంధాలు చూస్తుండటంతో తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన డిగ్రీ తృతీయ సంవత్సర విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మృతురాలిని శృతి (20)గా గుర్తించారు. ఈ విషాదకర ఘటన నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో చోటుచేసుకుంది. 
 
పోలీసులు వెల్లడించిన కథనం మేరకు... మర్రిగూడ మండలం కొట్టాల గ్రామానికి చెందిన బుర్ర నర్సయ్యకు ముగ్గురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడున్నారు. పెద్ద కూతురు వివాహం జరిగింది. రెండో కుమార్తె శ్రుతి(20) జిల్లా కేంద్రంలోని రవీంద్రనగర్‌లో ఉన్న బీసీ వసతి గృహంలో ఉంటూ స్థానిక ఎన్జీ కళాశాలలో డిగ్రీ చివరి ఏడాది చదువుతుంది. పెళ్లి చేయాలని తల్లిదండ్రులు సంబంధాలు చూస్తుండటంతో పైచదువులు చదువుతానని చెప్పింది. 
 
ఈ విషయం మాట్లాడడానికి బుధవారం ఇంటికి రావాలని తల్లిదండ్రులు చెప్పడంతో చదువు ఆగిపోతుందని మనస్తాపం చెంది వసతి గృహంలోని శౌచాలయంలో ఉరి వేసుకుని మంగళవారం చనిపోయింది. ఎంతసేపటికి బయటకు రాక పోవడంతో తోటి విద్యార్థుల సమాచారంతో మృతదేహం బయటకు తీసి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం జనరల్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు. స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. 

Akhanda 2 date: బాలక్రిష్ణ అఖండ 2 రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించిన నిర్మాతలు - డిసెంబర్ 12న రిలీజ్

Akhanda 2 date: బాలక్రిష్ణ అఖండ 2 రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించిన నిర్మాతలు - డిసెంబర్ 12న రిలీజ్ఈరోజుతో చెన్నై కోర్టులో జరిగిన తీర్పుతో నందమూరి బాలక్రిష్ణ నటించిన అఖండ 2 తాండవం కు పెద్ద ఊరట కలిగింది. దానితో సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో నందమూరి అభిమానులు పోస్ట్ చేస్తూ.. అభిమానులకు పండుగే. డిసెంబర్ 12న సినిమా విడుదలవుతుందని పోస్ట్ చేశారు. అంతేకాకుండా ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూ, ఎగ్జిబిటర్ కు థియేటర్లలలో సిద్ధంగా వుంచుకోండని సమాచారాన్ని కూడా పోస్ట్ చేశారు. కానీ 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ పై రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట నిర్మించిన ప్రొసర్లు అధికారికంగా ప్రకటిస్తారని అందరూ ఆత్రుతగా ఎదురుచూశారు.

ఆహ్వానించేందుకు వచ్చినపుడు షూటింగ్‌లో డ్యాన్స్ చేస్తున్నా : చిరంజీవి

ఆహ్వానించేందుకు వచ్చినపుడు షూటింగ్‌లో డ్యాన్స్ చేస్తున్నా : చిరంజీవిరైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025కు తనను ఆహ్వానించేందుకు తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వచ్చినపుడు తాను సినిమా షూటింగులో డ్యాన్స్ చేస్తున్నానని మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు.

పవన్ కల్యాణ్‌కు మొండి, పట్టుదల ఎక్కువ.. ఎక్కడా తలొగ్గడు.. జయసుధ (video)

పవన్ కల్యాణ్‌కు మొండి, పట్టుదల ఎక్కువ.. ఎక్కడా తలొగ్గడు.. జయసుధ (video)ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌పై సీనియర్ నటి జయసుధ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కల్యాణ్ చాలా మొండి పట్టుదల వున్నవారంటూ కామెంట్లు చేశారు. అందుకే రాజకీయాల్లో సమర్థవంతంగా ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నారని జయసుధ అన్నారు. చాలామంది నటులు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి వెళ్తుంటారు. కానీ పవన్ కల్యాణ్ అలా కాదు.. సక్సెస్ అయి చూపించారని గుర్తు చేశారు. సినిమాల్లో ఎలా ఎవరికీ తలొగ్గకుండా, దూకుడుగా ముందుకు వెళ్లారో.. అదే తరహాలో రాజకీయాల్లో కూడా తన సత్తా ఏంటో చాటుతున్నారని స్పష్టం చేశారు.

శాంతారామ్ బయోపిక్‌లో తమన్నా.. పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన టీమ్.. లుక్ అదుర్స్

శాంతారామ్ బయోపిక్‌లో తమన్నా.. పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన టీమ్.. లుక్ అదుర్స్తమన్నా ఈ మధ్య హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో బిజీగా మారిపోయింది. ఎక్కువగా, ఆమె బాలీవుడ్ బిగ్గీలతో ఐటెం నంబర్లు చేస్తోంది. ఇప్పుడు, ఆమె గేర్ మార్చుకుని రాబోయే హిందీ బయోపిక్‌లో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తోంది. లెజండరీ దర్శకుడు వి. శాంతారామ్ జీవిత చరిత్ర కలిగిన ఈ చిత్రంలో తమన్నా ఒకప్పటి హిందీ, మరాఠీ నటి జయశ్రీ గడ్కర్ పాత్రను పోషిస్తోంది.

శర్వా... నారి నారి నడుమ మురారి రిలీజ్-ముహూర్తం ఖరారు

శర్వా... నారి నారి నడుమ మురారి రిలీజ్-ముహూర్తం ఖరారుశర్వా ఫీల్-గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'నారి నారి నడుమ మురారి' తో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఎకె ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటించారు. ఇప్పటివరకు విడుదలైన ప్రతి ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ ప్రేక్షకులలో బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడు రిలీజ్ గురించి మేకర్స్ ఎక్సయిటింగ్ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

పది లక్షల మంది పిల్లల్లో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను పెంపొందించే లక్ష్యం

పది లక్షల మంది పిల్లల్లో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను పెంపొందించే లక్ష్యంఅడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (ASCI) సెప్టెంబర్‌లో పాఠశాల పిల్లల కోసం జాతీయ వినియోగదారుల విద్యా కార్యక్రమం అయిన AdWiseను ప్రారంభించింది. ఇది దేశం లోని అనేక నగరాల్లో 15-18 నెలల్లో 3 నుండి 8 తరగతుల పిల్లలలో ప్రకటనల అక్షరాస్యతను మెరుగుపరచడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ASCI అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో, ఈ కార్యక్రమం 2026 చివరి నాటికి దేశంలోని 2,000 పాఠశాలల్లోని పది లక్షల మంది విద్యార్థులను తరగతి గది సెషన్ల ద్వారా కవర్ చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?తమలపాకులతో అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తమలపాకు జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నుండి ఉపశమనం అందించడానికి ఇది సాంప్రదాయకంగా ఉపయోగించబడుతుంది. కఫాన్ని పలచన చేసి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తమలపాకు సహజంగా యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది నోటి దుర్వాసనను తగ్గించి, చిగుళ్ల సమస్యలు, దంతక్షయం నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.
