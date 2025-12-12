తులసి పొడితో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకుంటే.. జుట్టు నెరవదు.. తెలుసా?
తులసి ఆరోగ్యం, సౌందర్య ప్రయోజనాలను గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే జుట్టు నెరవడానికి తులసి చెక్ పెడుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. అందుకే తులసి హెయిర్ ప్యాక్తో జుట్టు నెరసే సమస్యను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు ఆయుర్వేద నిపుణులు.
తులసిలో యాంటీ ఆక్సిడెండ్లు ఉన్నాయి. ఇది మెలనిన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించింది. ఇది జుట్టుకు రంగును ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ముందస్తుగా నిరోధాన్ని నిరోధిస్తాయి. ఆ విధంగా తులసి జుట్టు నెరవడానికి చెక్ పెడుతుంది. ఎలాగంటే..?
తులసి దాని సహజమైన రంగును పునరుద్ధరించడం సహా అనేక ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంది. తులసిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉన్నాయి. ఇది పూర్తిగా ముందస్తుగా జుట్టు నెరసేలా చేసే ఫ్రీరాడికల్స్తో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. ఈ మూలికలో విటమిన్ సి ఉంది. ఇది జుట్టు తెల్లగా మారడాన్ని నిరోధిస్తుంది. ఇంకా హెయిర్ ఫాల్ సమస్యకు తగ్గించి, జుట్టును పెరిగేలా చేస్తుంది.
అదనంగా తులసిలో ఉన్న సహజ గణాలు మాడును తేమగా వుంచేందుకు సాయపడుతుంది. అలాగే తులసి ఆరోగ్యకరమైన జుట్టును మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది.
తులసితో హెయిర్ ప్యాక్ ఎలా చేయాలంటే..
రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తులసి పేస్ట్లో ఒక టీస్పూన్ మెంతి పొడిని వేసి కలపాలి. ఈ పేస్ట్ను తలకు పట్టించి 30 నిమిషాల తర్వాత.. తేలికపాటి షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి. ఇంకా ముందే తలస్నానం చేసి.. జుట్టులో తేమలేని సమయంలో ఈ ప్యాక్ వేసుకుని ఆపై నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే మంచి ఫలితం వుంటుంది. ఈ ప్యాక్ జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచుతుంది.